Personal Finance

Successful Investment: बाबो! ही महिला चक्क पार्किंगमधून कमावते लाखो रुपये; नेमका काय आहे बिझनेस?

No Flats, No Shops! Woman Parking Investment Turns Profitable Business: एका महिलेने 196 पार्किंग स्पेस खरेदी करण्यासाठी तब्बल 20 कोटी रुपये गुंतवले. आज तिच्या या अनोख्या गुंतवणुकीतून लाखोंची कमाई होत आहे.
Business Ideas

Woman Invests ₹20 Crore in 196 Parking Spaces, Earns ₹14.23 Lakh a Month

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Parking Investment Turns Profitable Business: रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर फ्लॅट, दुकान किंवा जमीन येते. मात्र, चीनमधील एका महिलेने मात्र यापेक्षा वेगळा विचार केला. तिने चक्क जवळपास 20 कोटी रुपयांची पार्किंग स्पेस म्हणजेच पार्किंगची जागा केली. सुरुवातीला तिच्या निर्णयावर अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले; पण काही वर्षांतच या गुंतवणुकीतून तिला मोठी कमाई होऊ लागली.

Loading content, please wait...
Business
Investment
Real Estate
bond investment opportunities Pune
Marathi News Esakal
www.esakal.com