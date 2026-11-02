EPFO WhatsApp Service : कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना दिलासा ! EPFO ची मोठी सुविधा, आता व्हॉट्सॲपवर तपासता येणार पीएफ बॅलन्स; 'या' सुविधाही मिळणार

EPFO WhatsApp Service: Check PF Balance Instantly : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) आपल्या सदस्यांसाठी पीएफ खात्याशी संबंधित डिजिटल सेवा अधिक सुलभ करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आता व्हॉट्सॲपच्या (WhatsApp) माध्यमातून पीएफ खात्यातील शिल्लक रक्कम, ईपीएफ पासबुक आणि खात्यातील शेवटचे पाच व्यवहार तपासण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे पीएफ खात्याची माहिती मिळवण्यासाठी वारंवार वेबसाइटवर जाण्याची गरज कमी होऊ शकते. याशिवाय, दीर्घकाळ निष्क्रिय असलेल्या काही पीएफ खात्यांमधील शिल्लक रक्कम आपोआप निकाली काढण्याची सुविधाही सुरू करण्यात आली आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा . मिळणार पीएफ खात्याची माहितीEPFO च्या नव्या डिजिटल सुविधेमुळे सदस्यांना त्यांच्या पीएफ खात्याशी संबंधित महत्त्वाची माहिती मिळवणे सोपे होणार आहे. यामध्ये खात्यातील उपलब्ध शिल्लक रक्कम तपासणे, ईपीएफ पासबुकमधील तपशील पाहणे आणि शेवटच्या पाच व्यवहारांची माहिती मिळवणे अशा सुविधांचा समावेश आहे. तसेच, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) अंतर्गत अपूर्ण आधार पडताळणी किंवा प्रलंबित कागदपत्रांमुळे अडकलेल्या कामांसाठीही सदस्यांना मार्गदर्शन मिळू शकते..PF, पेन्शन अन् विम्याचे अपडेट्स आता WhatsApp वर! EPFO चं नवं चॅनेल फॉलो केलं का?. सेवेचा लाभ कसा घ्याल?ही सेवा वापरण्यासाठी अधिकृत आणि सत्यापित व्हॉट्सॲप क्रमांकाची आवश्यकता असेल. मात्र, १ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या माहितीत अधिकृत क्रमांक आणि सेवा सुरू करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सदस्यांनी EPFO च्या अधिकृत वेबसाइटवरूनच या सुविधेची खात्री करून घ्यावी. कोणत्याही अनोळखी क्रमांकावर UAN पासवर्ड, ओटीपी, आधार क्रमांक किंवा बँक खात्याची माहिती शेअर करू नये..निष्क्रिय पीएफ खात्यांतील पैसे मिळणार आपोआपEPFO ने दीर्घकाळ निष्क्रिय असलेल्या काही पीएफ खात्यांसाठी स्वयंचलित सेटलमेंटची सुविधाही सुरू केली आहे. या सुविधेअंतर्गत पात्र निष्क्रिय खात्यांमध्ये एक हजार रुपयांपर्यंत शिल्लक असल्यास ती रक्कम स्वतंत्र दावा दाखल न करता निकाली काढली जाऊ शकते. मात्र, ही सुविधा कोणत्या खात्यांना आणि कोणत्या अटींनुसार लागू आहे, याची अधिकृत माहिती तपासणे आवश्यक आहे..PF Claim Reject: PFचा पैसा काढताना करू नका या 10 चुका! नाहीतर रिजेक्ट होईल तुमचा क्लेम.या बदलांमुळे पीएफ सदस्यांना खात्याची माहिती मिळवणे आणि प्रलंबित कामांचा पाठपुरावा करणे अधिक सोपे होण्याची अपेक्षा आहे. तरीही, कोणतीही सेवा वापरण्यापूर्वी तिची अधिकृतता आणि पात्रतेच्या अटी तपासणे महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.