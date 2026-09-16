Gold Hallmarking Charges : दसरा-दिवाळीपूर्वी सोनं-चांदी महागणार? BIS या निर्णयामुळे खरेदीदारांच्या खिशाला बसणार कात्री

सणासुदीचा आणि लग्नसराईचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच सोनं-चांदी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) ने हॉलमार्किंग शुल्कात मोठी वाढ केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांच्या किमतीवर अतिरिक्त खर्चाचा काही भार पडण्याची शक्यता आहे. .बीआएस ने हॉलमार्किंग नियम, २०२६ मध्ये सुधारणा केली असून, यासंदर्भातील अधिसूचना १४ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आली. राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून नवीन शुल्क लागू करण्यात आले आहे..Gold Price Fall : सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; गुंतवणूकदारांची नफावसुली, खरेदीदारांसाठी चांगली संधी.नवीन नियमानुसार, सोन्याच्या प्रत्येक वस्तूच्या हॉलमार्किंगसाठी आता 75 रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. यापूर्वी हे शुल्क ४५ रुपये होते. म्हणजेच हॉलमार्किंग शुल्कात सुमारे ६७ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. याशिवाय सोन्याच्या प्रत्येक कंसाइनमेंटसाठी किमान २०० रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. चांदीच्या वस्तूंसाठी हॉलमार्किंग शुल्क ३५ रुपये प्रति वस्तू करण्यात आले आहे. प्रत्येक कंसाइनमेंटसाठी किमान १५० रुपये शुल्क भरावे लागणार आहे. .याशिवाय हॉलमार्किंग केंद्रांकडून BIS साठी स्वतंत्र शुल्कही आकारले जाणार आहे. सोन्याच्या वस्तूसाठी हे शुल्क ७.५० रुपये प्रति वस्तू आणि कंसाइनमेंटसाठी किमान २० रुपये असेल. चांदीसाठी हे शुल्क ३.५० रुपये प्रति वस्तू आणि कंसाइनमेंटसाठी किमान १५ रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. या शुल्कावर लागू असलेले कर अतिरिक्त असतील. .दरम्यान, सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांच्या खरेदीवर सध्या ३ टक्के जीएसटी आकारला जातो. आगामी नवरात्री, दसरा, दिवाळी आणि त्यानंतरच्या लग्नसराईच्या काळात सोनं-चांदी खरेदीला मोठी मागणी असते. त्यामुळे हॉलमार्किंग शुल्कवाढीमुळे सराफांचा खर्च वाढू शकतो आणि त्याचा काही परिणाम ग्राहकांच्या अंतिम बिलावर होण्याची शक्यता आहे. सध्या देशात १० ग्रॅम सोन्याचा दर १,५१,८१४ रुपये असल्याने शुल्कवाढीचा मुद्दा ग्राहकांसाठी महत्त्वाचा ठरला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.