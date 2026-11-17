गेल्या दहा दिवसांत सोने आणि चांदीच्या बाजारात मोठी घसरण पाहायला मिळाली आहे. सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅममागे तब्बल ७ हजार ४०० रुपयांनी कमी झाला आहे. तर चांदीच्या दरातही प्रति किलो १५ हजार ९०० रुपयांची घट नोंदवण्यात आली आहे. त्यामुळे सोने-चांदी खरेदीचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांचं या घसरणीकडे लक्ष लागलं आहे..या दरकपातीमागे जागतिक बाजारातील बदल महत्त्वाचे ठरत आहेत. अमेरिकन डॉलर अधिक मजबूत झाल्यामुळे सोन्याची मागणी काहीशी कमी झाली आहे. त्यातच अमेरिकेत व्याजदर वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत असल्याने गुंतवणूकदारांचा कल बदलला आहे. अनेक गुंतवणूकदारांनी आधीच्या तेजीचा फायदा घेत नफावसुली केली. त्यामुळे बाजारात विक्रीचा दबाव वाढला आणि सोन्या-चांदीच्या किमती खाली आल्या. अमेरिकन सरकारी बॉण्डवरील परतावा वाढल्याचाही सोन्याच्या दरावर परिणाम झाला आहे..Gold Silver Price Fall 2026 : सोने ५३ तर चांदी २ लाखांनी स्वस्त, ४ महिन्यात दरात मोठी घसरण; युद्धामुळे दर आणखी उतरणार?.भारतातील सराफा बाजारावरही आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा परिणाम होतो. मात्र, केवळ जागतिक किमतींवर देशातील दर ठरत नाहीत. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची स्थिती, सोने आयात करण्यासाठी येणारा खर्च आणि स्थानिक बाजारातील प्रीमियम यांचाही त्यात वाटा असतो..सोन्याच्या बाजारात मोठी उलथापालथ! सणासुदीतही ग्राहकांचा ठेंगा; धक्कादायक कारण काय? सहा वर्षांत पहिल्यांदाच....यासंदर्भात बोलताना, या घसरणीमुळे सोन्याच्या तेजीचा काळ संपला, असं लगेच म्हणता येणार नाही, अशी प्रतिक्रिया ऑल इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी कौन्सिलचे अध्यक्ष राजेश रोकडे यांनी दिली. तसेच आगामी काळात अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदरांबाबत घेतला जाणारा निर्णय, डॉलर-रुपयातील चढ-उतार आणि जगभरातील केंद्रीय बँका किती सोनं खरेदी करतात, यावर पुढील दिशा ठरेल, असंही त्यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.