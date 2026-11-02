FD Rates: सरकारी बँकेने FD वरील व्याजदर वाढवले; नवीन योजनाही सुरू! ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार इतकं व्याज, दिवाळीआधी गुंतवणुकीची संधी?

New government bank FD scheme before Diwali 2026: रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो रेटमध्ये वाढ झाल्यानंतर काही बँकांनी कर्जावरील व्याजदर वाढवले आहेत. त्यातच आता दिवाळीआधी नोव्हेंबर महिन्यात अनेक बँकांकडून मुदत ठेवी म्हणजेच FD वरील व्याजदरातही वाढ केली जात आहे. सरकारी बँक असणाऱ्या बँक ऑफ इंडियाने 2 नोव्हेंबरपासून FD वरील व्याजदरात बदल केला आहे. बँकेने 1 ते 3 वर्षांच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदर वाढवले असून, ग्राहकांसाठी एक नवीन FD योजनाही सुरू केली आहे..नवीन FD योजनाबँकेने सुरू केलेल्या नव्या योजनेचे नाव 'स्टार अक्षय फिक्स्ड डिपॉझिट' असे आहे. या योजनेचा कालावधी हा 500 दिवसांचा आहे. यात सामान्य ग्राहकांना वार्षिक 6.85 टक्के व्याज मिळणार आहे. तर ज्येष्ठ नागरिकांना 7.35 टक्के आणि अति ज्येष्ठ नागरिकांना म्हणजेच सुपर सीनियर सिटिझन्सना 7.50 टक्के व्याजदर दिला जाणार आहे..Gold Rate Today: 2 महिन्यांत सोनं 25 हजारांनी स्वस्त! दिवाळीपूर्वी भाव किती? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील सोनं-चांदीचे ताजे दर.FD वर वरील नवीन व्याजदर किती?ताज्या अपडेटनुसार बँक ऑफ इंडियाने 3 कोटी रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदरात वाढ केली आहे. त्यानुसार, 1 वर्षाच्या FD वर आता वार्षिक 6.60 टक्के व्याज मिळेल. तर 1 वर्षापेक्षा जास्त आणि 3 वर्षांपेक्षा कमी कालावधीच्या FD वर 6.70 टक्के व्याजदर मिळणार आहे.दरम्यान, ज्येष्ठ नागरिकांना सामान्य ग्राहकांपेक्षा 0.50 टक्के अधिक व्याज दिले जात आहे. तर सुपर सीनियर सिटिझन्सना सामान्य ग्राहकांपेक्षा 0.65 टक्के अधिक व्याज मिळणार आहे. याशिवाय, नॉन-कॉलेबल FD वरील व्याजदरातही वाढ करण्यात आली आहे. 1 ते 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी अशा ठेवींवर बँक आता 0.15 टक्के अधिक व्याज देणार आहे..कॉलेबल आणि नॉन-कॉलेबल FD म्हणजे काय?कॉलेबल FD: या अशा प्रकारच्याअसतात ज्यातून ग्राहकांना मुदत पूर्ण होण्यापूर्वीही पैसे काढता येतात. मात्र, मुदतपूर्व पैसे काढल्यास बँकेच्या नियमानुसार व्याजात कपात किंवा दंड लागू होऊ शकतो.नॉन-कॉलेबल FD: या प्रकारच्या FD मध्ये ठरावीक कालावधीसाठी पैसे लॉक असतात. त्यामुळे मुदत पूर्ण होण्यापूर्वी पैसे काढण्यावर मर्यादा असतात. अशा ठेवींवर बँका तुलनेने जास्त व्याज देऊ शकतात..Digital Life Certificate: पेन्शनधारकांनो, आता बँकेत जाण्याची गरज नाही! मोबाईलवरूनच जमा करा लाइफ सर्टिफिकेट; पाहा संपूर्ण प्रक्रिया.सध्या नॉन-कॉलेबल FD वर व्याजदर वाढविण्यात आल्याने बँकांना जास्त कालावधी साठी FD हव्या असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे FD मध्ये गुंतवणूक करताना व्याजदरासोबतच ठेवीचा कालावधी, मुदतपूर्व पैसे काढण्याचे नियम आणि लागू अटी तपासणे महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.