Plot Investment: एकाच प्लॉटची 10 लोकांना विक्री! डबल रजिस्ट्री फ्रॉड काय आहे? कशा प्रकारे टाळू शकता फसवणूक?

देशभरात प्लॉट खरेदीत "डबल रजिस्ट्री फ्रॉड"चे प्रमाण वाढत असून एकाच भूखंडाची अनेकांना विक्री केली जात आहे. टायटल इन्शुरन्स, एनकम्ब्रन्स सर्टिफिकेट आणि बँकेची पडताळणी यांसारख्या सोप्या उपायांनी या जाळ्यात अडकणं टाळता येऊ शकतं. तज्ज्ञांचा सल्ला व कायदेशीर कागदपत्रांची नीट तपासणी करूनच प्लॉट खरेदीचा निर्णय घ्या..Plot Investment Tips: पुण्या आणि मुंबईत प्लॉट घेऊन स्वप्नातील घर उभं करण्याचं स्वप्न अनेकांचं असतं. पण 'डबल रजिस्ट्री' नावाच्या नव्या फसवणुकीने हे स्वप्न धुळीस मिळतंय. अंकुर (बदललेलं नाव) यांनी प्लॉट घेतल्यानंतर बँक कर्जासाठी अर्ज केला, तेव्हा धक्काच बसला. तोच प्लॉट आधीच इतराच्या नावावर नोंदणीकृत होता. चौकशीत समोर आलं की हा प्रकार अनेकांबरोबर घडला आहे आणि एकाच प्लॉटची 10–15 जणांना विक्री करून पैसे उकळले जात आहेत..कशी होते 'डबल रजिस्ट्री'?दलाल/डेव्हलपर एकाच भूखंडाचे वेगवेगळे कागद तयार करून वेगवेगळ्या खरेदीदारांना विक्री करतात. काही वेळा बनावट पाॅवर ऑफ अटर्नी, बनावट 7/12 उतारे किंवा खोटी 'नो ड्युअरेंस' प्रमाणपत्रं दाखवून बुकिंग रक्कम उकळली जाते. खरेदीदाराला प्रत्यक्षात मालकी मिळत नाही; प्रकरण कोर्टात गेल्यावरच फसवणूक उघड होते..आपलं नुकसान कसं टाळाल? टायटल इन्शुरन्स घ्या: प्लॉटच्या मालकी हक्कांवर विमा मिळाल्यास भविष्यात गडबड झाल्यास आर्थिक संरक्षण मिळू शकतं.एनकम्ब्रन्स सर्टिफिकेट (Encumbrance Certificate) अनिवार्य: सब-रजिस्ट्रार कार्यालयातून मागील किमान 30 वर्षांचा EC काढा. यावरून कर्ज, वाद, गहाण अशा अडचणी स्पष्ट होतात.बँकद्वारे कर्ज घ्या (जरी थोडं असेल तरी): बँका कर्जापूर्वी टायटल, प्रतिबंध, कोर्टकेस यांची कठोर पडताळणी करतात—हीच तुमची सुरक्षितता.साइट व्हिजिट आणि शेजाऱ्यांची पडताळणी: परिसरातील लोकांकडून त्या भूखंडाबद्दल आधी घडलेल्या वाद/फसवणुकीची माहिती घ्या..कागदपत्रांची विधिज्ञांकडून तपासणी: मूळ खरेदी-विक्री करार, 7/12/8A उतारा, म्युटेशन (फेरफार) नोंदी, नगररचना/NA ऑर्डर, RERA (लागू असल्यास) नोंदणी—हे सर्व कागद अनुभवी वकिलांकडून तपासून घ्या.रोख व्यवहार टाळा, पारदर्शक पेमेंट ठेवा: फक्त बँकिंग चॅनेल वापरा; पावत्या आणि स्टॅम्प ड्यूटी/नोंदणीची कागदपत्रं व्यवस्थित जतन करा.पॉवर ऑफ अटर्नी असल्यास अधिक दक्षता: मूळ मालक जिवंत/उपस्थित आहे का, POA वैध आहे का, रद्द तर नाही ना, याची खात्री करा..लक्षात ठेवाप्लॉट खरेदी हा आयुष्यातला मोठा आर्थिक निर्णय आहे. घाईगडबड न करता पडताळणी करा. टायटल स्पष्ट नसेल, कागदपत्रांमध्ये विसंगती आढळल्यास किंवा विक्रेता दबाव आणत असेल तर व्यवहार थांबवणंच शहाणपणाचं. योग्य पडताळणी आणि कायदेशीर सल्ल्यानं 'डबल रजिस्ट्री'च्या जाळ्यात सापडणं टाळता येऊ शकतं..FAQs Q1. डबल रजिस्ट्री फ्रॉड म्हणजे काय?Marathi: एकाच प्लॉटची वेगवेगळ्या खरेदीदारांना अनेकदा नोंदणी करून पैसे उकळणे.English: It's a fraud where the same plot is registered and sold to multiple buyers, cheating them of their money.Q2. या फसवणुकीपासून बचाव कसा करावा?Marathi: टायटल इन्शुरन्स घ्या, सब-रजिस्ट्रारकडून एनकम्ब्रन्स सर्टिफिकेट तपासा आणि व्यवहारापूर्वी वकिलांचा सल्ला घ्या.English: Take title insurance, check the encumbrance certificate from the sub-registrar, and always consult a lawyer before purchase.Q3. बँकेकडून लोन घेणं सुरक्षित का?Marathi: कारण बँक स्वतः प्लॉटची कायदेशीर पडताळणी करते, त्यामुळे तुमची गुंतवणूक सुरक्षित राहते.English: Because banks conduct legal due diligence of the plot, ensuring your investment is safer.Q4. कोणती कागदपत्रं तपासणं आवश्यक आहे?Marathi: 7/12 उतारा, म्युटेशन रेकॉर्ड, NA ऑर्डर, जुनी रजिस्ट्री, RERA नोंदणी (लागू असल्यास).English: 7/12 extract, mutation records, NA order, old registry documents, and RERA registration (if applicable).