US H-1B Visa: भारतीयांनो जर्मनीत कामाला या! पगारही वाढणार; अमेरिकेतील व्हिसा धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर घेतला मोठा निर्णय

अमेरिकेतील H-1B व्हिसा अनिश्चिततेमुळे जर्मनी भारतीय कुशल कामगार/व्यावसायिकांसाठी मोठ्या संधी उपलब्ध करुन देत आहे.जर्मन अॅम्बॅसडर यांनी IT, मॅनेजमेंट, सायन्स आणि टेक क्षेत्रातील तज्ज्ञांना जर्मनीत काम करण्याचे आवाहन केले. जर्मनीत भारतीयांची पगार सरासरी जर्मन कर्मचार्यांपेक्षा जास्त असून, स्थिर स्थलांतर पॉलिसीमुळे हा पर्याय भारतीयांसाठी खुला आहे..US H-1B Visa: अमेरिकेतील H-1B व्हिसा कार्यक्रमाच्या अनिश्चिततेमुळे अनेक भारतीय लोक आता पर्यायी संधी शोधत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर जर्मनीने भारतातील कुशल व्यावसायिकांना/ कामगारांना आकर्षित करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरु केले आहेत.जर्मन अॅम्बॅसडर फिलिप अॅकरमन यांनी भारतीय तज्ज्ञांसाठी जर्मनीमध्ये मोठ्या संधी असल्याचे सांगितले. त्यांनी युरोपच्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेत भरपूर करिअरच्या संधी असल्याचे नमूद केले.."मी सर्व कुशल भारतीयांना आवाहन करतो. IT, मॅनेजमेंट, सायन्स आणि टेक्नॉलॉजी क्षेत्रात जर्मनीत उत्कृष्ट नोकऱ्या आहेत. स्थलांतर पॉलिसीमुळे जर्मनीत काम करणे सोपे आहे," असे अॅकरमन यांनी X (पूर्वी ट्विटर) वर पोस्ट करत सांगितले आहे..अॅकरमनच्या एका व्हिडिओ मेसेजमध्येही त्यांनी सांगितले की, जर्मनीत काम करणाऱ्या भारतीयांचा सरासरी पगार जर्मन कर्मचार्यांच्या सरासरीपेक्षा जास्त आहे. "भारतीय कर्मचारी जर्मनीमध्ये चांगले पगार घेतात कारण ते समाजासाठी मोठे योगदान देत आहेत. उत्कृष्ट नोकऱ्या उत्तम लोकांना मिळतात. कुशल भारतीयांचे स्वागत आहे," असे ते म्हणाले..हा निर्णय अमेरिकेतील H-1B व्हिसा शुल्कवाढीच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला आहे. मागील आठवड्यात ट्रम्प प्रशासनाने H-1B व्हिसा अर्ज शुल्क USD 100,000 पर्यंत वाढवले, जे आधीच्या USD 215 ते USD 5,000 च्या दरापेक्षा खूप जास्त आहेत..Gold Price Today: नवरात्रात सोन्या चांदीची चमक वाढली; भाव पुन्हा विक्रमी पातळीवर, काय आहे 10 ग्रॅमची किंमत?.US Citizenship and Immigration Services (USCIS) ने स्पष्ट केले की ही वाढ फक्त 21 सप्टेंबरनंतर फाइल होणाऱ्या नवीन H-1B अर्जांवर लागू होईल आणि आधीच मंजूर झालेल्या अर्जांना किंवा व्हिसा धारकांवर याचा परिणाम होणार नाही..भारतीय व्यावसायिक/कामगार हे सुमारे 71-72% H-1B व्हिसा धारक आहेत, त्यामुळे शुल्कवाढीमुळे भारतीय IT तज्ञ आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रावर संभाव्य परिणामाबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे. प्रशासनाचा उद्देश असा आहे की H-1B व्हिसा कुशल कर्मचार्यांना मिळावा..Navratri Stock: नवरात्रीत हे 9 स्टॉक खरेदी करा, पुढील दसऱ्यापर्यंत होऊ शकता मालामाल; किती परतावा मिळू शकतो? .FAQs Q1. जर्मनीत काम करण्याची संधी का आहे?मराठी: अमेरिकेतील H-1B व्हिसा अनिश्चिततेमुळे भारतीय तज्ज्ञ आता पर्याय शोधत आहेत, त्यात जर्मनी पुढे येत आहे.English: Due to uncertainty in the US H-1B visa program, skilled Indian professionals are exploring alternatives, and Germany is actively attracting them.Q2. जर्मनीमध्ये कोणत्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांसाठी संधी आहे?मराठी: IT, मॅनेजमेंट, सायन्स आणि टेक्नॉलॉजी क्षेत्रातील कुशल भारतीयांसाठी.English: Opportunities exist for skilled professionals in IT, management, science, and technology.Q3. जर्मनीत भारतीयांच्या पगाराची परिस्थिती कशी आहे?मराठी: जर्मनीत काम करणाऱ्या भारतीयांचा सरासरी पगार जर्मन कर्मचार्यांपेक्षा जास्त आहे.English: The average Indian worker in Germany earns more than the average German employee.Q4. H-1B व्हिसा शुल्कवाढीचा भारतीय IT तज्ज्ञांवर काय परिणाम होऊ शकतो?मराठी: H-1B व्हिसा शुल्कवाढीमुळे भारतीय IT व्यावसायिकांवर आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रावर आर्थिक संकट येऊ शकते.English: The H-1B visa fee hike may impact Indian IT professionals and the broader technology sector.Q5. USCIS ने कोणते स्पष्टीकरण दिले आहे?मराठी: ही शुल्कवाढ 21 सप्टेंबरनंतर फाइल होणाऱ्या नवीन अर्जांवर लागू होईल, आधीच मंजूर झालेल्या अर्जांना किंवा व्हिसा धारकांवर परिणाम होणार नाही.English: USCIS clarified that the fee hike applies only to new H-1B petitions filed after September 21 and does not affect existing approvals or visa holders.