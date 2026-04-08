Gratuity Money: तुमचा हक्काचा पैसा! ग्रॅच्युइटी कशी मिळते? कॅल्क्युलेशन आणि Tax नियम जाणून घ्या

Labour Law Gratuity Benefits for Employees: नोकरी करताना आपण आपला पगार आणि PF या दोन्न गोष्टींवरच जास्त लक्ष्य देत असतो. पण या दोन्ही व्यतिरिक्त आणखी एक मोठी रक्कम तुम्हाला शेवटी एकाच वेळी (एकरकमी) मिळते ती म्हणजे ग्रॅच्युइटी. अनेकांना ती कशी मिळते, कधी मिळते आणि त्यावर कर लागतो का याबाबत माहिती नसते. जर तुम्ही ही माहिती समजून घेतली तर तुम्ही तुमच्या हक्काचे पैसे मिळवू शकतात आणि करबचतही करू शकता. चला जाणून घेऊयात नेमक काय आहे ग्रॅच्युइटी. .ग्रॅच्युइटी नेमक काय आहे?ग्रॅच्युइटी म्हणजे तुम्ही दीर्घकाळ नोकरी केल्याचे बक्षीस आहेकायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांना साधारणपणे 5 वर्षे पूर्ण केल्यावर मिळतेतर नव्या नियमानुसार फिक्स्ड टर्म कर्मचाऱ्यांना एका वर्षात ग्रॅच्युटी मिळतेग्रॅच्युइटी फॉर्म्युला हा (Basic + DA × 15 × वर्षे) ÷ 26सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पूर्णपणे करमुक्तखासगी कर्मचाऱ्यांसाठी 20 लाखांपर्यंत कर सवलत..नियम काय आहे? ग्रॅच्युइटीसाठी Payment of Gratuity Act, 1972 लागू आहे. त्यानुसार - पात्रता - कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांना 5 वर्षे तर फिक्स्ड टर्म कर्मचाऱ्यांना एका वर्ष सेवा10 किंवा अधिक कर्मचाऱ्यांची कंपनी असेल तिथे लागू आहे यात खाजगी कर्मचाऱ्यांना जास्तीत जास्त 20 लाख रुपायांपर्यंतची रक्कम करमुक्त आहे. कधी मिळते?नोकरी सोडल्यावरनिवृत्ती झाल्यानंतर मृत्यू किंवा अपंगत्वाच्या परिस्थितीत तुम्हाला मिळू शकते .ग्रॅच्युइटीचे गणित?ग्रॅच्युइटी मोजण्यासाठी एका फॉर्म्युला आहे. यात -तुमचा शेवटचा पगार × 15 × तुमच्या नोकरीची वर्षे ÷ 26 हा फॉर्म्युला आहे. यात शेवटचा पगार म्हणजे यात बेसिक + DA दोन्ही समाविष्ट आहे. 26 हे महिन्यातील कामाचे दिवस आहेत याचाच अर्थ जितकी जास्त सेवा, तितकी जास्त ग्रॅच्युइटी तुम्हाला मिळते. म्हणजेच बेसिक पगार जास्त असेल तर ग्रॅच्युइटी जास्त मिळते. आणि तुम्ही दीर्घकाळ नोकरी केली तर मोठा फंड होतो. .ग्रॅच्युइटीची ठरवण्याची प्रक्रिया आणि नियम Payment of Gratuity Act, 1972 नुसार ग्रॅच्युइटी देताना खालील प्रक्रिया पाळली जाते. यात ज्या व्यक्तीला ग्रॅच्युइटी मिळण्याचा हक्क आहे, किंवा त्याच्या वतीने अधिकृत व्यक्ती, ती नियोक्त्याला लेखी अर्ज सादर करते. ग्रॅच्युइटी देय होताच, अर्ज आला किंवा नाही तरीही नियोक्ता देय रक्कम निश्चित करतो आणि संबंधित कर्मचारी आणि अधिकृत प्राधिकरणाला लेखी सूचना देतो, ज्यात रक्कम नमूद केलेली असतेत्यानंतर नियोक्त्याने ग्रॅच्युइटीची रक्कम 30 दिवसांच्या आत देणे आवश्यक आहे.यात विलंब झाल्यास म्हणजे जर 30 दिवसांत पैसे दिले नाहीत, तर नियोक्त्याला साध्या व्याजासह रक्कम द्यावी लागते आणि हे व्याज केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे असतेमात्र, काही विशेष परिस्थितींमध्ये म्हणजे कर्मचाऱ्याच्या कारणामुळे उशीर झाल्यास आणि त्याबाबत योग्य परवानगी असल्यास व्याज लागू होत नाही..काय करावे नवीन वेज नियमांमुळे बेसिक पगार वाढू शकतो. त्यामुळे ग्रॅच्युइटीची रक्कमही वाढेल. त्यामुळे तुमची सेवा कालावधी आताच तपासा आणि HR कडून ग्रॅच्युइटी कॅल्क्युलेशन करून घ्या व नियोजन करा.