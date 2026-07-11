DA Hike News: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 63% वर जाणार? नवीन आकडेवारीतून 3% वाढीचे संकेत; पाहा ताजी अपडेट

DA and 8th Pay Commission News: आठव्या वेतन आयोगाचा अहवाल सादर होण्यासाठी अजून काही काळ बाकी असला तरी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये महागाई भत्ता (DA) वाढीबाबत उत्सुकता वाढली आहे. दरम्यान, केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या लेबर ब्युरोने जाहीर केलेल्या ताज्या आकडेवारीमुळे DA वाढीच्या चर्चांना आणखी वेग आला आहे..इंडस्ट्रियल वर्कर्ससाठीच्या अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकात (AICPI-IW) मे महिन्यात 0.9 अंकांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. महागाई भत्ता निश्चित करताना या निर्देशांकाचा महत्त्वाचा आधार घेतला जातो. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची उत्सुकता वाढली आहे..DA वाढ कशी मोजतात?एप्रिलपर्यंत उपलब्ध AICPI-IW आकडेवारीनुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात किमान 3 टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. मे महिन्याचे आकडे समोर आल्यानंतर या अंदाजात फारसा बदल होण्याची शक्यता नाही.मार्चच्या तुलनेत एप्रिलमध्ये AICPI-IW निर्देशांक 0.8 अंकांनी वाढून 149.90 वर पोहोचला होता. याआधी फेब्रुवारीमध्ये हा निर्देशांक 148.50 तर जानेवारीमध्ये 148.60 इतका होता. मे 2026 मध्ये वार्षिक महागाई दर 4.72 टक्क्यांवर पोहोचल्याचेही आकडेवारीतून दिसून आले आहे..मे महिन्याचा निर्देशांकाचा परिणामसातव्या वेतन आयोगाच्या नियमांनुसार जुलै महिन्याच्या DA वाढीसाठी AICPI-IW चे आकडे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात. उपलब्ध आकडेवारीच्या आधारे केलेल्या गणनेनुसार महागाई भत्त्यात सुमारे 3.72 टक्क्यांची वाढ होऊ शकते. प्रत्यक्षात सरकार हा आकडा पूर्णांकात जाहीर करत असल्याने 3 टक्के वाढीची शक्यता अधिक मानली जात आहे..यापूर्वी किती वाढ झाली?केंद्र सरकारने जानेवारी 2026 पासून लागू होणाऱ्या महागाई भत्त्यात 2 टक्क्यांची वाढ जाहीर केली होती. त्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा DA 58 टक्क्यांवरून 60 टक्क्यांपर्यंत वाढला.जर यावेळी 3 टक्क्यांची वाढ मंजूर झाली, तर महागाई भत्ता 63 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. केंद्र सरकार वर्षातून दोनदा DA मध्ये सुधारणा करते. पहिली वाढ साधारणपणे होळीच्या सुमारास जाहीर केली जाते, तर जुलैपासून लागू होणाऱ्या वाढीची घोषणा प्रामुख्याने दिवाळीच्या आसपास केली जाते..सरकारच्या निर्णयाकडे लक्ष सध्या आठव्या वेतन आयोगाबाबत चर्चा सुरू असतानाच लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष जुलै 2026 च्या महागाई भत्ता वाढीकडे लागले आहे. आगामी महिन्यांतील अंतिम आकडेवारी आणि केंद्र सरकारचा निर्णय यावरच DA वाढीचे नेमके चित्र स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.