Anil Ambani Assets Seized : ईडीची अनिल अंबानींविरोधात सर्वात मोठी कारवाई; मुंबई, पुण्यासह देशभरातील हजारो कोटींची संपत्ती जप्त

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स समूहाविरुद्ध आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई केली आहे. समूहाच्या विविध संस्थांशी संबंधित सुमारे ₹३,०८४ कोटी (अंदाजे १.५ अब्ज डॉलर्स) किमतीच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. हे जप्तीचे आदेश ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम ५(१) अंतर्गत जारी करण्यात आले होते. जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये त्यांचे मुंबईतील पाली हिल, वांद्रे पश्चिमधील निवासस्थानाचा समावेश आहे. . मुंबई, दिल्ली ते नोएडा पर्यंत कारवाईईडीच्या कारवाईदरम्यान जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये अनिल अंबानी यांचे पाली हिल येथील रिलायन्स समूहाचे निवासस्थान, नवी दिल्लीतील रिलायन्स सेंटरमधील मालमत्ता आणि दिल्ली, नोएडा, गाझियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई (कांचीपुरमसह) आणि पूर्व गोदावरी येथे असलेल्या अनेक इतर मालमत्तांचा समावेश आहे. पीएमएलए अंतर्गत जारी केलेल्या चार आदेशांनुसार या सर्व मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अनिल अंबानी यांचे बांद्रा पश्चिम, मुंबई येथील पाली हिल येथील निवासस्थान खूप लोकप्रिय आहे..चाळीशहून अधिक मालमत्ता जप्तरिलायन्स अनिल अंबानी समूहाविरुद्ध मोठी कारवाई करताना, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL) आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड (RCFL) यांनी उभारलेल्या सार्वजनिक निधीच्या गैरवापराच्या कथित मनी लाँड्रिंग चौकशीच्या संदर्भात ४० हून अधिक मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या आहेत. हे प्रकरण आरएचएफएल आणि आरसीएफएल द्वारे उभारलेल्या सार्वजनिक निधी अनिल अंबानी समूहाशी संबंधित संस्थांशी संबंधित व्यवहारांद्वारे वळवण्यात आल्या आणि लाँडरिंग करण्यात आल्याच्या आरोपांशी संबंधित आहे..