Personal Finance

Gold Hallmarking Charges : दसरा-दिवाळीपूर्वी सोनं-चांदी महागणार? BIS या निर्णयामुळे खरेदीदारांच्या खिशाला बसणार कात्री

BIS : हॉलमार्किंग शुल्कात वाढ केली असून, १४ सप्टेंबर २०२६ रोजी अधिसूचना जारी करून नवीन शुल्क लागू केले आहे.सोन्याच्या प्रत्येक वस्तूवरील हॉलमार्किंग शुल्क ४५ रुपयांवरून ७५ रुपये करण्यात आले असून, कंसाइनमेंटसाठी किमान २०० रुपये शुल्क असेल.
BIS Hallmarking Charges Revised for Gold and Silver

BIS Hallmarking Charges Revised for Gold and Silver

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

सणासुदीचा आणि लग्नसराईचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच सोनं-चांदी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) ने हॉलमार्किंग शुल्कात मोठी वाढ केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांच्या किमतीवर अतिरिक्त खर्चाचा काही भार पडण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Gold Rate
gold
BIS certification process
Marathi News Esakal
www.esakal.com