Post Office Scheme: रोज फक्त 50 रुपये गुंतवा आणि मिळवा तब्बल 35 लाखांचा फंड; काय आहे योजना?

भारतीय पोस्ट विभागाची ग्राम सुरक्षा योजना ग्रामीण आणि निमशहरी लोकांसाठी सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय आहे. फक्त रोज ₹50 (महिन्याला ₹1500) भरून मुदतीनंतर तब्बल ₹35 लाखांपर्यंत फंड मिळू शकतो. या योजनेत कर्ज, डेथ बेनिफिट आणि बोनस यांसारखे फायदे देखील उपलब्ध आहेत..Gram Suraksha Yojana: सुरक्षित आणि जोखीममुक्त गुंतवणुकीचा पर्याय शोधत असाल, तर भारतीय पोस्ट विभागाची ग्राम सुरक्षा योजना (Gram Suraksha Yojana) तुमच्यासाठी चांगला पर्याय आहे. ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील नागरिकांना लक्षात घेऊन तयार करण्यात आलेल्या या योजनेत कमी उत्पन्न असलेले लोकही दीर्घकाळात मोठा फंड तयार करू शकतात. या योजनेची खासियत अशी की, दररोज फक्त 50 रुपयांच्या (म्हणजे महिन्याला ₹1500) गुंतवणुकीवर सुमारे 35 लाखांपर्यंतचा फंड तयार करु शकता..काय आहे ग्राम सुरक्षा योजना?ही योजना भारतीय पोस्ट विभागाच्या Rural Postal Life Insurance (RPLI) अंतर्गत चालवली जाते. यात किमान ₹10,000 ते कमाल ₹10 लाखांपर्यंतचा विमा घेता येतो. या योजनेत 19 ते 55 वयोगटातील कोणताही भारतीय नागरिक सहभागी होऊ शकतो..हप्ते आणि कर्जसुविधागुंतवणूकदारांना प्रीमियम भरण्यासाठी मासिक, त्रैमासिक, सहामाही किंवा वार्षिक असे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. तसेच, पॉलिसी सुरू झाल्यानंतर चार वर्षांनंतर या योजनेवर कर्ज घेण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. तीन वर्षांनंतर पॉलिसी सरेंडरही करता येते, मात्र पाच वर्षांपूर्वी सरेंडर केल्यास बोनसचा लाभ मिळत नाही..Home Loan: तुमच्या होम लोनचा EMI कमी होणार; 'या' मोठ्या बँकांनी व्याजदर केले कमी, पाहा यादी.मृत्यू लाभ (Death Benefit)या योजनेची मुदत जास्तीत जास्त 80 वयापर्यंत आहे. त्यामुळे जितक्या कमी वयात गुंतवणूक सुरू होईल, तितका परतावा अधिक मिळू शकतो. जर पॉलिसीधारकाचा मृत्यू मुदत पूर्ण होण्यापूर्वी झाला, तर नामनिर्दिष्ट व्यक्तीला विमा रक्कम आणि त्यावर मिळालेला बोनस पूर्णपणे दिला जातो..35 लाख कसे मिळतील?उदाहरणार्थ, जर एखादा व्यक्ती 19 व्या वर्षी या योजनेत सहभागी होऊन दरमहा ₹1500 (रोजचा ₹50) प्रीमियम भरत राहिला, तर मुदतीच्या शेवटी त्याला सुमारे ₹31 लाख ते ₹35 लाखांपर्यंत परतावा मिळू शकतो. अंतिम रक्कम पॉलिसीचा कालावधी, विम्याची रक्कम, गुंतवणूकदाराचे वय आणि बोनस दर यावर अवलंबून असते..Trump's Tariff Policy: ट्रम्प टॅरिफमुळे भारतातील 3 लाख लोक नोकऱ्या जाणार? तज्ज्ञांनी दिला इशारा.FAQs प्र.1: ग्राम सुरक्षा योजनेत कोण सहभागी होऊ शकतो?उ: 19 ते 55 वयोगटातील कोणताही भारतीय नागरिक या योजनेत सहभागी होऊ शकतो.प्र.2: किमान आणि कमाल कवच किती मिळते?उ: किमान ₹10,000 ते कमाल ₹10 लाखांपर्यंतचे कवच घेता येते.प्र.3: रोज ₹50 भरल्यावर किती फंड मिळू शकतो?उ: मुदतीनंतर अंदाजे ₹31 लाख ते ₹35 लाखांपर्यंतचा फंड मिळू शकतो.प्र.4: या योजनेत कर्ज मिळते का?उ: हो, पॉलिसी सुरू झाल्यानंतर 4 वर्षांनी कर्ज घेण्याची सुविधा मिळते.प्र.5: मृत्यू झाल्यास काय मिळते?उ: नामनिर्दिष्ट व्यक्तीला विमा रक्कम आणि जमा झालेला बोनस मिळतो..