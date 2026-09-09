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EPF Advance Rules : पीएफ खात्यातून पैसे काढायचे आहेत? आधी समजून घ्या नियम, कोणाला किती रक्कम मिळणार?

EPF Advance Eligibility : सदस्यांना काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये निवृत्तीपूर्वी PF खात्यातून ॲडव्हान्स रक्कम काढण्याची सुविधा देते. स्वतःच्या किंवा मुलांच्या शिक्षणासाठी EPF ॲडव्हान्सचा लाभ घेता येतो.
EPFO PF Withdrawal Rules

EPFO PF Withdrawal Rules

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) ईपीएफ ॲडव्हान्स मिळवण्याच्या नियमांबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. EPFO ​​ने स्पष्ट केले आहे की, गरजेच्या वेळी पीएफ खात्यातून पैसे काढण्याची प्रक्रिया आता अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. EPFO ​​च्या म्हणण्यानुसार, सदस्य काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये निवृत्तीपूर्वी त्यांच्या जमा असलेल्या PF निधीतील काही रक्कम काढू शकतात. यामध्ये शिक्षण, वैद्यकीय उपचार आणि घराशी संबंधित गरजांचा समावेश होतो.पण, पैसे काढण्यासाठी विहित नियम आणि पात्रतेच्या अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.

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