Gold Loan : बँकेत जर 10 ग्रॅम सोनं गहाण ठेवल तर किती कर्ज मिळतं? किती पैसे वापरायला मिळतात? जाणून घ्या सर्व माहिती

Gold Loan : आपल्याला दैनंदिन आयुष्यात कधीही अचानक मोठा खर्च येऊ शकतो. हॉस्पिटलचे बिल, मुलांचे शिक्षण, घरातील तातडीची गरज किंवा व्यवसायातील अडचण अशा वेळी हातात रोख पैसे नसतात. अशा परिस्थितीत घरात ठेवलेले सोने हा सर्वात महत्त्वाचा आर्थिक आधार ठरतो. त्यामुळे सोन्यावर कर्ज घ्यायला लोक प्राधान्य देतात. .सोन्यावर कर्ज घेणे म्हणजे कमी कागदपत्रांत आणि कमी वेळेत पैसे मिळवण्याचा सोपा पर्याय आहे. अनेकांच्या मनात प्रश्न असतो कि १० ग्रॅम सोन्यावर बँक किती कर्ज देते? व्याज किती लागते? EMI किती येतो? तर चला मग, हे सर्व समजून घेऊयात सोप्या भाषेत....RBI चा नियमRBIच्या नियमांनुसार बँका सोन्याच्या एकूण मूल्याच्या ठराविक टक्केवारीपर्यंतच कर्ज देतात. याला Loan to Value (LTV) रेशो म्हणतात. यानुसार -२.५ लाखांचे सोनं असेल तर ८५% कर्ज२.५ ते ५ लाख रुपयांचे सोन्यावर ८०% कर्ज५ लाखांपेक्षा जास्त किंमतीच्या सोन्यावर ७५% कर्जबँक दागिन्यांचे वजन आणि शुद्धता तपासते. खडे, मणी किंवा इतर धातूंचे वजन वजा करून फक्त निव्वळ सोन्यावरच कर्ज दिले जाते. मेकिंग चार्जेस यात धरले जात नाहीत..१० ग्रॅम सोन्यावर किती कर्ज?जर दगिन्यांत वापरल्या जाणाऱ्या १० ग्रॅम २२ कॅरेट सोन्याची किंमत १.४० लाख रुपये असेल तर ७५% ते ८५% LTV नुसार अंदाजे ९०,००० ते १,२०,००० रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकते..व्याजदर किती असतो?गोल्ड लोनचा मोठा फायदा म्हणजे व्याजदर कमी असतो.प्रमुख बँकांमध्ये (जसे SBI, HDFC, ICICI) व्याजदर सध्या ८.५% ते १२% प्रतिवर्ष पर्यंत आहेतSBI सारख्या बँकांमध्ये ८.७५% पासून सुरू होऊ शकताततर NBFC मध्ये ९.५% ते १८% पर्यंत व्याजदर असते. .परतफेडीचे पर्यायतुम्हाला सोयीनुसार पर्याय मिळतात यात - दरमहा EMIफक्त व्याज भरून मुद्दल शेवटी भरता येते (Bullet Repayment)Overdraft सुविधा पण आहे म्हणजे जितके वापराल तितक्यावरच व्याज द्यायचे. .किती रुपये व्याज भरावे लागणार?१ लाख रुपयांचे कर्ज १०% व्याजदराने १२ महिन्यांसाठी घेतले तर EMI सुमारे ८,८०० ते ९,००० रुपये पडू शकते आणि फक्त व्याज भरायचे असेल तर दरमहा ८३०-९०० रुपये भरावे लागतील..कर्ज घेताना या गोष्टी लक्षात ठेवाक्रेडिट स्कोरची चिंता नाही, कारण हे सिक्युअर्ड लोन आहे. प्रोसेसिंग फी साधारण ०.५% ते १% असते. सर्वात महत्त्वाचे, वेळेवर व्याज किंवा EMI भरले नाही तर बँक सोने लिलावात काढू शकते, म्हणून परतफेडीचे नियोजन आधीच करा.Disclaimer - सकाळने हा लेख माहितीसाठी प्रसारित केला आहे. हा लेख गुंतवणूक करण्याचा सल्ला नाही. कुठेहीगुंतवणूक करायची असेल तर तज्ज्ञांचा सल्ला नक्की घ्या.