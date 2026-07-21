Gold Rate Today : सोन्याच्या भावात दुसऱ्या दिवशीही वाढ,चांदीही चकाकली; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव

Gold Silver Rate Today: गेल्या आठवड्यातील मोठ्या घसरणीनंतर गुंतवणूकदारांनी भाव कमी झाल्यावर खरेदी सुरू केल्याने सोने आणि चांदीच्या दरांना आधार मिळाला आहे. डॉलर कमकुवत झाल्याचा फायदा देखील या बाजाराला मिळाला. सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याच्या भावात वाढ नोंदवली गेली. एक दिवस स्थिर राहिल्यानंतर देशाची राजधानी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याच्या (१० ग्रॅम) दरात दोन दिवसांत १८० रुपयांची तर २२ कॅरेट सोन्याच्या दरात १६० रुपयांची वाढ झाली. मात्र, आजच्या आकडेवारीनुसार दिल्लीत दोन्ही प्रकारच्या सोन्याच्या दरात १० रुपयांची घट झाली आहे. .देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचे भाव खालीलप्रमाणे आहेत दिल्ली: २४ कॅरेट ₹१,४३,६२० | २२ कॅरेट ₹१,३१,६६० | १८ कॅरेट ₹१,०७,७५०मुंबई, कोलकाता, बेंगळुरू, हैदराबाद: २४ कॅरेट ₹१,४३,४७० | २२ कॅरेट ₹१,३१,५१०चेन्नई: २४ कॅरेट ₹१,४३,४७० | २२ कॅरेट ₹१,३१,५१० | १८ कॅरेट ₹१,०९,६६०लखनऊ, जयपूर: २४ कॅरेट ₹१,४३,६२० | २२ कॅरेट ₹१,३१,६६०पाटणा, अहमदाबाद: २४ कॅरेट ₹१,४३,५२० | २२ कॅरेट ₹१,३१,५६०.चांदीच्या भावातही दोन दिवसांच्या स्थिरतेनंतर सुधारणा दिसली. या कालावधीत प्रति किलो चांदीच्या दरात ५,१०० रुपयांची वाढ झाली. दिल्ली, मुंबई आणि कोलकात्यात चांदीचा भाव प्रति किलो २,३५,१०० रुपये झाला. मात्र चेन्नईमध्ये हा दर २,३४,९०० रुपये आहे. .विश्लेषकांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अनिश्चितता आणि कमकुवत डॉलर यामुळे सोन्या-चांदीला आधार मिळत आहे. गुंतवणूकदार सध्याच्या घसरणीचा फायदा घेत कमी दरात खरेदी करत आहेत. मात्र जागतिक आर्थिक स्थिती आणि अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या निर्णयांवर भावांचे भविष्य अवलंबून राहील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.