Jalgaon 24 Carat Gold Price Today: गेल्या काही दिवसांपासून सुवर्णनागरी जळगावच्या सोनं आणि चांदीच्या दरात सातत्याने घसरण होत आहे.आजही सोन्याच्या दरात प्रति १० ग्रॅम दीड हजार रुपयांची, तर चांदीच्या दरात प्रति किलो एक हजार रुपयांची घट झाली आहे. त्यामुळे सोने-चांदी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे..सोन्याचा भाव जळगावमध्ये आज दुपारी १ वाजता २४ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम १ लाख २३ हजार ५०० रुपये, तर चांदीचा दर प्रति किलो १ लाख ५४ हजार रुपये झाला आहे. कालच्या तुलनेत दोन्ही मौल्यवान धातूंच्या किमती कमी झाल्या आहेत. दरम्यान राज्यभरातील भाव बघता सध्या जळगावात सोनं सर्वात स्वस्त दराने विकलं जात आहे. दरम्यान आज तुळशी विवाह आहे म्हणजेच उद्यापासून लग्नसराईचा सीझन सुरू होणार आहे आणि त्याआधीच सोनं-चांदीचे दर सर्वात स्वस्त झालेले दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे सोन्याचा आजचा भाव हा गेल्या 12 महिन्यांतील सर्वात स्वस्त दर आहे..8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ? पेन्शनही वाढणार? 6% इन्क्रिमेंट अन् DA बाबत मोठी अपडेट.गेल्या काही दिवसांतील सोने-चांदीचे भावतारीख सोने (प्रतिदहा ग्रॅम) चांदी प्रतिकिलो (विनाजीएसटी)१४ नोव्हेंबर १ लाख ३६ हजार ५०० १ लाख ८० हजार१५ नोव्हेंबर १ लाख ३६ हजार ७०० १ लाख ८० हजार१६ नोव्हेंबर १ लाख ३५ हजार १ लाख ७३ हजार१७ नोव्हेंबर १ लाख ३४ हजार ५०० १ लाख ७२ हजार१८ नोव्हेंबर १ लाख ३२ हजार १ लाख ६९ हजार१९ नोव्हेंबर १ लाख ३० हजार ५०० १ लाख ६५ हजार२० नोव्हेंबर १ लाख २३ हजार १ लाख ५१ हजार.सोनं-चांदी का स्वस्त होत आहे?अमेरिकेतील महागाईशी संबंधित आकडेवारीचा परिणाम सोन्या-चांदीच्या दरांवर होत असल्याचं सांगितलं जात आहे. जागतिक बाजारातील घडामोडींमुळे मौल्यवान धातूंच्या किमतीत चढ-उतार सुरू आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून दर घसरत असल्याने आता सोनं-चांदी खरेदी करावी की आणखी दर कमी होण्याची वाट पाहावी, असा संभ्रम ग्राहकांमध्ये आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.