EPF Advance Rules : पीएफ खात्यातून पैसे काढायचे आहेत? आधी समजून घ्या नियम, कोणाला किती रक्कम मिळणार?

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) ईपीएफ ॲडव्हान्स मिळवण्याच्या नियमांबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. EPFO ने स्पष्ट केले आहे की, गरजेच्या वेळी पीएफ खात्यातून पैसे काढण्याची प्रक्रिया आता अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. EPFO च्या म्हणण्यानुसार, सदस्य काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये निवृत्तीपूर्वी त्यांच्या जमा असलेल्या PF निधीतील काही रक्कम काढू शकतात. यामध्ये शिक्षण, वैद्यकीय उपचार आणि घराशी संबंधित गरजांचा समावेश होतो.पण, पैसे काढण्यासाठी विहित नियम आणि पात्रतेच्या अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.. शिक्षण आणि वैद्यकीय उपचारांसाठी ज्या सदस्यांना अचानक पैशांची गरज भासते, त्यांच्यासाठी EPF ॲडव्हान्सची सुविधा उपयुक्त ठरू शकते. पात्र सदस्य स्वतःच्या किंवा मुलांच्या शिक्षणासाठी, वैद्यकीय उपचारांसाठी आणि इतर आवश्यक खर्चांसाठी त्यांच्या EPF मधून ॲडव्हान्स घेऊ शकतात. या सुविधेचा लाभ घेण्यापूर्वी, सदस्यांनी संबंधित नियमांनुसार आपली पात्रता तपासून पाहिली पाहिजे. तसेच, काढता येण्याजोग्या रकमेची मर्यादा तपासणेही महत्त्वाचे आहे..Premium|New EPF Scheme 2026 : नवी ईपीएफ योजना लागू; पीएफ, पेन्शन आणि पैसे काढण्याच्या नियमांत झाले मोठे बदल.घराशी संबंधित गरजांसाठीही विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून, घर खरेदी करण्यासाठी किंवा बांधण्यासाठी, तसेच घराशी संबंधित इतर पात्र गरजांसाठीही EPF ॲडव्हान्सचा वापर केला जाऊ शकतो. काढता येण्याजोगी रक्कम ही सदस्याची PF शिल्लक रक्कम, सेवेचा कालावधी, पैसे काढण्याचे कारण आणि लागू नियम यांसारख्या घटकांवर अवलंबून असते. त्यामुळे, केवळ EPF खात्यात पुरेसा निधी असणे पुरेसे नाही; कारण प्रत्येक प्रकारच्या ॲडव्हान्ससाठी पात्रतेचे वेगवेगळे निकष आणि मर्यादा लागू असतात..निधी काढण्यापूर्वी लक्षात घेण्यासारख्या गोष्टी ईपीएफ ही निवृत्तीसाठी केलेली दीर्घकालीन बचत असते; त्यामुळे तिचा वापर केवळ खरोखर गरज असेल तेव्हाच करणे हिताचे ठरते. जर खर्च तातडीचा नसेल, तर PF खात्यातून पैसे काढणे टाळावे. दावा दाखल करण्यापूर्वी पात्रता निकष, पैसे काढण्याच्या मर्यादा, सेवेच्या कालावधीबाबतच्या अटी आणि संबंधित नियम व शर्ती यांची खात्री करून घ्या, जेणेकरून नंतर कोणतीही अडचण येणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.