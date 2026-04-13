Free FASTag Money: आता मिळणार 1,000 रुपयांचा FASTag फ्री! फक्त एक काम करायचं, सरकारची नवी भन्नाट योजना

Free FASTag Balance: प्रवाशांच्या सहभागातून राष्ट्रीय महामार्गांवरील स्वच्छता आणि सुविधा सुधारण्याचा सरकारचा नवा उपक्रम. ‘राजमार्ग यात्रा’ अॅपवर केल्यास तक्रार केल्यास मिळणार थेट 1,000 रुपये.
Free FASTag Money: Get ₹1000 Directly in Your FASTag – Here’s How!

Vinod Dengale
Updated on

FASTag 1000 Rewards: हायवेवर प्रवास करणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. 10 एप्रिलपासून FASTag वापरणे अनिवार्य केल्यानंतर नागरिकांच्या सुविधेसाठी मोठं पाऊल उचलल आहे. आपण सगळेच कधी ना कधी टोल प्लाझावर स्वच्छतागृहात जातो. पण तिथे असलेल्या टॉयलेट्समधील घाण, दुर्गंधी आणि खराब सुविधा बघून आपली इच्छा जाते. ही समस्या नवीन नाही. पण आता सरकारने यावर एक भन्नाट उपाय शोधला असून या कामात तुम्हालाच सहभागी करून घेतलं आहे. त्यासाठी तुम्हाला थेट 1,000 रुपयांचं बक्षीसही मिळू शकतं.

