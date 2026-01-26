Personal Finance

Budget 2026 : 'बजेट' शब्द कुठून आला? सकाळी 11 वाजताच बजेट का सादर केलं जातं? जाणून घ्या बजेटविषयी महत्त्वाच्या गोष्टी

Nirmala Sitharaman Budget 2026 : युनियन बजेट हा शब्द आपण अनेकदा ऐकतो कारण त्याचा आपल्या दैनंदिन आयुष्याशी संबंध असतो. मात्र या बजेट विषयीच्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत ज्या कदाचित तुम्हाला माहीत नसतील तर चला मग जाणून घेऊयात या रंजक गोष्टी...
Budget 2026: Why Is It Presented at 11 AM & Where Did the Word ‘Budget’ Come From?

Budget 2026: Why Is It Presented at 11 AM & Where Did the Word ‘Budget’ Come From?

eSakal 

Vinod Dengale
Updated on

Indian Union Budget 2026 : देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या १ फेब्रुवारीला सलग ९ वा अर्थसंकल्प लोकसभेत मांडणार आहेत. देशाचा हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ आकड्यांचा हिशोब नसून, देशाची दिशा ठरवणाऱ्या धोरणांचा आणि योजनांचा तो आराखडा असतो. बजेट सादर होण्याआधी जाणून घेऊया अर्थसंकल्पाशी संबंधित काही रंजक बाबी, ज्या कदाचित तुम्हाला माहिती नसतील.

Loading content, please wait...
Modi Government
Budget
Union Health Minister
nirmala sitharaman
Budget 2026

Related Stories

No stories found.