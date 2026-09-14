कच्चं तेल १०८ डॉलरवर, सोमवारी ३.३ टक्क्यांची वाढ; कोणत्याही क्षणी पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढणार?

काही काळापासून सुरू असलेल्या चढ-उतारानंतर जुलैनंतर तेलाचे दर तुलनेने स्थिर झाले होते. मात्र, सप्टेंबरमध्ये पुन्हा कच्च्या तेलाच्या किमतीत तेजी पाहायला मिळत आहे. सोमवारी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत तीन टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. पश्चिम आशियात गेल्या आठवड्यात झालेल्या हल्ल्यांचा या दरवाढीवर परिणाम झाल्याचं सांगितलं जात आहे. या हल्ल्यांमध्ये सौदी अरेबियातून येणाऱ्या जहाजांनाही लक्ष्य करण्यात आल्याने तेलाच्या पुरवठ्याबाबत चिंता वाढली आहे..सोमवारी ब्रेंट क्रूडच्या दरात ३.३ टक्क्यांची वाढ झाली. त्यानंतर तेलाचे दर १०८.०४ डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले आहेत. अमेरिकेतील WTI क्रूडचाही भाव ३.५ टक्क्यांनी वाढून १०३.५४ डॉलर प्रति बॅरल झाला. विशेष म्हणजे, मागील आठवड्यातही कच्च्या तेलाच्या दरात जवळपास नऊ टक्क्यांची वाढ झाली होती. त्यावेळी ब्रेंट क्रूडने १०० डॉलरचा टप्पा ओलांडत जवळपास ११० डॉलरपर्यंत मजल मारली होती. जुलैनंतर पहिल्यांदाच ब्रेंट १०० डॉलरच्या वर गेला होता..भारतात पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा वाढणार? कच्चा तेलाच्या किंमती १०० डॉलरच्या पार... .दरम्यान, तेलाच्या किमती आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते, परिस्थिती नियंत्रणात आली नाही तर ब्रेंट क्रूडचा भाव १२० डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत जाऊ शकतो. पश्चिम आशियातील संघर्षाबरोबरच रशियातील रिफायनरींमध्ये निर्माण झालेल्या अडचणी आणि घटत चाललेला तेलसाठा यामुळे बाजारावर अतिरिक्त दबाव आहे..Petrol-Diesel Price: पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार? सरकारचे संसदेत मोठं स्पष्टीकरण.कच्चं तेल महाग झालं तर त्याचा परिणाम फक्त तेल बाजारापुरता मर्यादित राहत नाही. वाहतूक, वीज आणि उत्पादनाशी संबंधित खर्च वाढू शकतो. परिणामी महागाईचा दबावही वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांबाबतही चिंता निर्माण झाली आहे. \\कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी वाढ झाल्यास देशातील तेल कंपन्यांच्या खर्चावर दबाव वाढू शकतो. उपलब्ध साठा कमी झाला आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव आणखी चढले, तर पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचा थेट परिणाम वाहनचालकांच्या खिशावर होण्यासोबतच मालवाहतूक आणि दैनंदिन वस्तूंच्या किमतींवरही होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.