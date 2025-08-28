Zero GST Slab: कोणते खाद्यपदार्थ Zero GST Slab मध्ये येणार? पुढच्या आठवड्यात होणार मोठा निर्णय

पुढील आठवड्यात होणाऱ्या 56व्या जीएसटी बैठकीत सरकार Zero GST Slab वाढवण्याचा विचार करत आहे. फूड प्रॉडक्ट्स जसे की दूध, पनीर, रोटी, पराठा यांसह शैक्षणिक साहित्य जीएसटीमुक्त होऊ शकते. हँडमेड उत्पादनं करमुक्तच राहतील आणि काही वस्तूंवरील जीएसटी 12% वरून 5% पर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे..Zero GST Slab: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून आपल्या भाषणात जाहीर केले होते की, सरकार लवकरच जीएसटी रिफॉर्म्स करणार आहे आणि ते दिवाळीपूर्वी लागू होऊ शकतात. आता पुढील आठवड्यात होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीपूर्वी मोठी अपडेट समोर आली आहे..कोणत्या वस्तू ‘Zero GST Slab’ मध्ये येणार?या बैठकीत सरकार Zero जीएसटी स्लॅबचा विस्तार करण्याच्या तयारीत आहे. सध्या 5% आणि 18% जीएसटी लावल्या जाणाऱ्या काही रोजच्या वापरातील वस्तूंना आता या स्लॅबमध्ये आणण्याचा विचार आहे.दूध, प्री-पॅकेज्ड पनीर, पिझ्झा ब्रेड आणि तयार रोटी यांना जीएसटीमुक्त करण्याचा प्रस्ताव आहे.विशेष बाब म्हणजे पराठा, ज्यावर 18% जीएसटी लागतो, त्यावरही शून्य कर लागू शकतो..शिक्षण क्षेत्रालाही दिलासाफक्त खाद्यपदार्थच नाही तर शैक्षणिक साहित्यही जीएसटीमुक्त करण्याची शक्यता.नकाशे, वॉटर सर्व्हे चार्ट, एटलस, भिंतीवरील नकाशे, शैक्षणिक चार्ट्स, पेन्सिल-शार्पनर, प्रॅक्टिस बुक, ग्राफ बुक आणि लॅबोरेटरी नोटबुक यांना जीएसटीमधून सवलत दिली जाऊ शकते.सध्या यावर 12% कर लागू आहे..Most Expensive Metal: जगातील सर्वात महागडा धातू कोणता? किंमत इतकी जास्त की सोनं-चांदीही स्वस्त वाटेल.जीओएमच्या शिफारशीनुसार, देशातील छोट्या कारागिरांना मदत करण्यासाठी हँडलूम उत्पादनं आणि कच्च्या रेशीमवर सध्या जीएसटी नाही. हा दिलासा कायम राहण्याची शक्यता आहे. सुरुवातीला या वस्तूंवर 5% कर लावण्याचा विचार होता, पण तो मागे घेण्यात आला आहे.काही वस्तूंवर जीएसटी कमी होणारफिटमेंट समितीने आणखी काही प्रस्ताव ठेवले आहेत: जॅम, मशरूम, खजूर, सुका मेवा यांना 12% वरून 5% स्लॅबमध्ये आणले जाऊ शकते..अधिकाऱ्यांच्या मते, हा निर्णय जीएसटी स्लॅबची संख्या कमी करण्याचा आणि कर रचनेतील वाद मिटवण्याचा एक भाग आहे.Zero जीएसटी स्लॅब वाढवला गेल्यास सामान्य कुटुंबांना तसेच विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.यावर अंतिम निर्णय 56व्या जीएसटी बैठकीत घेतला जाऊ शकतो, ही बैठक 3-4 सप्टेंबरला दिल्लीमध्ये होणार आहे.एकूणच, आगामी बैठकीत घेतले जाणारे निर्णय लागू झाल्यास खाद्यपदार्थ, शैक्षणिक साहित्य आणि हँडलूम उत्पादने आणखी स्वस्त होऊ शकतात आणि त्यामुळे थेट सामान्य ग्राहकांना व विद्यार्थ्यांना फायदा होईल..EPFO 3.0: कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! EPFOमध्ये होणार 5 मोठे बदल.FAQs1. जीएसटी परिषदेची बैठक कधी होणार आहे?(When will the GST Council meeting take place?)- ही बैठक पुढील आठवड्यात, 3-4 सप्टेंबर रोजी दिल्लीमध्ये होणार आहे.2. कोणत्या खाद्यपदार्थांना Zero GST Slab मध्ये आणण्याची शक्यता आहे?(Which food items may come under the Zero GST Slab?)- दूध, प्री-पॅकेज्ड पनीर, पिझ्झा ब्रेड, रेडी टू ईट रोटी आणि पराठा यांना जीएसटीमुक्त करण्याची शक्यता आहे.3. शैक्षणिक क्षेत्राला काय मिळणार आहे?(What relief will be given to educational materials?)- नकाशे, एटलस, ग्लोब, शैक्षणिक चार्ट, शार्पनर, प्रॅक्टिस बुक, ग्राफ बुक आणि लॅब नोटबुक यांवरचा 12% जीएसटी काढून टाकण्याची शिफारस आहे.4. हँडलूम उत्पादनांवर काय निर्णय होऊ शकतो?(What decision is expected on handloom products?)- हँडलूम उत्पादनं आणि कच्च्या रेशीमवर सध्या जीएसटी नाही आणि ही सवलत कायम राहण्याची शक्यता आहे.5. कोणत्या वस्तूंवर जीएसटी कमी केला जाऊ शकतो?(Which items may see a GST rate cut?)- जॅम, मशरूम, खजूर, सुका मेवा आणि नमकीन यांना 12% वरून 5% जीएसटी स्लॅबमध्ये आणण्याची शिफारस आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.