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Copper is the New Gold: तांबे होणार नवं सोनं? Goldman Sachs चा मोठा अंदाज; किती वाढणार भाव?

Could Copper Become the Next Big Commodity : जगभरात तांब्याच्या पुरवठ्याबाबत चिंता वाढत असताना Goldman Sachs ने भविष्यातील किमतींबाबत महत्त्वाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. तांबे नवं सोनं ठरणार का, जाणून घ्या.
Copper is the New Gold

Goldman Sachs Predicts Supply Concerns, Could Copper Prices Surge?

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Why Goldman Sachs Sees Long-Term Supply Risks for Copper: जागतिक आणि भारतीय बाजारात सध्या सोन्याच्या भाव कोसळले आहे. त्यामुळे येत्या काळात नवं सोनं म्हणून आता कॉपर म्हणजेच तांबे ओळखले जाऊ शकते. याचे कारण जगभरात तांब्याच्या पुरवठ्याबाबत चिंता वाढू लागली आहे. त्यामुळे आगामी काळात सोन्याप्रमाणेच तांब्याच्या किमतीतही मोठी वाढ होऊ शकते, असा अंदाज Goldman Sachs (गोल्डमन सॅक्स)च्या अहवालातून व्यक्त करण्यात आला आहे.

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