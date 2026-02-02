Gold & Silver Rate Today

Gold & Silver Crash for 4th Day: Gold Down ₹9,000, Silver Slumps ₹50,000 – Check Today’s Rates

Gold Rate Today : सोनं-चांदीत सलग चौथ्या दिवशी मोठी घसरण! सोनं 9 हजार तर चांदी 50 हजारांनी स्वस्त; पाहा आजचा भाव

MCX Gold-Silver Rate Today : काही दिवसांत विक्रमी उच्चांक गाठल्यानंतर सोन्याच्या भावात मोठी घसरण झाली आहे. नफा-वसुलीमुळे MCX, Comex तसेच स्थानिक शहरांतील दरांमध्ये तीव्र घसरण नोंदवली गेली.
Silver Gold Price Today : मागच्या गेल्या काही दिवसांमध्ये सोन्याच्या दरांमध्ये मोठी उलथापालथ पाहायला मिळाली असून त्यामुळे किरकोळ खरेदीदारांपासून ते बाजारातील गुंतवणूकदारांपर्यंत सर्वच जण चिंतेत पडले आहेत. जवळपास आठवड्यापूर्वी विक्रमी उच्चांक गाठल्यानंतर देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारात सोन्याच्या किमती घसरल्या आहे.

