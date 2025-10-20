Personal Finance

BR Shetty: एका रात्रीत नशिब बदललं; 880000000000 रुपयांची कंपनी फक्त 74 रुपयांना विकली; आता कोर्टाने ठोठावला 408 कोटींचा दंड

How BR Shetty Lost his Business: भारतीय उद्योजक बी. आर. शेट्टी यांनी दुबईत जाऊन अब्जावधींचं साम्राज्य उभारलं. पण 2019 मध्ये आर्थिक घोटाळ्याच्या आरोपांमुळे त्यांची ₹88,000 कोटींची कंपनी फक्त ₹74 मध्ये विकावी लागली.
राहुल शेळके
How BR Shetty Lost his Business: कधी काळी ज्यांच्याकडे अमाप संपत्ती होती, ज्यांचा ऐशोआराम पाहून लोक थक्क व्हायचे, ते आज सर्व काही गमावून रस्त्यावर आले आहेत. युएईतील भारतीय उद्योजक बी. आर. शेट्टी पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. कारण दुबई इंटरनॅशनल फायनान्शियल सेंटर (DIFC) कोर्टाने त्यांच्यावर तब्बल 408 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

