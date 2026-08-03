EPFO PF Withdrawal : पीएफ काढणाऱ्यांसाठी खुशखबर! आता २४ तासांत मिळणार पैसे, EPFOचा मोठा निर्णय

EPFO PF: तुम्ही 'एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन' (EPFO) चे सदस्य असाल आणि तुमच्या PF खात्यातून पैसे काढण्याचा विचार करत असाल, तर तुमच्यासाठी महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. EPFO ने आपली 'क्लेम सेटलमेंट' (दावा निकाली काढण्याची) प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा अधिक जलद आणि डिजिटल केली आहे; याचा अर्थ असा की, आता तुम्हाला PF दाव्यांसाठी दीर्घकाळ वाट पाहावी लागणार नाही..EPFO चे सेंट्रल प्रॉव्हिडंट फंड कमिशनर (CPFC) रमेश कृष्णमूर्ती यांच्या यांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, संस्थेने दावे निकाली काढण्याशी संबंधित प्रलंबित कामांचामोठा भाग पूर्ण केला आहे. नवीन प्रणालीअंतर्गत, मोठ्या संख्येने दावे आता ऑटोमॅटिकली निकाली काढले जात आहेत, ज्यामुळे सदस्यांना लवकर पैसे मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे..PF News: EPF धारकांसाठी 9 मोठे बदल! PF व्याज ते 5 लाखांपर्यंत ऑटो क्लेम नेमकं काय-काय बदललं? मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण.PF चे पैसे किती लवकर मिळतील?EPFO चा दावा आहे की, सध्या सुमारे ९०% दावे 'ऑटो-सेटलमेंट' प्रणालीद्वारे निकाली काढले जात आहेत. परिणामी, अनेक प्रकरणांमध्ये दावे त्याच दिवशी मंजूर होऊ शकतात, तर बहुतेक सदस्यांना एक ते दोन दिवसांत सेटलमेंटची अपेक्षा करता येईल..नवीन प्रणालीचे फायदे काय आहेत?दावा प्रक्रियेसाठी लागणारा वेळ कमी होईल.EPFO सदस्यांना कार्यालयात वारंवार फेऱ्या मारण्याची गरज भासणार नाही.ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा अधिक जलद आणि सोपी असेल.आणीबाणीच्या वेळी निधी त्वरित उपलब्ध होऊ शकेल.UPI द्वारेही पैसे मिळण्याची सुविधा उपलब्ध असेल..सर्वात मोठा फायदा काय आहे?दावा निकाली काढण्याची प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा खूपच जलद होईल.बहुतेक प्रकरणांमध्ये, २४ ते ४८ तासांच्या आत पैसे मिळण्याची अपेक्षा आहे.भविष्यात, UPI द्वारे थेट खात्यात निधी हस्तांतरित केला जाऊ शकेल. PF चे पैसे काढण्यासाठी अनेक आठवडे वाट पाहण्याची गरज भासणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.