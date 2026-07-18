Credit Card Rule: क्रेडिट कार्डवर किती खर्च करावा? पगाराच्या ‘या’ टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च पडू शकतो महागात; पाहा नियम

Credit Card Spending Rule: आजच्या काळात क्रेडिट कार्डचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. विशेषतः तरुण पिढी ऑनलाइन खरेदी, फूड डिलिव्हरी, प्रवास, सबस्क्रिप्शन आणि डिजिटल पेमेंटसाठी क्रेडिट कार्डचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत आहे. मात्र, योग्य नियोजनाशिवाय केलेला वापर भविष्यात आर्थिक अडचणी निर्माण करू शकतो. त्यामुळे क्रेडिट कार्डचा वापर करताना काही आर्थिक नियम पाळणे आवश्यक आहे..किती खर्च करावा?जर तुम्ही क्रेडिट कार्ड वापरत असाल, तर तुमचा मासिक खर्च तुमच्या हातात येणाऱ्या पगाराच्या म्हणजेच टेक-होम सॅलरीच्या 20% ते 30% च्या दरम्यान असावा. यापेक्षा जास्त खर्च केल्यास वेळेवर बिल भरणे कठीण होऊ शकते आणि आर्थिक दबाव वाढू शकतो.उदाहरणार्थ, जर एखाद्या व्यक्तीचा हातात येणारा पगार 60,000 रुपये असेल, तर त्यांनी आपला मासिक क्रेडिट कार्डवरील खर्च 12,000 ते 18,000 च्या दरम्यान ठेवायला पाहिजे. यामुळे त्यांचे बजेट संतुलित राहते आणि त्यांच्या बचतीवरही परिणाम होत नाही..Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! जुलैमध्ये सोनं 25 हजारांनी महाग; चांदी मात्र स्वस्त; पाहा ताजा भाव .फक्त Minimum Due भरू नकाजर तुमचा खर्च सातत्याने उत्पन्नाच्या मोठ्या भागापेक्षा जास्त असेल, तर बरेच लोक पूर्ण रक्कम भरण्याऐवजी फक्त किमान देय म्हणजेच Minimum Due ची जेवढी रक्कम असेल तेवढे पैसे भरतात.मात्र अशावेळी तुमच्या उर्वरित रकमेवर मासिक व्याज जमा होते, ज्यामुळे कर्ज हळूहळू वाढते. म्हणून, दर महिन्याला संपूर्ण देय रक्कम पूर्णपणे भरा. फक्त किमान देय रक्कम भरल्यामुळे बँक विलंब शुल्क आणि व्याज आकारू शकते, ज्यामुळे पुढील महिन्यांत पेमेंट करणे अधिक कठीण होऊ शकते..खात्यावर नियंत्रण ठेवातुमच्याकडे एकापेक्षा जास्त क्रेडिट कार्ड असल्यास, त्या सर्वांवरील तुमचा खर्च आणि पेमेंट वेळेवर ट्रॅक करा. वेगवेगळ्या कार्डांवर जास्त खर्च केल्याने तुमचे एकूण कर्ज वाढू शकते. त्यासाठी ऑटो-पे किंवा रिमाइंडर वापरा कारण यामुळे वेळेवर पेमेंट होते आणि तारखा लक्षात राहतात..US Visa: महिनाभरात नोकरी मिळवा, अन्यथा अमेरिका सोडा! व्हिसा नियमांतील बदलांमुळे विद्यार्थी अडचणीत.नीट खर्च कराकाही लोक क्रेडिट कार्ड हे मुख्यतः रिवॉर्ड्स, कॅशबॅक आणि पर्क्ससाठी वापरतात, परंतु ते अतिरिक्त उत्पन्न मानले जाऊ नये. तुमच्या खर्चाचे बजेट करणे, तुमची बिले वेळेवर भरणे आणि फक्त आवश्यक असेल तेव्हाच कार्ड वापरणे हा आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित राहण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे. विशेषतः Gen Z साठी, लहान वयातच चांगल्या आर्थिक सवयी विकसित केल्याने भविष्यातील कर्ज आणि आर्थिक ताण टाळण्यास मदत होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.