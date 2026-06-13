E-commerce Impact on Farmers: शेतातून थेट ग्राहकांपर्यंत माल! 4 तासांत पेमेंट; ई-कॉमर्स ऑपरेशन्स नेटवर्क शेतकऱ्यांसाठी ठरतंय गेमचेंजर

India agriculture digital transformation: भारतात ई-कॉमर्स क्षेत्र झपाट्याने वाढत असून त्याचा थेट परिणाम आता शेतकऱ्यांच्या जीवनावर दिसू लागला आहे. यात अमेझॉनने देशभरात आपले ऑपरेशन्स नेटवर्क मोठ्या प्रमाणात वाढवले असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालासाठी थेट आणि विश्वासार्ह बाजारपेठ मिळू लागली आहे. दैनंदिन खरेदीपासून ते ताज्या भाज्या आणि फळांच्या पुरवठ्यापर्यंत मोठे बदल होत असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही नवी चालना मिळत आहे..अमेझॉनने आपल्या नवीन ऑपरेशन्स सिस्टीममध्ये शेतकऱ्यांकडून थेट माल घेऊन तो ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याची प्रक्रिया अधिक जलद आणि पारदर्शक झाल्याचे दिसते. या सिस्टीममध्ये कलेक्शन सेंटर, प्रोसेसिंग युनिट, कोल्ड-चेन व्यवस्था आणि मायक्रो फुलफिलमेंट सेंटर (MFC) यांचा समावेश आहे. त्यामुळे शेतीमालाची गुणवत्ता टिकून राहते आणि ग्राहकांना ताजे उत्पादन मिळते..Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! 2 दिवसांतच भावात मोठा बदल; मुंबई-पुणेसह महाराष्ट्रात आजचा दर किती?.याबाबत अमेझॉन चे ऑपरेशन्स डायरेक्टर करण चुघ म्हणाले, "अमेझॉनच्या ऑपरेशन्स सिस्टीममुळे शेतकऱ्यांकडून थेट उत्पादन गोळा करून ते ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक झाली आहे. या सिस्टीममध्ये कलेक्शन सेंटर, प्रोसेसिंग युनिट, कोल्ड-चेन व्यवस्था आणि मायक्रो फुलफिलमेंट सेंटर (MFC) यांचा समावेश आहे. यामुळे शेतीमालाची गुणवत्ता टिकून राहते आणि ग्राहकांपर्यंत ताजे उत्पादन पोहोचते."कंपनीच्या माहितीनुसार, देशभरातील 16,000 पेक्षा जास्त शेतकरी आणि अॅग्रीगेटर्स या नेटवर्कशी जोडले गेले आहेत. काही वर्षांपूर्वी ही संख्या सुमारे 6,000 इतकी होती. म्हणजेच डिजिटल पुरवठा साखळीत शेतकऱ्यांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. विशेष म्हणजे, शेतकऱ्यांनी कलेक्शन सेंटरवर माल दिल्यानंतर अवघ्या चार तासांत त्यांना पैसे मिळतात. त्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती अधिक स्थिर होत आहे..यासंदर्भात अमेझॉन फ्रेशचे डायरेक्टर श्रीकांत श्रीराम यांनी सांगितले की, "देशभरात 16,000 हून अधिक शेतकरी आणि अॅग्रीगेटर्स या नेटवर्कशी जोडले गेले आहेत. काही वर्षांपूर्वी ही संख्या सुमारे 6,000 होती. यावरून डिजिटल पुरवठा साखळीत शेतकऱ्यांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे दिसून येते. विशेष म्हणजे, कलेक्शन सेंटरवर माल दिल्यानंतर अवघ्या चार तासांत शेतकऱ्यांना पेमेंट मिळते, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत होत आहे."या व्यवस्थेत 70 टक्क्यांहून अधिक ताजा माल हा स्थानिक 200 किलोमीटरच्या परिसरातून घेतला जातो. त्यामुळे वाहतूक खर्च कमी कमी होत असून माल अधिक ताजा राहतो आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या परिसरातच चांगली मागणी मिळते..काय आहे Farm to Fork संकल्पना?अमेझॉनची ऑपरेशन्स सिस्टीम ही Farm to Fork या संकल्पनेवर आधारित आहे. शेतातून निघालेला माल सर्वप्रथम कलेक्शन सेंटरमध्ये आणला जातो. तेथे त्याची गुणवत्ता तपासली जाते. त्यानंतर तो प्रोसेसिंग सेंटरमध्ये स्वच्छ करून, विभागणी करून आणि पॅक करून तयार केला जातो. पुढे हा माल मायक्रो फुलफिलमेंट सेंटरमध्ये साठवला जातो. ही केंद्रे ग्राहकांच्या घरापासून साधारण 2 ते 3 किलोमीटर अंतरावर असतात. त्यामुळे काही मिनिटांपासून ते काही तासांत डिलिव्हरी करणे शक्य होते.या संपूर्ण प्रक्रियेत तंत्रज्ञान आणि AI (Artificial Intelligence) चा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. ग्राहकांची मागणी, हवामानातील बदल आणि खरेदीची पद्धत यांचा डेटा वापरून माल कुठे आणि किती प्रमाणात पाठवायचा हे ठरवले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा माल वाया जाण्याचे प्रमाण कमी होते आणि मागणीही तुलनेने स्थिर राहते..ग्रामीण भागात कशी केली जाते रोजगार निर्मिती?ग्रामीण भागात या बदलाचा आणखी एक महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे रोजगारनिर्मिती. कलेक्शन सेंटर, प्रोसेसिंग युनिट आणि डिलिव्हरी नेटवर्कमध्ये स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी मिळत आहेत. त्यामुळे केवळ शेतकरीच नव्हे तर ग्रामीण भागातील तरुणांनाही याचा फायदा होताना दिसत आहे.काही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की या सिस्टीमचा लाभ प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी अधिक जागरूकता आणि प्रशिक्षणाची गरज आहे. तरीही एकूणच पाहता ही व्यवस्था शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरत असून त्यांना बाजारपेठेशी अधिक चांगल्या प्रकारे जोडत आहे..PPF vs SIP: गुंतवणुकीसाठी PPF की SIP? महिन्याला 5,000 रुपये गुंतवल्यास 15 वर्षांत कुठे तयार होईल मोठा फंड? जाणून घ्या संपूर्ण गणित.एकूणच पाहता, अमेझॉनच्या विस्तारलेल्या ऑपरेशन्स सिस्टीममुळे भारतातील शेतकरी अर्थव्यवस्थेला बळ मिळत आहे. तंत्रज्ञान, जलद वितरण व्यवस्था आणि थेट बाजारपेठ यामुळे ग्रामीण भागात नव्या संधी निर्माण होत आहेत. पुढील काही वर्षांत ही प्रणाली आणखी विस्तारण्याची शक्यता असून त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि बाजारपेठेतील सहभागही वाढू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.