गेल्या महिन्याभरात ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कारण या काळात सोन्याच्या दरात तब्बल १८ हजार १६० रुपयांची, तर चांदीच्या भावात ६२ हजार ७७० रुपयांची घसरण झाली आहे. १९ ऑक्टोबरला १ लाख ४७ हजार रुपयांच्या पुढे असलेलं २४ कॅरेट सोनं आता १ लाख २९ हजार रुपयांच्या आसपास आलं आहे. तर चांदीचा भावही २ लाख १२ हजारांवरून थेट १ लाख ५० हजार रुपयांवर आला आहे..विशेष म्हणजे, २० नोव्हेंबरपासून देवउठनी एकादशीच्या मुहूर्तावर लग्नसराईला सुरुवात होत आहे. त्यामुळे लग्नासाठी दागिने खरेदी करणाऱ्यांसमोर सध्याच्या दरात खरेदी करावी की आणखी वाट बघावी, असा प्रश्न आहे..महिन्याभरात सोन्याचे दर किती घसरले?१९ ऑक्टोबरला २४ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम १ लाख ४७ हजार ५७० रुपये होता. १९ नोव्हेंबरपर्यंत तो घसरून १ लाख २९ हजार ४१० रुपयांवर आला. म्हणजेच एका महिन्यात सोनं १८ हजार १६० रुपयांनी स्वस्त झालं आहे. लग्नासाठी किंवा खास प्रसंगासाठी दागिने घेण्याची तयारी करणाऱ्यांना या घसरणीचा फायदा होऊ शकतो..Gold-Silver ETF crash: सोन्यात डिजिटल पद्धतीने गुंतवणूक करणारे अडकले! सिल्व्हर ईटीएफ ६० टक्के तर गोल्ड ईटीएफ ३० टक्के कोसळले; पुढे काय?.चांदीच्या दरातही मोठी घसरणसोन्याप्रमाणेच चांदीच्या किमतीतही मोठी घट झाली आहे. १९ ऑक्टोबरला एक किलो चांदीचा भाव २ लाख १२ हजार ७७० रुपये होता. १९ नोव्हेंबरला तो १ लाख ५० हजार रुपयांवर आला. म्हणजेच महिन्याभरात चांदी ६२ हजार ७७० रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये चांदीचा भाव चार लाख रुपये प्रति किलोच्या जवळ पोहोचला होता. त्यामुळे त्यावेळी खरेदी करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना सध्याच्या घसरणीचा फटका बसू शकतो..दर का घसरत आहेत?आंतरराष्ट्रीय बाजारात अमेरिकी डॉलर मजबूत होत असल्याने सोन्याच्या मागणीवर परिणाम होतो आहे. त्याचबरोबर अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक व्याजदर वाढवू शकते. त्यामुळे सोन्या ऐवजी बँकांमध्ये गुंतवणूक करण्याकडे अनेकांचा कल आहे. याशिवाय अमेरिकेची आर्थिक परिस्थिती आणि जागतिक बाजारातील घडामोडींचाही सोन्या-चांदीच्या दरांवर परिणाम होतो आहे..Gold Rate Today: अर्ध्या तासात सोनं-चांदीचे भाव कोसळले! 365 दिवसांतील सर्वात स्वस्त भाव; तुमच्या शहरात सोनं कितीला?.आता खरेदी करावी का?लग्न किंवा इतर गरजांसाठी सोनं घ्यायचं असेल, तर बजेटनुसार सध्याच्या दरात खरेदी करण्याचा विचार करता येईल. मात्र, गुंतवणुकीसाठी खरेदी करणाऱ्यांनी एकाच वेळी संपूर्ण रक्कम गुंतवण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने गुंतवणूक करणं योग्य ठरू शकतं. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील बदलांमुळे पुढेही दरांमध्ये चढ-उतार होऊ शकतात. त्यामुळे खरेदीचा निर्णय घेताना गरज आणि बजेट यांचा विचार करणं महत्त्वाचं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.