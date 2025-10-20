BR Shetty: एका रात्रीत नशिब बदललं; 880000000000 रुपयांची कंपनी फक्त 74 रुपयांना विकली; आता कोर्टाने ठोठावला 408 कोटींचा दंड

How BR Shetty Lost his Business: कधी काळी ज्यांच्याकडे अमाप संपत्ती होती, ज्यांचा ऐशोआराम पाहून लोक थक्क व्हायचे, ते आज सर्व काही गमावून रस्त्यावर आले आहेत. युएईतील भारतीय उद्योजक बी. आर. शेट्टी पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. कारण दुबई इंटरनॅशनल फायनान्शियल सेंटर (DIFC) कोर्टाने त्यांच्यावर तब्बल 408 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे..8 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या निर्णयात कोर्टाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या दुबई शाखेच्या बाजूने निकाल दिला आणि शेट्टींना 168.7 मिलियन दिरहॅम (सुमारे 408 कोटी रुपये) परत करण्याचे आदेश दिले. आधीच दिवाळखोर असलेल्या शेट्टींसाठी हा आणखी एक मोठा धक्का आहे..फक्त ₹700 घेऊन दुबईला गेलेला तरुण झाला अब्जाधीशकर्नाटकातील उडुपी जिल्ह्यातील एका सामान्य घरात 1942 साली जन्मलेले बी. आर. शेट्टी यांनी करिअरची सुरुवात मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून केली. औषधं विकणारा हा तरुण 31व्या वर्षी फक्त 8 डॉलर (सुमारे ₹665) घेऊन दुबईला गेला. तिथे घराघरात फिरून औषधं विकायची नोकरी करत असताना त्यांनी ओळखी वाढवल्या आणि त्या माध्यमातून एक मोठं साम्राज्य उभं केलं..Gold Jewellery: 0 टक्के मेकिंग चार्जेसच्या नावाखाली ज्वेलर्स करत आहेत ग्राहकांची फसवणूक; होऊ शकतं लाखोंच नुकसान .1975 साली त्यांनी आपल्या डॉक्टर पत्नीच्या मदतीने दुबईत न्यू मेडिकल सेंटर (NMC Health) या खाजगी रुग्णालयाची पायाभरणी केली. ही युएईमधील पहिली मोठी प्रायव्हेट हेल्थ कंपनी ठरली. त्यानंतर काही वर्षांतच शेट्टींचं साम्राज्य वाढत गेलं..एनएमसीपासून यूएई एक्सचेंजपर्यंतचा प्रवासशेट्टींना जाणवलं की परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांना आपल्या देशात पैसे पाठवताना अनेक अडचणी येतात. याच समस्येवर उपाय म्हणून त्यांनी यूएई एक्सचेंज सुरू केलं, एक फिनान्शियल सर्व्हिस कंपनी जी नंतर 31 देशांतील 800 ऑफिसेस पर्यंत पोहोचली..Gold Price Today: दिवाळीच्या मुहूर्तावर सोन्या–चांदीच्या भावात घसरण; पुढील काही महिन्यांत 1.5 लाखांचा आकडा गाठणार? .त्यांनी NMC Neopharma नावाची फार्मास्युटिकल कंपनीही सुरू केली. काही वर्षांतच त्यांची एकूण संपत्ती 3 अब्ज डॉलर (सुमारे ₹20,000 कोटी) इतकी झाली. ते फोर्ब्सच्या सर्वाधिक श्रीमंत भारतीयांपैकी एक ठरले.शेट्टींकडे रोल्स रॉयसच्या गाड्या, बुर्ज खलिफामधील 25 मिलियन डॉलरचे दोन फ्लोर्स, प्रायव्हेट जेट आणि दुबईतील अनेक आलिशान व्हिला अशी अफाट संपत्ती होती..‘मड्डी वॉटर्स’च्या रिपोर्टने खळबळपण 2019 मध्ये परिस्थिती अचानक बदलली. यूके-आधारित ‘Muddy Waters’ या इन्व्हेस्टमेंट फर्मने शेट्टींच्या कंपन्यांविरोधात गंभीर आरोप करणारा अहवाल जाहीर केला. त्यात सांगण्यात आलं की, शेट्टींच्या कंपनीवर 1 अब्ज डॉलरचं कर्ज आहे आणि हे त्यांनी गुंतवणूकदारांपासून लपवून ठेवलं आहे.या खुलाशानंतर शेट्टींच्या कंपन्यांचे शेअर कोसळले. गुंतवणूकदारांनी पैसे काढले, आणि काही दिवसांतच त्यांचं साम्राज्य ढासळलं. ₹88,000 कोटींची कंपनी अखेर 74 रुपयांमध्ये विकावी लागली..संपत्तीपासून संकटापर्यंतया घोटाळ्यानंतर यूएईच्या सेंट्रल बँकेने शेट्टींची खाती गोठवली. त्यांच्या कंपन्यांना ब्लॅकलिस्ट करण्यात आलं. एकेकाळी अरबांचा बादशहा असलेला हा भारतीय उद्योजक आज आर्थिक संकटात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.