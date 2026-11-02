Personal Finance

EPFO WhatsApp Service : कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना दिलासा ! EPFO ची मोठी सुविधा, आता व्हॉट्सॲपवर तपासता येणार पीएफ बॅलन्स; 'या' सुविधाही मिळणार

PF Balance Check : या बदलांमुळे पीएफ सदस्यांना खात्याची माहिती मिळवणे आणि प्रलंबित कामांचा पाठपुरावा करणे अधिक सोपे होण्याची अपेक्षा आहे. तरीही, कोणतीही सेवा वापरण्यापूर्वी तिची अधिकृतता आणि पात्रतेच्या अटी तपासणे महत्त्वाचे आहे.
Check PF Balance On WhatsApp

How To Check PF Balance On WhatsApp

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

EPFO WhatsApp Service: Check PF Balance Instantly : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) आपल्या सदस्यांसाठी पीएफ खात्याशी संबंधित डिजिटल सेवा अधिक सुलभ करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आता व्हॉट्सॲपच्या (WhatsApp) माध्यमातून पीएफ खात्यातील शिल्लक रक्कम, ईपीएफ पासबुक आणि खात्यातील शेवटचे पाच व्यवहार तपासण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे पीएफ खात्याची माहिती मिळवण्यासाठी वारंवार वेबसाइटवर जाण्याची गरज कमी होऊ शकते. याशिवाय, दीर्घकाळ निष्क्रिय असलेल्या काही पीएफ खात्यांमधील शिल्लक रक्कम आपोआप निकाली काढण्याची सुविधाही सुरू करण्यात आली आहे.

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