PF Withdrawals: 7.8 कोटी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! 2026 पासून ATMमधून काढता येणार PFचे पैसे

PF Withdrawals via ATM: तज्ञांच्या मते, एटीएमद्वारे पीएफ रक्कम काढण्याची सुविधा कर्मचाऱ्यांसाठी गेमचेंजर ठरू शकते. विशेषतः आपत्कालीन परिस्थितीत निधी सहज उपलब्ध होईल.
Sakal

राहुल शेळके
PF Withdrawals via ATM: देशभरातील सुमारे 7.8 कोटी ईपीएफओ (EPFO) सदस्यांसाठी मोठी बातमी आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्था (EPFO) जानेवारी 2026 पासून एक अशी सुविधा सुरू करण्याच्या तयारीत आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आपले पीएफचे पैसे थेट एटीएममधून काढता येतील. म्हणजेच, पैसे मिळवण्यासाठी आता ऑनलाइन क्लेम करावा लागणार नाही.

