Banking : मित्र किंवा नातेवाईकाच्या बँक लोनसाठी गॅरंटर होण्याचा विचार करताय? तर हे नक्की वाचा नाहीतर येऊ शकतं मोठं संकट!

Bank Loan Risk : बँक कर्ज (लोन) घेण्यासाठी तुमचा CIBIL स्कोअर चांगला असावा लागतो. त्यासोबतच उत्पन्नही नियमित असेल, तर बँक आपल्याला सहज कर्ज देते. पण काही वेळा बँक लोन घेणाऱ्याकडे गॅरंटर (हमीदार) मागते. अशावेळी आपले नातेवाईक, मित्र किंवा ओळखीच्या व्यक्ती आपल्याला गॅरंटर होण्यासाठी विनंती करतो आणि संबंधामुळे आपण होकार देतो. पण तुम्ही गॅरंटर बनताना काही गोष्टी समजून घेतल्या नाही तर पुढे तुमच्यावर मोठं आर्थिक संकट ओढवू शकतं..गॅरंटर म्हणजे काय?गॅरंटर म्हणजे तो व्यक्ती जो लोन घेणाऱ्या व्यक्तीच्या कर्जाची जबाबदारी स्वतःवर घेतो. म्हणजेच जर कर्जदाराने हप्ते भरले नाहीत, तर बँक गॅरंटरकडून वसुली करू शकते.भारतीय करार अधिनियम 1872 च्या कलम 128 नुसार, गॅरंटरची जबाबदारी लोन घेणाऱ्याइतकीच असते. याचा अर्थ लोन घेणाऱ्याने जी रक्कम घेतली असते ती जर त्याने परत केली नाही तर बँक ती रक्कम गॅरंटरकडून वसूल करते. यामुळे गॅरंटरचा क्रेडिट स्कोअरही खराब होऊ शकतो. त्यामुळे भविष्यात त्याला स्वतःला लोन घेण्यासाठी अडचणी होतात..कर्जदाराशी नातेसंबंध बिघडू शकतात लोन डिफॉल्ट होताच बँक तुम्हाला कायदेशीर नोटीस पाठवेल. यामुळे तुम्हाला कोर्टात जावे लागू शकते, ज्यामुळे तुमचा वेळ आणि पैसे दोन्हीही वाया जाऊ शकतात. या सर्व गोष्टींमुळे तुम्ही ज्या व्यक्तीला गॅरंटर म्हणून मदत केली होती त्याच्याशी असलेले तुमचे नाते कायमचे बिघडण्याची शक्यता आहे. मुद्दलीसोबत व्याज पण भरावे लागणार गॅरंटर म्हणून कर्जाची वसुली करताना बँक तुमच्याकडून कर्जाची मुद्दल रक्कम सोबतच व्याज, विलंब शुल्क आणि इतर दंड देखील आकारेल. ही रक्कम एवढी मोठी असू शकते की त्यामुळे तुमच सर्व आर्थिक गणित बिघडू शकत किंवा तुमची सर्व बचत यात जाऊ शकते. .एकदा गॅरंटर झाल्यानंतर नाव कसं काढता येईल?गॅरंटर झाल्यानंतर नाव काढणं सोपं नसतं. त्यासाठी दोनच परिस्थिती आहेत ज्यात तुमच नाव काढल जाऊ शकतं.जर कर्जदार तुमच्या जागी दुसऱ्याला गॅरंटर म्हणून देत असेल, तर बँक तुमचं नाव काढायला तयार होऊ शकते.काही तज्ञांच्या मते, विशेष प्रकरणांमध्ये कायदेशीर सल्ला घेऊन देखील नाव काढण्याची प्रक्रिया करता येते. पण ही प्रक्रिया खूप अवघड आहे. .गॅरंटर होण्यापूर्वी काय तपासायला हव?तुम्ही ज्याच्यासाठी गॅरंटर होणार आहात त्याची लोन रक्कम किती आहे हे नीट पाहा.जर तुमच्यावर आधीच कर्ज असेल तर तुम्ही गॅरंटर होणं टाळाव.लोनवरील व्याजदर समजून घ्यावा.सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे गोष्ट म्हणजे कर्जदाराकडे पैसे परत करण्याची क्षमता आहे का, हे नीट तपासा. नाहीतर त्याने लोनची परतफेड केली नाही तर संपूर्ण जबाबदारी तुमच्यावर येऊ शकते.