Personal Finance

Akshaya Tritiya Gold 2026: सोनं वाढेल की घसरेल? ‘भाव पडल्यावर खरेदी’चा मोतीलाल ओसवालचा सल्ला

Gold Rate Hike: अक्षय तृतीया जवळ येत असताना, वाढत्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर परंपरा आणि आर्थिक सुरक्षिततेचा समतोल साधत सोनं आजही भारतीय कुटुंबांसाठी एक महत्त्वाची गुंतवणूक म्हणून पाहिले जाते. मोतीलाल ओसवाल यांच्या रीपोर्टमध्ये सोन्याच्या सद्य आणि भविष्यातील स्थितीबाबत आढावा दिला आहे.
Akshaya Tritiya 2026: Will Gold Rise or Fall? Experts Say “Buy on Dip”!

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold Price India: अक्षय तृतीयेच्या पार्श्वभूमीवर भारतात नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात होत असताना, सोने परंपरा आणि जागतिक घडामोडींमधील समतोल राखताना दिसत आहे. मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेसच्या ताज्या कमोडिटीज इन्साईट रिपोर्टनुसार, 2026 मध्ये आतापर्यंत सोन्याच्या किमतीत सुमारे 10% वाढ झाली आहे. मात्र, पहिल्या तिमाहीत मोठ्या चढ-उतारांमुळे बाजारात अस्थिरता कायम राहिली आहे.

Loading content, please wait...
