Gold-Silver Rate Today: सोनं-चांदीच्या भावात मोठी घसरण! 11 सप्टेंबरला पुन्हा दर कोसळणार? जाणून घ्या ताजी अपडेट

Gold Price Fall Latest Rate: गेल्या आठवडाभरात सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. 24 कॅरेट सोन्याच्या दहा ग्रॅमच्या दरात तब्बल 9 हजार 500 रुपयांची, तर चांदीच्या किलोच्या दरात 12 हजार रुपयांची घट झाली आहे. त्यातच आज शेअर बाजार कोसळल्यानंतर सराफ बाजारातील सोन्याच्या दरात आणखी मोठी घसरण झाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे आगामी सण-उत्सव काळात दर आणखी कमी होणार का, याकडे ग्राहकांचे लक्ष आहे..दर किती?शुक्रवार, 11 सप्टेंबरला सोन्या-चांदीच्या दरात आणखी घसरण होण्याची शक्यता बाजारातील चर्चेत आहे. गेल्या आठवड्यात 24 कॅरेट सोन्याचा दहा ग्रॅमचा दर एक लाख 62 हजार रुपये होता. आज तो एक लाख 52 हजार 600 रुपये झाला आहे. म्हणजेच आठवडाभरात सोन्याचा दर नऊ हजार 400 रुपयांनी कमी झाला. चांदीचा दरही दोन लाख 52 हजारांवरून दोन लाख 40 हजार रुपये किलो झाला आहे..Petrol-Diesel-CNG Price Today: कच्चे तेल 100 डॉलरवर! मुंबई-नागपूर-पुणेसह महाराष्ट्रात आता पेट्रोल-डिझेल कितीला?.कशामुळे घसरण झाली?गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना अनावश्यक सोने खरेदी टाळण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, दराच्या घटीमागे केवळ हे आवाहन नसून, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थिती, अमेरिकेतील व्याज दराच्या अपेक्षा आणि डॉलरच्या हालचालींचाही परिणाम होत आहे. दरम्यान, 11 सप्टेंबरला सोन्या-चांदीच्या दरात आणखी घसरण होण्याची शक्यता बाजारातील चर्चेत आहे. त्यामुळे खरेदीसाठी इच्छुक ग्राहकांचे लक्ष त्या दिवसाच्या बाजारभावाकडे लागले आहे. मात्र, जागतिक बाजारातील बदलांमुळे दर कोणत्याही दिशेने बदलू शकतात..कमोडिटी बाजारआज सराफा बाजारासोबत कमोडिटी बाजार MCX वरही घसरण झाली आहे. सकाळी 10.15 वाजता सोनं 150 रुपयांनी स्वस्त होऊन प्रति 10 ग्रॅम 1,52,435 रुपये तर चांदी 177 रुपयांनी स्वस्त होऊन 2,39,250 रुपयांवर व्यवहार करत आहे..Safe Investment: 2,000 रुपायांची छोटी बचत बनवेल 1.42 लाखांचा फंड! पोस्ट ऑफिसची ही योजना पाहिली का?.सराफ संघटना अध्यक्ष रणजित जोग यांच्या मते, गेल्या आठवड्यात सोने-चांदी दरात मोठी घसरण झाली आहे. त्यामुळे ग्राहकांच्या नजरा पुढील दराकडे लागून राहिलेल्या आहेत. दर घसरण किंवा वाढीमागे जागतिक स्थैर्यासह व्याजदर, विविध धोरणांचा परिणाम असतो.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.