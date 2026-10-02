Petrol Diesel Prices : पेट्रोल-डिझेल पुन्हा महाग होणार? कच्च्या तेलाचा उडाला भडका; सलग तिसऱ्या दिवशी दरवाढ

Crude Oil Prices Rise for Third Consecutive Day : कच्च्या तेलाच्या किमती सलग तिसऱ्या दिवशी वाढल्या आहेत. इराणसोबतच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिका मध्यपूर्वेत आणखी एक विमानवाहू युद्धनौकांचा ताफा तैनात करण्याचा विचार करत आहे. यामुळे प्रादेशिक तणाव वाढू शकतो आणि तेलाचा पुरवठा विस्कळीत होऊ शकतो, या भीतीमुळे बाजारात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. 'ब्रेंट क्रूड'चा भाव आता प्रति बॅरल १०२.६१ डॉलर्सवर पोहोचला आहे, तर 'डब्ल्यूटीआय' (WTI) ९३.१२ डॉलर्स प्रति बॅरलवर आहे..मागील सत्रात 'डब्ल्यूटीआय'च्या दरात जवळपास ३ टक्क्यांनी वाढ झाली होती. परिणामी, पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात संभाव्य वाढीबाबतची चिंता पुन्हा एकदा निर्माण झाली आहे. तथापि, आज (२ ऑक्टोबर) काहीसा दिलासा मिळाला आहे, कारण भारतातील तेल विपणन कंपन्यांनी इंधनाचे दर वाढवलेले नाहीत. दिल्लीत पेट्रोलचे दर प्रति लिटर ११२.१२ रुपये आणि डिझेलचे दर प्रति लिटर ९५.२० रुपये असे स्थिर आहेत. यापूर्वी मे २०२६ मध्ये दर वाढवण्यात आले होते..Russia-Ukraine War: रशियाच्या ऑइल रिफायनरीवर युक्रेनचे हल्ले! डिझेलचा तुटवडा अन् अमेरिकेतही दर वाढले; भारतात पेट्रोल-डिझेल महागणार?.सामान्यांवर होणारा परिणाम जर मध्यपूर्वेतील तणाव वाढला आणि तेलाचा पुरवठा किंवा 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' (Strait of Hormuz) हा मार्ग विस्कळीत झाला, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती आणखी वाढू शकतात. याचा परिणाम कालांतराने भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवर तसेच महागाईवर होऊ शकतो. मात्र, देशांतर्गत किमतींवर होणारा परिणाम हा आंतरराष्ट्रीय दर किती काळ उच्च पातळीवर राहतात आणि भारतीय तेल कंपन्या त्यांचे दर कशा प्रकारे समायोजित करतात, यावर अवलंबून असेल..एका अमेरिकन अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने 'ब्लूमबर्ग'ने वृत्त दिले आहे की, पेंटागॉन पर्शियन आखातात आणखी एक विमानवाहू युद्धनौका आणि त्यासोबत सुमारे १०,००० नौदल व मरीन सैनिकांना तैनात करू शकते. या निर्णयामुळे इराणविरुद्ध लष्करी कारवाई करण्याबाबत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडील पर्यायांमध्ये वाढ होईल..इराण मध्यपूर्वेतील अमेरिकन तळ किंवा ऊर्जा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करून प्रत्युत्तर देऊ शकतो आणि त्यामुळे तेलाचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत होऊ शकतो, अशी मुख्य चिंता बाजाराला सतावत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.