Successful Investment: बाबो! ही महिला चक्क पार्किंगमधून कमावते लाखो रुपये; नेमका काय आहे बिझनेस?

Parking Investment Turns Profitable Business: रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर फ्लॅट, दुकान किंवा जमीन येते. मात्र, चीनमधील एका महिलेने मात्र यापेक्षा वेगळा विचार केला. तिने चक्क जवळपास 20 कोटी रुपयांची पार्किंग स्पेस म्हणजेच पार्किंगची जागा केली. सुरुवातीला तिच्या निर्णयावर अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले; पण काही वर्षांतच या गुंतवणुकीतून तिला मोठी कमाई होऊ लागली..साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टच्या वृत्तानुसार, हा प्रकार चीनमधील हुनान प्रांतातील चांगशा शहारातील आहे. 2018 मध्ये त्या ठिकाणी प्रोजेक्ट पूर्ण झाला होता.पण त्या काळात परिसरात फ्लॅट आणि इतर मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक करण्याकडे लोकांचा अधिक कल होता. त्यामुळे पार्किंग स्पेस खरेदी करण्याबाबत फारशी उत्सुकता नव्हती. मात्र या महिलेने इथेच प्लॅनिंग केली..Gold Price Today: दसऱ्याआधी सोन्याचे भाव घसरले! ग्राहकांना मोठा दिलासा; आजचे 22, 24 कॅरेटचे दर पाहा.20 कोटींची गुंतवणूक या भागात विकास होत असल्याने भविष्यात पार्किंगची मागणी वाढू शकते, असा अंदाज महिलेला वाटला आणि एकाच वेळी 196 पार्किंग स्पेस खरेदी केल्या. यासाठी तिने जवळपास 20 कोटी रुपये खर्च केले. या पार्किंग स्पेसची संख्या महिलेने गुंतवणूक केलेल्या संकुलातील एकूण पार्किंग क्षमतेच्या सुमारे 40 टक्के होती.आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या बिल्डरनेही हा व्यवहार मान्य केला. मात्र, त्या वेळी महिलेचा हा निर्णय अनेकांना जोखमीचा वाटत होता. पार्किंगमध्ये एवढी मोठी रक्कम गुंतवणूक म्हणजे नुकसान अशी शक्यताही व्यक्त केली जात होती..पार्किंगची मागणीमहिलेने गुंतवणूक केली, तेव्हा हा परिसर पूर्णपणे विकसित झालेला नव्हता. पुढील काही वर्षांत येथे मॉल, शाळा, रुग्णालये आणि इतर सुविधा निर्माण झाल्या. त्यामुळे परिसरातील वर्दळ वाढली आणि पार्किंगची मागणीही वाढू लागली. याचाच फायदा महिलेच्या गुंतवणुकीला झाला. तिने पार्किंग स्पेस भाड्याने देण्यास सुरुवात केली. याशिवाय, काही पार्किंग स्पेस मूळ किमतीपेक्षा जास्त दराने विक्रीसाठीही ठेवल्या..महिन्याला 15 लाख साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टच्या वृत्तानुसार, एका पार्किंग स्पेसमधून महिलेला दरमहा सुमारे 7,258 रुपये भाडे मिळते. 196 पार्किंग स्पेसचे भाडे एकत्र केल्यास तिचे मासिक उत्पन्न अंदाजे 14.23 लाख रुपये होते. म्हणजेच, केवळ पार्किंग भाड्याने देऊन महिलेला दरवर्षी सुमारे 1.7 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकते. मात्र, हा अंदाज आहे. यात देखभाल, कर किंवा इतर खर्चांचा समावेश नाही..पार्किंगच्या दरावरून नाराजीमहिलेच्या या निर्णयामुळे निवासी संकुलातील रहिवासी नाराज झाले. त्यांनी पार्किंगचे मासिक भाडे कमी करून सुमारे 4,334 रुपये करण्याची मागणी केली. मात्र, महिलेने ही मागणी मान्य केली नाही.इतकेच नव्हे, तर तिने काही पार्किंग स्पेस सुमारे 14.52 लाख रुपये प्रति स्पेस या दराने विकण्याची तयारी दर्शवली. काही स्पेसच्या किमती मूळ किमतीपेक्षा जवळपास 80 टक्क्यांनी अधिक असल्याचेही वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. या वाढीव दरांना रहिवाशांनी विरोध केला..वाद न्यायालयातपार्किंगच्या खरेदी-विक्री आणि भाड्याच्या दरावरून सुरू झालेला वाद मिटवण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यानेही प्रयत्न केले. मात्र, त्यातून तोडगा निघाला नाही. अखेर रहिवाशांनी न्यायालयात धाव घेतली.न्यायालयाने महिलेच्या बाजूने निर्णय दिला. पार्किंग स्पेस खरेदी करण्याची संधी सर्वांनाच उपलब्ध होती; मात्र, त्या वेळी हा आर्थिक धोका महिलेने स्वीकारला होता. त्यामुळे आता तिला त्यातून नफा कमावण्यापासून रोखता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले..Gold Investment: आज 50 हजारांचं सोनं घेतलं तर 10 वर्षांनी किती लाखांचं होईल? जाणून घ्या गणित.त्यामुळे या घटनेवरून समजते की रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करताना केवळ फ्लॅट किंवा जमीन यांचाच विचार न करता भविष्यात मागणी वाढू शकणाऱ्या मालमत्तांचाही विचार केला जाऊ शकतो. मात्र, कोणत्याही गुंतवणुकीतून नफा मिळेलच, याची खात्री नसते. त्यामुळे बाजारातील मागणी, खर्च आणि संभाव्य जोखीम यांचा अभ्यास करूनच गुंतवणुकीचा निर्णय घेणे महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.