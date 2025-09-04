GST Council 2025: शेतकरी, महिला, विद्यार्थी, नोकरदार आणि व्यावसायिकांना काय फायदा होणार?

जीएसटी परिषदेने कर सुधारणा करत 12% आणि 28% स्लॅब रद्द करून फक्त 5% आणि 18% असे दोन स्लॅब ठेवले आहेत. रोजच्या वापराच्या वस्तू, विमा, आरोग्य सेवा, शिक्षण साहित्य आणि शेतीवरील कर कमी झाल्याने जीवन खर्च कमी होणार आहे. 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होणाऱ्या या सुधारण्यामुळे ग्राहक, शेतकरी, महिला आणि लघु उद्योगांना थेट फायदा होईल..GST Meeting Updates: केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवा करात (GST) मोठा बदल केला आहे. जीएसटी परिषदेच्या दोन दिवस चाललेल्या बैठकीत मोठे निर्णय घेतले गेले. आतापर्यंतच्या चार जीएसटी स्लॅब्सपैकी दोन स्लॅब रद्द करून आता फक्त 5% आणि 18% असे दोनच स्लॅब ठेवण्यात आले आहेत. 12% आणि 28% स्लॅब्स इतिहासजमा झाले आहेत. हा नवा सुधारित जीएसटी 22 सप्टेंबर 2025 पासून देशभर लागू होणार आहे. सरकारने याला "नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म" असं नाव दिलं असून, याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांपासून शेतकऱ्यांपर्यंत आणि नोकरदारांपासून लघु उद्योगांपर्यंत होणार आहे..रोजच्या वापराच्या वस्तू होतील स्वस्तस्वयंपाकघरापासून बाथरूमपर्यंत रोजच्या वापरातील अनेक वस्तूंवरील कर कमी झाला आहे. हेअर ऑईल, शॅम्पू, टूथपेस्ट, साबण, शेव्हिंग क्रीम आणि टूथब्रश यावर आता 18% ऐवजी फक्त 5% जीएसटी लागेल. त्याचबरोबर बटर, तूप, चीज, डेअरी स्प्रेड आणि पॅकेज्ड नमकीन वरचा कर 12% वरून 5% पर्यंत कमी झाला आहे. फीडिंग बॉटल, क्लिनिकल डायपर्स आणि शिवणयंत्रं देखील आता कमी कर श्रेणीत आल्याने तीही स्वस्त मिळणार आहेत..आरोग्य आणि विमा होणार स्वस्त आरोग्य सेवांमध्येही मोठा बदल करण्यात आला आहे. हेल्थ आणि लाइफ इन्शुरन्सवरील 18% जीएसटी पूर्णपणे हटवण्यात आला आहे. त्यामुळे विमा हप्ता भरणाऱ्यांची थेट बचत होणार आहे. मेडिकल-ग्रेड ऑक्सिजन, डायग्नॉस्टिक किट्स, ग्लुकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स, चष्मे आणि थर्मामीटर यावर आता फक्त 5% कर लागणार आहे..शिक्षणाशी निगडीत साहित्य करमुक्तविद्यार्थ्यांसाठी ही दिवाळी खास ठरणार आहे. शाळा-कॉलेजात लागणाऱ्या अनेक वस्तूंवरील कर पूर्णपणे शून्य करण्यात आला आहे. नकाशे, चार्ट्स, ग्लोब, वह्या, पेन्सिल, शार्पनर, खडू, पेस्टल आणि इरेझर यावर जीएसटी हटवण्यात आला आहे. पालकांच्या खिशावरचा ताण यामुळे मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे..शेतकऱ्यांना दिलासाकृषी क्षेत्रावरही लक्ष केंद्रीत करत सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा जाहीर केला आहे. ट्रॅक्टर टायर आणि पार्ट्सवरचा कर 18% वरून 5% झाला आहे. ट्रॅक्टर खरेदीवर 12% ऐवजी फक्त 5% कर लागेल. बायो-पेस्टिसाइड्स, मायक्रोन्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टिम आणि आधुनिक कृषी यंत्रसामग्रीलाही कमी कर श्रेणीत आणण्यात आलं आहे..गाड्या खरेदी करणं होईल स्वस्तऑटोमोबाईल क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीवर चालणाऱ्या काही वाहनांवरचा 28% कर कमी करून 18% करण्यात आला आहे. तीनचाकी वाहने, 350cc पर्यंतच्या मोटारसायकली आणि मालवाहतूक करणाऱ्या व्यावसायिक वाहनांवरही आता 18% कर लागेल..GST Rate Cut: आनंदाची बातमी! 33 जीवनावश्यक औषधांवर जीएसटी लागणार नाही; पाहा संपूर्ण यादी.घरगुती उपकरणांच्या किमती घसरणारएअर कंडिशनर, 32 इंचपेक्षा मोठे LED/LCD टीव्ही, मॉनिटर्स, प्रोजेक्टर आणि डिशवॉशरवरील कर 28% वरून 18% केला गेला आहे. त्यामुळे घरगुती बजेटवरचा भार काहीसा हलका होईल..व्यवसाय करणं होणार सोपफक्त करदरच नव्हे, तर जीएसटी प्रक्रिया देखील सोपी आणि पारदर्शक करण्यात आली आहे. आता ऑटोमॅटिक जीएसटी रजिस्ट्रेशन फक्त तीन दिवसांत पूर्ण होईल. प्रोव्हिजनल रिफंड आणि कर क्रेडिटची प्रक्रिया लवकर होणार आहे..GST Council Meeting: जीएसटी परिषदेचा महत्त्वाचा निर्णय; आत 'या' वस्तूंवर लागणार 40 टक्के GST, किंमत किती वाढणार? .पंतप्रधानांची प्रतिक्रियापंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या निर्णयांचं स्वागत करताना सांगितलं की, ही सुधारणा देशातील मध्यमवर्गीय, शेतकरी, लघुउद्योग, महिला आणि तरुण यांच्यासाठी थेट फायदेशीर ठरणार आहेत. त्यांच्या मते, या निर्णयामुळे व्यापार सुलभ होईल आणि नागरिकांचं जीवनमान उंचावेल..FAQs 1) नवीन जीएसटी सुधारणा कधीपासून लागू होणार?22 सप्टेंबर 2025 पासून.2) कोणते कर स्लॅब रद्द केले गेले?12 % आणि 28 % हे दोन्ही स्लॅब रद्द झाले आहेत.3) कोणत्या वस्तूंवर कर कमी झाला आहे?रोजच्या वापराच्या वस्तू, आरोग्य साहित्य, शिक्षण साहित्य, शेती यंत्रसामग्री, काही वाहनं आणि इलेक्ट्रॉनिक्सवर.4) विमा आणि आरोग्य सेवांवर काय बदल?हेल्थ व लाईफ इन्शुरन्सवरील 18% जीएसटी पूर्णपणे रद्द; मेडिकल साहित्यावर फक्त 5% कर.5) शेतकऱ्यांना कसा फायदा होईल?ट्रॅक्टर, टायर, ड्रिप इरिगेशन, बायो-पेस्टिसाइड्स आणि मायक्रोन्यूट्रिएंट्सवर कर कमी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.