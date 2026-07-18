Personal Finance

Bank Holiday: 20 ते 26 जुलैदरम्यान 'या' दिवशी बँका राहणार बंद; बँकेत जाण्याआधी पाहा RBIची यादी

Bank Holiday July 2026: देशातील SBI, HDFC, ICICIसह अनेक बँकांच्या शाखा पुढील आठवड्यात बँक राहणार आहे. त्यामुळे 20 ते 26 जुलैमध्ये कोणत्या दिवशी बँका बंद राहणार, जाणून घ्या.
Bank Holidays Alert

Bank Holiday List July 2026: Banks Will Remain Closed on These Days Between July 20-26

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Bank Holiday: सोमवार, 20 तारखेपासून जुलै महिन्याचा चौथा आठवडा सुरू होत असताना बँक ग्राहकांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या सुट्टीच्या कॅलेंडरकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. 20 जुलै ते 26 जुलै 2026 या कालावधीत देशातील काही भागांमध्ये बँका एकूण तीन दिवस बंद राहणार आहेत. त्यामुळे बँकेत जाण्याआधी जाणून घ्या पुढच्या आठवड्यात तुमच्या शहरात बँका कढी सुरू असणार आणि कधी बंद असणार.

Loading content, please wait...
Bank
Banking
Banking Sector
Holiday