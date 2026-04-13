Free FASTag Money: आता मिळणार 1,000 रुपयांचा FASTag फ्री! फक्त एक काम करायचं, सरकारची नवी भन्नाट योजना

FASTag 1000 Rewards: हायवेवर प्रवास करणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. 10 एप्रिलपासून FASTag वापरणे अनिवार्य केल्यानंतर नागरिकांच्या सुविधेसाठी मोठं पाऊल उचलल आहे. आपण सगळेच कधी ना कधी टोल प्लाझावर स्वच्छतागृहात जातो. पण तिथे असलेल्या टॉयलेट्समधील घाण, दुर्गंधी आणि खराब सुविधा बघून आपली इच्छा जाते. ही समस्या नवीन नाही. पण आता सरकारने यावर एक भन्नाट उपाय शोधला असून या कामात तुम्हालाच सहभागी करून घेतलं आहे. त्यासाठी तुम्हाला थेट 1,000 रुपयांचं बक्षीसही मिळू शकतं. .काय आहे योजना?रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने राष्ट्रीय महामार्गांवरील सुविधा अधिक चांगल्या करण्यासाठी एक नवीन योजना सुरू केली आहे. या योजनेनुसार, जर प्रवाशाला कोणत्याही टोल प्लाझावर अस्वच्छ किंवा निकृष्ट दर्जाचे टॉयलेट आढळले, तर तो त्याची तक्रार नोंदवू शकतो. तक्रार योग्य ठरल्यास संबंधित प्रवाशाच्या FASTag खात्यात 1,000 रुपये जमा केले जाणार आहेत. ही रक्कम रोख स्वरूपात न देता थेट FASTag वॉलेटमध्ये जमा केली जाईल, ज्याचा वापर पुढील टोल पेमेंटसाठी करता येईल..राजमार्ग यात्रा अॅपया योजनेसाठी सरकारने 'राजमार्ग यात्रा' (Rajmargyatra) हे मोबाइल अॅप उपलब्ध करून दिले आहे. या अॅपच्या मदतीने प्रवासी सहजपणे तक्रार दाखल करू शकतात. या माध्यमातून हायवेवरील टॉयलेट्स स्वच्छ ठेवणं आणि टोल ऑपरेटरना जबाबदारी घ्यायला लावणं..तक्रार नोंदवण्याची प्रक्रियामोबाईलमध्ये 'राजमार्ग यात्रा' अॅप डाउनलोड करा. तुमचा मोबाईल नंबर टाकून रजिस्टर करा.अॅपमध्ये जाऊन फीडबॅक किंवा इश्यू रिपोर्ट पर्याय निवडणेसंबंधित टोल प्लाझावरील अस्वच्छ टॉयलेटचा स्पष्ट फोटो अपलोड काढा आणि तो आपलोड करा. यानंतर त्या टोल प्लाझाचं नाव, लोकेशन आणि इतर आवश्यक माहिती भरा.रिपोर्ट सबमिट करणेत्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून तक्रारीची पडताळणी केली जाईल. तक्रार खरी आढळल्यास तुमच्या खात्यात 1,000 रुपये FASTag खात्यात जमा केले जातील..योजनेचा उद्देशया उपक्रमाचा मुख्य हेतू केवळ आर्थिक प्रोत्साहन देणे नाही, तर हायवेवरील स्वच्छता आणि सेवा सुधारणा सुनिश्चित करणे आहे. प्रवाशांचा थेट सहभाग वाढवून टोल प्लाझा व्यवस्थापनाला अधिक जबाबदार बनवणे हा या योजनेमागचा प्रमुख उद्देश आहे. यामुळे टोल प्लाझावरील स्वच्छतेचा दर्जा सुधारेल आणि प्रवाशांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळतील.