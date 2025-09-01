Rule Change 1 September: आजपासून बदलले 5 मोठे नियम; तुमच्या खिशावर होणार थेट परिणाम

1 सप्टेंबरपासून गॅस सिलेंडर, पोस्ट सेवा, FD, क्रेडिट कार्ड आणि ITR संदर्भातील नवे नियम लागू झाले आहेत. कमर्शियल सिलेंडर स्वस्त झाला आहे, रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा बंद होऊन स्पीड पोस्टमध्ये विलीन झाली आहे. क्रेडिट कार्डवरील रिवॉर्ड्समध्ये बदल आणि ITR भरण्याची मुदत वाढवण्यात आली आहे..Rule Change 1 September 2025: सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला सरकारने अनेक महत्त्वाच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत. 1 सप्टेंबरपासून काही नवे नियम लागू झाले असून काही नियम या महिन्याच्या अखेरपर्यंत लागू होणार आहेत. चला जाणून घेऊया कोणते बदल झाले आहेत आणि त्याचा ग्राहकांवर कसा परिणाम होणार आहे. .गॅस सिलेंडरचे नवे दरसरकारने 1 सप्टेंबरपासून व्यावसायिक (कमर्शियल) गॅस सिलेंडरचे दर कमी केले आहेत. दिल्लीमध्ये आता कमर्शियल सिलेंडरची किंमत 1,580 रुपये इतकी झाली आहे, जी याआधी 1,631.50 रुपये होती. म्हणजेच 51 रुपयांची घट झाली आहे. मात्र, घरगुती (डोमेस्टिक) सिलेंडरच्या किंमतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही..रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा बंदपोस्ट विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. देशांतर्गत पाठवल्या जाणाऱ्या सर्व रजिस्टर्ड पोस्ट आता स्पीड पोस्टमधूनच पोहोचवले जातील. म्हणजेच 1 सप्टेंबरपासून रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा बंद झाली आहे. याचा परिणाम शासकीय कागदपत्रं व इतर महत्त्वाच्या पोस्ट सेवा वापरणाऱ्यांवर होणार आहे..FD मध्ये गुंतवणुकीची शेवटची संधीइंडियन बँक आणि आयडीबीआय बँकेने सुरू केलेल्या विशेष मुदत ठेवीच्या (FD) योजनांमध्ये गुंतवणुकीसाठी 30 सप्टेंबर ही शेवटची तारीख आहे. इंडियन बँकेच्या 444 आणि 555 दिवसांच्या FD तसेच आयडीबीआय बँकेच्या 444, 555 आणि 700 दिवसांच्या FD मध्ये ग्राहकांना अजूनही गुंतवणुकीची संधी आहे..Ganeshotsav 2025: गणरायाकडून महिलांनी शिकावे 14 आर्थिक नियोजनाचे धडे .क्रेडिट कार्डच्या नियमांमध्ये बदलदेशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाने क्रेडिट कार्ड वापरासंबंधी नवे नियम लागू केले आहेत. 1 सप्टेंबरपासून काही निवडक कार्डांवर गेमिंग प्लॅटफॉर्म, व्यापारी (मर्चंट्स) आणि शासकीय व्यवहारांवर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिळणार नाहीत. तसेच, कार्ड प्रोटेक्शन प्लॅन (CPP) असलेल्या ग्राहकांना 16 सप्टेंबरपासून आपोआप नवीन व्हेरिएंटमध्ये शिफ्ट केले जाणार आहे. त्यासाठी नवे शुल्क लागू होतील..आयकर विवरणपत्र (ITR) भरण्याची अंतिम तारीखआयकर विभागाने वित्त वर्ष 2024-25 साठी ITR दाखल करण्याची अंतिम तारीख 31 जुलैवरून वाढवून 15 सप्टेंबर 2025 केली आहे. त्यामुळे करदात्यांना यंदा अतिरिक्त 46 दिवसांचा दिलासा मिळाला आहे..Ukraine Fuel Supply: अमेरिकेच्या विरोधात भारत ठाम! भारतीय डिझेलवर चालतेय युक्रेनची अर्थव्यवस्था .FAQsQ1. कमर्शियल गॅस सिलेंडर किती रुपयांनी स्वस्त झाला आहे?- गॅस सिलेंडर 51 रुपयांनी स्वस्त झाला असून दिल्लीमध्ये आता किंमत 1,580 रुपये आहे.How much has the commercial gas cylinder price reduced?- It has reduced by ₹51, now priced at ₹1,580 in Delhi.Q2. घरगुती सिलेंडरचे दर कमी झाले आहेत का?- नाही, घरगुती सिलेंडरमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही.Have domestic LPG cylinder prices been reduced?- No, there is no change in domestic LPG cylinder prices.Q3. रजिस्टर्ड पोस्ट सेवेत काय बदल झाला?- 1 सप्टेंबरपासून रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा बंद होऊन ती स्पीड पोस्टमध्ये विलीन झाली आहे.What happened to the registered post service?- From September 1, registered post has been discontinued and merged with Speed Post.Q4. FD मध्ये गुंतवणुकीची शेवटची तारीख कोणती आहे?- इंडियन बँक आणि IDBI बँकेच्या स्पेशल FD योजनांसाठी शेवटची तारीख 30 सप्टेंबर 2025 आहे.What is the last date to invest in special FD schemes?- The last date is September 30, 2025, for Indian Bank and IDBI Bank’s special FD schemes.Q5. ITR फाइल करण्याची नवी अंतिम तारीख कोणती आहे?- वित्त वर्ष 2024-25 साठी ITR दाखल करण्याची नवी अंतिम तारीख 15 सप्टेंबर 2025 आहे.What is the new deadline for filing ITR?- The new deadline for FY 2024-25 ITR filing is September 15, 2025..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.