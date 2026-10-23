Copper is the New Gold: तांबे होणार नवं सोनं? Goldman Sachs चा मोठा अंदाज; किती वाढणार भाव?

Why Goldman Sachs Sees Long-Term Supply Risks for Copper: जागतिक आणि भारतीय बाजारात सध्या सोन्याच्या भाव कोसळले आहे. त्यामुळे येत्या काळात नवं सोनं म्हणून आता कॉपर म्हणजेच तांबे ओळखले जाऊ शकते. याचे कारण जगभरात तांब्याच्या पुरवठ्याबाबत चिंता वाढू लागली आहे. त्यामुळे आगामी काळात सोन्याप्रमाणेच तांब्याच्या किमतीतही मोठी वाढ होऊ शकते, असा अंदाज Goldman Sachs (गोल्डमन सॅक्स)च्या अहवालातून व्यक्त करण्यात आला आहे. .सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .नव्या खाणींचा कमी शोध, खनिजातील तांब्याचे प्रमाण घटणे आणि खाण विकसित करण्यासाठी वाढणारा खर्च यामुळे भविष्यात तांब्याचा पुरवठा वाढवणे अधिक कठीण होऊ शकते. अहवालानुसार, भविष्यात तांब्याचा पुरवठा वाढवू शकणाऱ्या कंपन्या आणि त्यांच्या प्रकल्पांना बाजारात अधिक महत्त्व मिळण्याची शक्यता आहे. कारण एखादी तांब्याची खाण शोधण्यापासून तेथून प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू होईपर्यंत आता सरासरी 16 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लागतो..Gold Price Crash: सोनं-चांदीचे भाव कोसळले! 3 दिवसांत 56,000 रुपयांनी स्वस्त! 24K, 22K आणि 18K सोनं कितीला? चांदीही नीचांकी पातळीवर.तांब्याच्या पुरवठ्यात दीर्घकाळ कमतरता?तांब्याच्या पुरवठ्यातील संभाव्य कमतरता ही केवळ काही काळापुरती मर्यादित नसून, त्यामागे दीर्घकालीन कारणं आहेत. अहवालानुसार, सध्याच्या खाणींमधून होणारं तांब्याचं उत्पादन 2030 पासून घटण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे तांब्याच्या किमती वाढल्या, तरी लगेच नवीन खाणी सुरू करून पुरवठा वाढवणं शक्य होणार नाही. नवीन खाणी विकसित करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक आणि अनेक वर्षांचा कालावधी लागतो. परिणामी, मागणी वाढली आणि पुरवठा मर्यादित राहिला, तर तांब्याच्या किमतींवर दबाव वाढू शकतो..नवीन तांब्याच्या खाणी उभारणे कठीण का होत आहे?1990 च्या दशकापासून तांब्याच्या मोठ्या साठ्यांचा शोध लागण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्याचबरोबर खाणीतून मिळणाऱ्या धातूच्या तुलनेत खनिजातील तांब्याचे प्रमाणही घटत आहे. याशिवाय, नव्या खाणी दुर्गम भागांत उभाराव्या लागत असल्याने बांधकाम, दैनंदिन कामकाज आणि पायाभूत सुविधांवरील खर्च वाढतो. त्यामुळे नवीन खाण सुरू करणे कंपन्यांसाठी अधिक खर्चिक आणि आव्हानात्मक बनले आहे..खर्च 50% पर्यंत वाढण्याची शक्यतागोल्डमन सॅक्सच्या अंदाजानुसार, एखाद्या खाण प्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या मूल्यांकनापासून प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू होईपर्यंत प्रति टन उत्पादन क्षमतेमागील भांडवली खर्च सुमारे 50% वाढू शकतो. हा खर्च 10,600 डॉलरवरून 15,900 डॉलर प्रति टनापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ नवीन खाणी उभारण्यासाठी कंपन्यांना अपेक्षेपेक्षा जास्त भांडवलाची गरज भासू शकते..अहवालानुसार, तांब्याचे सध्याचे दर वाढले तरी पुढील दोन दशकांतील बहुतांश काळासाठी नवीन उत्पादन लगेच उपलब्ध होईलच असे नाही. आज घेतले जाणारे गुंतवणुकीचे निर्णय 2040 च्या दशकातील तांब्याच्या पुरवठ्यावरही परिणाम करू शकतात.मात्र, तांब्याचा पुरवठा दीर्घकाळ मर्यादित राहिल्यास, आधीपासून कार्यरत खाणी असलेल्या किंवा उत्पादन क्षमता वाढवू शकणाऱ्या कंपन्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. कारण नवीन खाणी विकसित करण्यासाठी मोठा खर्च आणि अनेक वर्षांचा कालावधी आवश्यक असतो..Stock Market: Jio IPO की Reliance चे शेअर्स? तुमच्याकडे 14,000 रुपये असतील तर कुठे गुंतवणं फायद्याचं? तज्ज्ञ काय सांगतात.गोल्डमन सॅक्सने अभ्यासलेल्या तांबे उत्पादन विस्तार प्रकल्पांमधून 2035 च्या अखेरपर्यंत दरवर्षी सुमारे 10 लाख टन अतिरिक्त उत्पादन क्षमता निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे असून या प्रकल्पांशी संबंधित मालमत्तांच्या मूल्यात सुमारे 20 अब्ज डॉलरची वाढ होऊ शकते, असा अंदाजही अहवालात सांगितला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.