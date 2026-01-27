Budget 2026 : बजेट 1 फेब्रुवारीलाच का सादर केल जात? पूर्वी वेगळी तारीख होती, ब्रिटिश काळातील प्रथा मोदी सरकारने का बदलली?

Budget 2026 : दरवर्षीप्रमाणे यंदाही 1 फेब्रुवारी रोजी भारताचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. बजेटमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांसाठी कोणत्या घोषणा होणार, याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे. मात्र, आज जरी 1 फेब्रुवारी ही बजेट सादरीकरणाची ठरलेली तारीख वाटत असली, तरी पूर्वी ही परंपरा वेगळी होती..खरं तर, अनेक वर्षे केंद्रीय बजेट फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस म्हणजे साधारण 28 फेब्रुवारीला सादर केलं जात होतं. ही ब्रिटिश काळापासून सुरू असलेली परंपरा स्वातंत्र्यानंतरही कायम होती. मात्र, मोदी सरकारने 2017 मध्ये या परंपरेत मोठा बदल केला..India-EU Trade Deal : 18 वर्षांची प्रतीक्षा संपली! भारत-युरोप करार झाला, तुमच्यासाठी आता काय स्वस्त होईल?.अरुण जेटलींनी बदलली बजेट सादरीकरणाची तारीख2017 साली तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बजेट सादर करण्याची तारीख बदलण्याचा निर्णय घेतला. ब्रिटिश काळापासून सुरू असलेली 28 फेब्रुवारीची प्रथा मोडून, बजेट 1 फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यास सुरुवात झाली..तारीख बदलण्यामागचं कारण काय?पूर्वी फेब्रुवारी अखेरीस बजेट सादर केलं जात असल्याने, नवीन आर्थिक वर्षात म्हणजेच 1 एप्रिलपासून बजेट अंमलात आणण्यासाठी वेळ कमी पडत होता. त्यामुळे निधीवाटप आणि प्रशासकीय तयारीस अडथळे येत होते. ही अडचण दूर करण्यासाठी बजेटची तारीख पुढे आणून 1 फेब्रुवारी करण्यात आली, जेणेकरून नव्या आर्थिक वर्ष सुरु होण्यापूर्वी संसदेत चर्चा आणि बिल पास होण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल..Gold Rate Today : सोनं-चांदीचा दबदबा कायम! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा भाव .रेल्वे बजेट आणि केंद्रीय बजेट एकत्र2017 मध्ये आणखी एक ऐतिहासिक बदल करण्यात आला. रेल्वे बजेट आणि केंद्रीय बजेट एकत्र सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.यापूर्वी रेल्वे मंत्री स्वतंत्रपणे, केंद्रीय बजेटच्या दोन दिवस आधी रेल्वे बजेट सादर करत असत. मात्र ही ब्रिटिश परंपरा खंडित करून एकत्रित बजेट मांडण्यास सुरुवात झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.