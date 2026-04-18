Akshaya Tritiya Gold 2026: सोनं वाढेल की घसरेल? ‘भाव पडल्यावर खरेदी’चा मोतीलाल ओसवालचा सल्ला

Gold Price India: अक्षय तृतीयेच्या पार्श्वभूमीवर भारतात नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात होत असताना, सोने परंपरा आणि जागतिक घडामोडींमधील समतोल राखताना दिसत आहे. मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेसच्या ताज्या कमोडिटीज इन्साईट रिपोर्टनुसार, 2026 मध्ये आतापर्यंत सोन्याच्या किमतीत सुमारे 10% वाढ झाली आहे. मात्र, पहिल्या तिमाहीत मोठ्या चढ-उतारांमुळे बाजारात अस्थिरता कायम राहिली आहे. .सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्यायरिपोर्टनुसार, सध्या सोन्याचे दर जागतिक घडामोडींवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. देशांमधील तणाव, आर्थिक मंदीची भीती आणि अमेरिकेतील व्याजदरांबाबतची अनिश्चितता यामुळे सोन्याकडे सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणून पाहिले जात आहे. मात्र, मजबूत डॉलर आणि वाढलेले बॉण्ड यील्ड यामुळे किमतींवर दबावही येत असल्याचे दिसते. त्यामुळेच सोन्याच्या किमतींमध्ये सतत चढ-उतार पाहायला मिळत आहे. मोतीलाल ओसवालचे कमोडिटीज रिसर्च हेड नवनीत दमानी यांच्या मते, "सोनं सध्या जागतिक पातळीवरील गुंतागुंतीच्या परिस्थितीतून जात आहे. व्याजदरांच्या अपेक्षा आणि चलनाच्या ताकदीमुळे काही काळ दबाव दिसत असला, तरी अनिश्चितता, महागाईची चिंता आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीची मागणी यामुळे सोन्याचा कल तुलनेने सकारात्मक राहतो. सोनं आजही भारतीय कुटुंबांमध्ये पारंपरिक आणि महत्त्वाची गुंतवणूक म्हणून पाहिले जाते". .दागिन्यांची मागणी कमी, इतर पर्यायांना पसंती रिपोर्टनुसार मागणीच्या दृष्टीने, प्रमुख बाजारपेठांमध्ये वेगवेगळे कल दिसून येत आहेत. भारतात वाढलेल्या किमतींमुळे दागिन्यांची मागणी काहीशी कमी झाली असून, ग्राहक अधिक सावधपणे खरेदी करत आहेत. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात काही प्रमाणात डिस्काउंटही पाहायला मिळत आहे. याउलट, चीनमध्ये गुंतवणूक-आधारित मागणी तुलनेने मजबूत राहिली आहे. रिपोर्टनुसार, भारतातही गुंतवणूकदार प्रत्यक्ष सोन्याऐवजी ETF सारख्या आर्थिक पर्यायांकडे हळूहळू वळताना दिसत आहेत, जे बदलत्या गुंतवणूक पद्धतीचे संकेत मानले जात आहेत.वर्ल्ड गोल्ड कॉन्सिलच्या आकडेवारीचा दाखला देत रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे की, मध्यवर्ती बँकांनी 2025 मध्ये सुमारे 860–870 टन सोन्याची खरेदी केली. खरेदीचा हा कल कायम असला, तरी मागील काही वर्षांच्या तुलनेत त्याचा वेग काहीसा मंदावल्याचे दिसते. त्याच वेळी, सुरुवातीला गुंतवणूक बाहेर गेल्यानंतर आता जागतिक ETF मागणीत सुधारणा दिसून आली असून, 2026 मध्येही संमिश्र पण सकारात्मक कल कायम असल्याचे संकेत आहेत..मोतीलाल ओसवालचे कमोडिटीज अनालिस्ट मानव मोदी यांच्या मते, "गुंतवणूकदार सोन्यामध्ये ज्या पद्धतीने सहभागी होत आहेत, त्यात आम्हाला हळूहळू बदल होताना दिसत आहे. अक्षय तृतीयेसारख्या मुहूर्तावर प्रत्यक्ष सोनं खरेदी करणं अजूनही महत्त्वाचं असलं, तरी अधिक लवचिक आणि पारदर्शक गुंतवणुकीच्या पर्यायांकडे लोकांची ओढ स्पष्टपणे वाढत आहे. गुंतवणूकदार सोय आणि वेळेवर पैसे मिळण्याची सुविधा या दोन्ही गोष्टी शोधत असल्यामुळे हा कल पुढे अजून मजबूत होण्याची शक्यता आहे.".सोन्यातील गुंतवणूक गुंतवणुकीच्या दृष्टिकोनातून, रिपोर्टमध्ये असं म्हटलंय की सोन्याची दीर्घकालीन स्थिती अजूनही मजबूत आहे, कारण महागाई, चलनाच्या किमतीतील घसरण आणि जागतिक अनिश्चिततेविरुद्ध बचाव करण्यासाठी सोनं एक महत्त्वाचं साधन ठरतं. ऐतिहासिकदृष्ट्या सुद्धा, अक्षय तृतीया ही गुंतवणूकदारांसाठी खरेदीची एक चांगली वेळ राहिली आहे, कारण मधल्या काळात किमतीत थोडी घट झाली तरी सोन्याने नेहमीच चांगला आणि कायमस्वरूपी परतावा दिला आहे..सोन्याचे भविष्य भविष्यातील अंदाजावर भाष्य करताना, मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेसचे नवनीत दमानी आणि मानव मोदी यांच्या मते , जागतिक संकेतांच्या पार्श्वभूमीवर सध्या बाजार स्वतःला जुळवून घेत असून, अल्पकालात सोन्याचा व्यापार मोठ्या रेंजमध्ये राहू शकतो. अलीकडील दरवाढीनंतर किमतींमध्ये काही प्रमाणात स्थिरता येण्याची शक्यता आहे, तर मध्यम ते दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून सोन्याचा कल तुलनेने सकारात्मक मानला जातो.देशांमधील तणाव, जागतिक अर्थव्यवस्थेचा मंदावलेला वेग आणि वर्षाच्या अखेरीस व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता यामुळे किमतींना आधार मिळू शकतो. दुसरीकडे, सततची महागाई, मजबूत डॉलर आणि प्रत्यक्ष सोन्याची कमी मागणी यामुळे अल्पकालात वाढीवर काही मर्यादा येऊ शकतात..काय कराव?मध्यम ते दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी या रिपोर्टमध्ये 'भाव पडल्यावर खरेदी करण्याचा' सल्ला देण्यात आला असला, तरी बाजारातील जोखीम लक्षात घेऊनच निर्णय घ्यावा, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.