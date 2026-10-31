Gold Price Today: सोनं-चांदीचे भाव कोसळले! 2 दिवसांत सोनं 51,000 रुपयांनी स्वस्त; 10 महिन्यांत सर्वात स्वस्त दर, पाहा ताजा भाव

Gold becomes cheaper by ₹51,000 per 100 grams: दिवाळी आणि धनत्रयोदशीचा मुहूर्त असतानाही यंदा भारतीय सराफा बाजारात सोन्याचे भाव कोसळले आहेत. गेल्या दोन दिवसांतच सोनं तब्बल 5,100 रुपये प्रति 10 ग्रॅम, तर 51,000 रुपये प्रति 100 ग्रॅमने स्वस्त झालं आहे. विशेष म्हणजे, आजचा भाव गेल्या 10 महिन्यांतील नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. कारण, 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,40,000 रुपयांच्या खाली घसरला आहे..गुडरिटर्न्स वेबसाइटच्या आकडेवारीनुसार, राजधानी दिल्लीतील सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,39,030 रुपये प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोन्याचा दर 1,27,450 रुपये, तर 18 कॅरेट सोन्याचा दर 1,04,310 रुपये झाला आहे. आज, ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी सोनं प्रति 10 ग्रॅम 3,380 रुपये, तर प्रति 100 ग्रॅम 33,800 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे..महाराष्ट्रात सोन्याचा भावमुंबई, पुणेसह राज्यातील इतर शहरामध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,38,880 रुपये आहे. तर प्रति ग्रॅम सोन्याचा भाव 13,888 रुपये इतका आहे. यासोबतच22 कॅरेट सोनं - 1,27,300 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 12,730 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,04,160 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,416 रुपये प्रति ग्रॅम.ऑक्टोबर महिन्यात सोन्याचे दर तब्बल 11 हजार रुपयांनी घसरले आहेत. तसेच, सोनं त्याच्या उच्चांकी दरापासून 41 हजार रुपयांनी स्वस्त झालं आहे. आजचा सोन्याचा भाव 7 जानेवारी 2026 रोजी असलेल्या दराच्या जवळपास पोहोचला आहे. त्यामुळे गुडरिटर्न्सच्या आकडेवारीनुसार, 2026 मधील म्हणजेच गेल्या 10 महिन्यांतील हा सर्वात कमी दर ठरला आहे..चांदीचा भाव31 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 10 वाजता गुडरिटर्न्सच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रासह दिल्लीतील सराफा बाजारात चांदीचा दर 10 हजार रुपयांनी घसरला आहे. तब्बल 11 महिन्यांनंतर चांदीचा भाव पहिल्यांदाच 2,10,000 रुपये प्रति किलोवर आला आहे. त्यामुळे 2026 मधील आतापर्यंतच्या नीचांकी पातळीवर चांदीचे दर पोहोचल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.