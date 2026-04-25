FD Investment: SBI मध्ये 2 लाखांची FD केल्यावर किती मिळणार व्याज? 3 वर्षांचं सोपं गणित समजून घ्या!

SBI FD Investment: आजच्या बदलत्या आर्थिक परिस्थितीत लोकांच्या गुंतवणुकीच्या सवयी झपाट्याने बदलताना दिसत आहेत. पूर्वी फक्त बँक बचत खाते किंवा पोस्ट ऑफिस योजना यांवर भर असायचा, पण आता शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड, SIP, डिजिटल गोल्ड यांसारखे अनेक पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. तरीही या सर्व पर्यायांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अजूनही सुरक्षित आणि निश्चित परतावा देणाऱ्या गुंतवणुकीला प्राधान्य देतो..याच कारणामुळे आजही फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) हा सर्वात लोकप्रिय आणि विश्वासार्ह गुंतवणूक पर्याय मानला जातो. विशेषतः ज्यांना कोणताही आर्थिक धोका घ्यायचा नाही, त्यांच्यासाठी FD हा आजही 'सेफ झोन' म्हणून ओळखला जातो..SBI पहिला पर्याय भारतीय बाजारात विश्वासाच्या बाबतीत स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ही सर्वात मोठी आणि भरवशाची बँक म्हणून ओळखली जाते. सरकारी बँक आणि कोट्यवधी ग्राहकांचा या बँकेच्या सुरक्षिततेवर आणि स्थिरतेवर विश्वास असल्याने FD गुंतवणुकीसाठी SBI हा अनेकांचा पहिला पर्याय असतो..SBI FD वर सध्याचे व्याजदरSBI मध्ये 3 वर्षांच्या फिक्स्ड डिपॉझिटवर साधारणपणे खालीलप्रमाणे व्याजदर मिळतात - सामान्य नागरिकांसाठी - सुमारे 6.40% वार्षिक व्याजज्येष्ठ नागरिक - 6.90% वार्षिक व्याजअतिज्येष्ठ नागरिक (80 वर्षांपेक्षा जास्त) - सुमारे 7% पर्यंत व्याजहे व्याजदर पूर्णपणे निश्चित असतात, त्यामुळे बाजारातील चढ-उतारांचा त्यावर परिणाम होत नाही. आता आपण जर तुम्ही यात गुंतवणूक केली तर त्याचे संपूर्ण गणित कसे असेल ते समजून घेऊयात. .गुंतवणुकीचे गणित समजा एखाद्या व्यक्तीने SBI मध्ये 2,00,000 रुपये 3 वर्षांसाठी FD मध्ये गुंतवले, तर - मॅच्युरिटीला मिळणारी एकूण रक्कम - अंदाजे 2,41,966 रुपयेमिळणारे व्याज - अंदाजे 41,966 रुपयेत्याचप्रमाणे जर यात ज्येष्ठ नागरिकांनी गुंतवणूक केली तर त्यांना सुमारे 45,563 रुपये व्याज मिळेल आणि अतिज्येष्ठ नागरिकांना सुमारे 46,288 रुपये व्याज मिळेल यामुळे FD ही निश्चित उत्पन्न देणारी सुरक्षित योजना म्हणून ओळखली जाते..FD का सुरक्षित मानतात FDचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे खूपच कमी जोखीम. बाजारातील अस्थिरता, मंदी किंवा तेजी याचा FD वर कोणताही परिणाम होत नाही. गुंतवणूक करतानाच तुम्हाला किती रक्कम मिळणार आहे याचा स्पष्ट अंदाज असतो, त्यामुळे आर्थिक नियोजन सोपे होते.दरम्यान, FD सुरक्षित असली तरी तिचा परतावा तुलनेने मर्यादित असतो. त्यामुळे गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमची आर्थिक उद्दिष्टे काय आहेत, किती कालावधीसाठी पैसे गुंतवायचे आहे आणि तुम्हाला किती जोखीम स्वीकारता येईल हे ठरवूनच गुंतवणूक करणे फायद्याचे ठरते.