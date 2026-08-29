Gold Rate Today: सोनं स्वस्त झालं! 6 हजारांची मोठी घसरण, ग्राहकांसाठी गुड न्यूज; 1 तोळा सोन्याच्या दागिन्यासाठी आता किती पैसे?

Check 22K, 24K Price: सोन्याच्या भावात आज सकाळी सलग पाचव्या दिवशी घसरण झाली असून सोनं आता 6 हजारांनी स्वस्त झालं आहे. ऑगस्ट महिन्यातील दुसऱ्या आणि तिसऱ्या आठवड्यातील मोठ्या वाढीनंतर ग्राहकांची चिंता वाढली होती. मात्र रक्षाबंधन सणाच्या आधी आणि आता महिन्याच्या शेवटी सोनं स्वस्त होऊ लागल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. आजच्या घसरणीनंतर सोनं-चांदीचा भाव तुमच्या शहरात किती आहे जाणून घ्या. .सोन्याचा भाव29 ऑगस्ट 2026 रोजी Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10 वाजता महाराष्ट्रातील राजधानी मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव तसेच आदि शहरांमधील सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,58,240 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे तर प्रति ग्रॅमचा भाव 15,824 रुपये इतका आहे..22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट29 ऑगस्ट 2026 रोजी महाराष्ट्रातील विविध शहरांत 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव -22 कॅरेट - 1,45,050 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,505 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट - 1,18,680 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,868 रुपये प्रति ग्रॅम.1 तोळा दागिन्यांचा खर्च किती?सोन्याच्या दागिन्यांसाठी मुख्यतः 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोनं वापरलं जात. दागिने बनविण्यासाठी मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST मिळून त्याची अंतिम किंमत होते. सध्या 22 कॅरेटचा दागिना प्रति तोळा 1,67,330 रुपयांना तर प्रति ग्रॅम16,733 रुपयांना विकलं जात आहे.त्याचप्रमाणे 18 कॅरेटचा दागिना प्रति 10 ग्रॅम किंवा तोळा 1,36,909 रुपये तर प्रति ग्रॅम 13,691 रुपयांना विकलं जात आहे..सोन्याच्या दरांतील आकडेवारीआज सोन्याचे भाव सलग पाचव्या दिवशी सकाळच्या सत्रात घसरले.गेल्या 5 दिवसांत सोनं 6 हजारांनी स्वस्त झालं.आज 24 कॅरेट सोनं सोनं 2,890 रुपये प्रति 10 ग्रॅम तर 18 कॅरेट सोनं 2,650 रुपये प्रति 10 ग्रॅम स्वस्त झालं.स्वस्त झालं असलं तर सोनं ऑगस्ट महिन्यात 14 हजारांनी महागलं.आजचा भाव उच्चांकापासून आता 22 हजारांनी स्वस्त आहे..चांदीचा भावआज चांदी प्रति किलो 2,55,000 रुपयांना विकली जात आहे. रक्षाबंधननंतर आज दुसऱ्या दिवशी भाव स्थिर आहे. काल चांदी 5 हजारांनी स्वस्त झाली होती. दरम्यान, ऑगस्ट महिन्याचा विचार करता चांदी 20 हजारांनी महागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.