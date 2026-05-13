Gold Import Duty: सोने-चांदीवर 15% इम्पोर्ट ड्युटी! आता 1 तोळा सोन्यासाठी मोजावे लागणार तब्बल इतके जास्त पैसे

Today Gold Rate: सोनं किंवा चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. केंद्र सरकारने मंगळवारी रात्री उशिरा सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्कात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे आता ग्राहकांना सोन्याच्या खरेदीसाठी प्रत्येक तोळासाठी अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या लग्नसराईच्या हंगामात या निर्णयाचा थेट परिणाम सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशावर होणार आहे..आयात शुल्क किती वाढलं?केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार 13 मेपासून-सोन्यावरील आयात शुल्क 6 टक्क्यांवरून थेट 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.यात सोने आणि चांदीवरील बेसिक कस्टम ड्युटी 5 टक्क्यांवरून थेट 10 टक्के करण्यात आली आहे.तर 1 टक्का असणारा Agriculture Infrastructure and Development Cess (AIDC) आता 5 टक्के झाला आहे. त्यामुळे आता सोने आणि चांदीवर एकूण 15 टक्के आयात शुल्क लागू होणार आहे. सरकारच्या दृष्टीने हा निर्णय आर्थिक सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असला तरी त्याचा मोठा परिणाम आता देशभरातील ज्वेलरी शोरूममध्ये दिसण्याची शक्यता आहे..वाढ कशी होणार?आयात शुल्क वाढल्यानंतर आज सराफा बाजारात 24 कॅरेट आणि 22 कॅरेट सोन्याच्या दरांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. 24 कॅरेट सोनं तब्बल 14 हजारांनी महागलं आहे. पण या आयात शुल्काचा नेमका परिणाम दरांवर कसा होतो हे समजून घेऊ.. उदाहरणार्थ, कालच्या बाजारभावानुसार 24 कॅरेट सोन्याची किंमत सुमारे 1,54,750 रुपये होती. जुन्या 6% आयात शुल्कानुसार यावर सुमारे 9,285 रुपये शुल्क लागत होते त्यामुळे एकूण लँडेड किंमत 1,64,035 रुपये इतकी होत होती. मात्र नव्या 15% शुल्कानुसार हे शुल्क थेट 23,212 पर्यंत पोहोचणार असून सोन्याची लँडेड किंमत थेट 1,77,962 पर्यंत पोहचणार. म्हणजेच प्रति तोळा सोन्यासाठी आता जवळपास 14 हजार रुपये तर प्रति ग्रॅम साठी 1400 रुपये जास्तीचे मोजावे लागणार आहे. .चांदी खरेदीही महागणारसोनेच नव्हे तर चांदीवरील आयात शुल्क वाढल्याने चांदीचे दरही वाढणार आहेत. अंदाजानुसार, जुन्या शुल्क संरचनेत चांदीच्या आयातीवर जिथे सुमारे 16 हजार रुपये शुल्क लागत होते, तिथे आता जवळपास 41 हजारांहून अधिक शुल्क लागू होणार आहे. याचा अर्थ प्रति किलो चांदीवर सुमारे 25 हजारांचा अतिरिक्त भार वाढेल..भारतात सोन्याची मागणी भारतात मोठ्या प्रमाणातील सोने आयात ही मुख्यतः दागिने उद्योगामुळे होते. धार्मिक परंपरा, लग्नसमारंभ आणि गुंतवणूक या तिन्ही कारणांमुळे भारतात सोन्याला कायम मोठी मागणी असते. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये भारताचा सोन्याचा आयात खर्च 24 टक्क्यांहून अधिक वाढून तब्बल 71.98 अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे. याआधी 2024-25 मध्ये हा आकडा 58 अब्ज डॉलर होता..सरकारचा उद्देश काय?भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या सोने आयातदार देशांपैकी एक आहे. जागतिक आर्थिक तणाव, डॉलरमधील चढ-उतार आणि परकीय चलन साठ्यावर येणारा दबाव लक्षात घेता सरकार आयात कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, आयात शुल्क वाढवल्यामुळे सोन्याची मागणी काही प्रमाणात कमी होऊ शकते आणि त्यामुळे देशाच्या व्यापार तुटीवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत मिळू शकते.