1 Lakh FD Interest Rate: सध्याच्या शेअर बाजारातील चढ-उतार आणि गुंतवणुकीतील जोखीम टाळून जर तुम्हाला सुरक्षित ठिकाणी पैसे गुंतवायचे असतील तर बँकेची मुदत ठेव म्हणजेच FD हा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. FD मध्ये ठरावीक कालावधीसाठी पैसे ठेवले की त्यावर आधीच निश्चित केलेल्या दराने महिन्याला व्याज मिळते. त्यामुळे किती परतावा मिळू शकतो, याचा अंदाज गुंतवणूकदारांना घेता येतो..जर तुमच्याकडे 1 लाख रुपये असतील आणि ते FD मध्ये गुंतवण्याचा विचार करत असाल, तर त्यासाठी FD वर नोव्हेंबर महिन्यात कोणती बँक जास्त व्याज देत आहे हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते.यात काही स्मॉल फायनान्स बँका मोठ्या खासगी आणि सरकारी बँकांच्या तुलनेत अधिक व्याजदर देत आहेत. मोठ्या खासगी बँकांमधील कमाल व्याजदर साधारण 6.60 ते 6.80 टक्क्यांपर्यंत आहे..Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी गोड बातमी! 2026 मधील सर्वात स्वस्त दर; तब्बल 29 हजारांनी स्वस्त, मुंबई-पुण्यात भाव किती?.बँकांचे व्याजदरसध्याच्या आकडेवारीनुसार 1 लाखाच्या FD वर सूर्योदय स्मॉल फायनान्स बँक सर्वाधिक 8.25 टक्के व्याज देत आहे. तर उज्जीवन आणि उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँकेचा कमाल व्याजदर 8.10 टक्के आहे.दुसरीकडे, कोटक महिंद्रा बँक 6.80 टक्के, तर HDFC, ICICI आणि Axis बँक 6.60 टक्क्यांपर्यंत व्याज देत आहेत. SBI चा कमाल व्याजदर 6.45 टक्के आहे..कोणत्या बँकेत सर्वाधिक व्याज? यानुसार सूर्योदय स्मॉल फायनान्स बँकत 1 लाखाची FD केल्यास वर्षाला 8,250 रुपये व्याज तुम्हाला मुली शकते. तर उज्जीवन आणि उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँकेत 8,100 रुपयांचे व्याज मिळू शकते. दरम्यान, कोटकमध्ये 6,800, HDFC मध्ये 6,600 रुपये, तर SBI मध्ये 6,450 रुपयांपर्यंत वार्षिक व्याज मिळू शकते..पोस्ट ऑफिसच्या FDत किती व्याज?बँकेच्या FD सोबतच पोस्ट ऑफिसच्या बचत योजनांचाही विचार करता येतो. पोस्ट ऑफिसच्या पाच वर्षांच्या नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट (NSC) योजनेवर 7.70 टक्के, तर पाच वर्षांच्या टाइम डिपॉझिट योजनेवर 7.50 टक्के व्याज मिळतं.या दरांनुसार 1 लाख रुपयांवर एका वर्षासाठी व्याजाचा साधा हिशेब केला, तर NSC साठी 7,700 रुपये आणि टाइम डिपॉझिटसाठी 7,500 रुपये होतात. मात्र, या योजना पाच वर्षांच्या कालावधीच्या असल्याने प्रत्यक्ष परतावा आणि व्याजाची गणना योजनेच्या नियमांनुसार वेगळी असते..Success Story:"आजचा दिवस तुझा नाही उद्या नक्की पास होशील" वडिलांच्या शब्दांनी दिली प्रेरणा; 34 वेळा नापास, 35व्या प्रयत्नात बनले अधिकारी!.FD करताना महत्त्वाची गोष्टFD करताना जास्त व्याज मिळतंय म्हणून लगेच गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेऊ नका. संबंधित बँकेची विश्वासार्हता, FD चा कालावधी, मुदत पूर्ण होण्याआधी पैसे काढल्यास लागणारं शुल्क आणि मिळणाऱ्या व्याजावरील कर या गोष्टीही तपासून पाहा. तसंच, DICGC अंतर्गत प्रत्येक ठेवीदाराला प्रत्येक बँकेत मुद्दल आणि व्याज मिळून कमाल 5 लाख रुपयांपर्यंत ठेवींचं विमा संरक्षण मिळतं. त्यामुळे बँक निवडताना या संरक्षणाची माहितीही लक्षात घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.