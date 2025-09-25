PF Withdrawals: 7.8 कोटी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! 2026 पासून ATMमधून काढता येणार PFचे पैसे

PF Withdrawals via ATM: देशभरातील सुमारे 7.8 कोटी ईपीएफओ (EPFO) सदस्यांसाठी मोठी बातमी आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्था (EPFO) जानेवारी 2026 पासून एक अशी सुविधा सुरू करण्याच्या तयारीत आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आपले पीएफचे पैसे थेट एटीएममधून काढता येतील. म्हणजेच, पैसे मिळवण्यासाठी आता ऑनलाइन क्लेम करावा लागणार नाही..मिळालेल्या माहितीनुसार, ईपीएफओसंबंधित निर्णय घेणारी संस्था 'सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज' (CBT) ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात होणाऱ्या बैठकीत या सुविधेला अंतिम मंजुरी देऊ शकते..थेट एटीएममधून पीएफ विड्रॉल सध्याच्या प्रणालीत पीएफ रक्कम काढण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करावा लागतो आणि त्यानंतर मंजुरी व पैसे मिळण्यासाठी काही दिवस वाट पाहावी लागते. मात्र, नवीन प्रणाली लागू झाल्यानंतर कर्मचारी थेट एटीएममध्ये जाऊन पैसे काढू शकतील. म्हणजेच, आपत्कालीन परिस्थितीत निधी मिळवण्यासाठीची प्रक्रिया अधिक सोपी होणार आहे.सीबीटीच्या एका सदस्याने सांगितले की, “ईपीएफओचे आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर आता एटीएमसारख्या ट्रान्झॅक्शनसाठी पूर्णपणे तयार आहे. विड्रॉलसाठी मर्यादा असणार आहे,”.ईपीएफओकडे तब्बल 28 लाख कोटींचा निधीसध्या ईपीएफओ अंतर्गत सुमारे 7.8 कोटी सदस्य नोंदणीकृत आहेत. त्यांनी मिळून संस्थेकडे तब्बल ₹28 लाख कोटींचा निधी जमा केला आहे. 2014 मध्ये ही रक्कम फक्त ₹7.4 लाख कोटी आणि सदस्यसंख्या 3.3 कोटी इतकी होती. गेल्या काही वर्षांत ईपीएफओची व्याप्ती आणि प्रभाव मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे..Tata Group: टाटांच्या एका शेअरचे होणार 10 भाग; पाच वर्षात दिला 972 टक्के परतावा, गुंतवणूकदारांना काय फायदा होणार? .सदस्यांसाठी विशेष एटीएम कार्डमाहितीनुसार, ईपीएफओ आपल्या सदस्यांना एक विशेष एटीएम कार्ड देऊ शकते, ज्याद्वारे ते आपल्या पीएफ रकमेचा काही भाग एटीएममधून थेट काढू शकतील. याच वर्षाच्या सुरुवातीला ईपीएफओने सदस्यांसाठी ऑटोमेटेड क्लेम सेटलमेंट मर्यादा ₹1 लाखांवरून ₹5 लाखांपर्यंत वाढवली होती. .या प्रक्रियेत डिजिटल तपासणी आणि अल्गोरिदमच्या आधारे ऑटोमेटेड पात्रतेची पडताळणी केली जाते. संपूर्ण प्रणाली ही सदस्यांच्या केवायसी तपशीलावर आधारित असते. नवीन सुविधा सुरू झाल्यास हे सगळे टप्पे सोपे होतील आणि कर्मचारी काही मिनिटांत आपलेच पैसे वापरू शकतील..Gold Price Today: नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशी सोन्या-चांदीच्या भावात मोठी घसरण; काय आहे आजचा भाव?.थोडक्यात जानेवारी 2026 पासून ईपीएफओ सदस्यांना एटीएममधून थेट पीएफचे पैसे काढता येणार आहेत. ऑनलाईन क्लेमचा त्रास संपणार असून, आपत्कालीन परिस्थितीत निधी मिळवणे अधिक सोपे होईल. सरकार, बँका आणि आरबीआयची तयारी जवळपास पूर्ण झाली असून, सीबीटीकडून मंजुरीची औपचारिक घोषणा ऑक्टोबरमध्ये अपेक्षित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.