Personal Finance

DA Hike News: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 63% वर जाणार? नवीन आकडेवारीतून 3% वाढीचे संकेत; पाहा ताजी अपडेट

DA Hike News Update for Employee and Pensioner: AICPI-IW च्या ताज्या आकडेवारीनंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ही वाढ मंजूर झाल्यास DA 63% पर्यंत पोहोचू शकतो.
DA Hike News

DA Hike News: Will Central Government Employees Get 63% Dearness Allowance Soon?

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

DA and 8th Pay Commission News: आठव्या वेतन आयोगाचा अहवाल सादर होण्यासाठी अजून काही काळ बाकी असला तरी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये महागाई भत्ता (DA) वाढीबाबत उत्सुकता वाढली आहे. दरम्यान, केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या लेबर ब्युरोने जाहीर केलेल्या ताज्या आकडेवारीमुळे DA वाढीच्या चर्चांना आणखी वेग आला आहे.

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