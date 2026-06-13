Personal Finance

E-commerce Impact on Farmers: शेतातून थेट ग्राहकांपर्यंत माल! 4 तासांत पेमेंट; ई-कॉमर्स ऑपरेशन्स नेटवर्क शेतकऱ्यांसाठी ठरतंय गेमचेंजर

शेतकऱ्यांकडून थेट शेतमाल खरेदी करून ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणाऱ्या अमेझॉन ई-कॉमर्स ऑपरेशन्स नेटवर्कमुळे विक्री प्रक्रिया अधिक वेगवान होत आहे. मध्यस्थांशिवाय व्यवहार आणि अवघ्या 4 तासांत पेमेंट मिळत असल्याने हजारो शेतकरी डिजिटल बाजारपेठेशी जोडले जात आहेत.
Farm to Doorstep: How E-Commerce Is Helping Farmers Get Paid in Just 4 Hours

Farm to Doorstep: How E-Commerce Is Helping Farmers Get Paid in Just 4 Hours

eSakal

Vinod Dengale
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India agriculture digital transformation: भारतात ई-कॉमर्स क्षेत्र झपाट्याने वाढत असून त्याचा थेट परिणाम आता शेतकऱ्यांच्या जीवनावर दिसू लागला आहे. यात अमेझॉनने देशभरात आपले ऑपरेशन्स नेटवर्क मोठ्या प्रमाणात वाढवले असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालासाठी थेट आणि विश्वासार्ह बाजारपेठ मिळू लागली आहे. दैनंदिन खरेदीपासून ते ताज्या भाज्या आणि फळांच्या पुरवठ्यापर्यंत मोठे बदल होत असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही नवी चालना मिळत आहे.

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