Budget 2026 Leaves Central Employees Waiting as 8th Pay Commission Gets No Mention

Budget 2026 Leaves Central Employees Waiting as 8th Pay Commission Gets No Mention

esakal

Personal Finance

8th Pay Commission: अर्थसंकल्प झाला, ८ व्या वेतन आयोगाबाबत काय निर्णय? केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ नेमकी कधी?

Why Budget 2026 Stayed Silent on the 8th Pay Commission for Central Employees: अर्थसंकल्पात आठव्या वेतन आयोगावर मौन; १.१ कोटी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ आणखी लांबणीवर
Published on

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज आपल्या नवव्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अनेक क्षेत्रांना स्पर्श केला, परंतु केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी बहुप्रतिक्षित असलेल्या आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत कोणतीही स्पष्ट घोषणा केली नाही. यामुळे सुमारे १.१ कोटी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये निराशेची लहर पसरली आहे. अर्थसंकल्प मुख्यतः भांडवली खर्च वाढविणे आणि लघु व मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) प्रोत्साहन देण्यावर केंद्रित राहिला, ज्यामुळे वेतनवाढीच्या अपेक्षा धूसर झाल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Budget
Budget 2026