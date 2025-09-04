Auto Sector GST Rate: सण सुरु होण्यापूर्वीच गाड्या झाल्या 10 टक्के स्वस्त; GST कपातीच्या घोषणेमुळे मध्यमवर्गाला दिलासा

छोट्या गाड्या, दोनचाकी, ऑटो रिक्षा आणि ट्रॅक्टर यांवरील जीएसटी कमी करून 18% करण्यात आला आहे, तर इलेक्ट्रिक वाहनांवर तो फक्त 5% झाला आहे. लक्झरी कार, मोठ्या इंजिन क्षमतेच्या गाड्या आणि 350cc पेक्षा जास्त मोटरसायकलींवर कर वाढवून 40% करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे मध्यमवर्गीयांना दिलासा, शेतकऱ्यांचा खर्च कमी आणि इलेक्ट्रिक वाहन विक्रीला चालना मिळणार आहे..Auto Sector GST Rate: भारत सरकारने जीएसटी दरांमध्ये मोठे बदल करत ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार छोटी प्रवासी वाहने, दोनचाकी, तीनचाकी आणि ट्रॅक्टर यांवर कर कमी केला आहे, तर लक्झरी कार आणि मोठ्या इंजिन क्षमतेच्या वाहनांवर कर वाढवण्यात आला आहे. या नव्या कर रचनेचा उद्देश मध्यमवर्गीय ग्राहकांना दिलासा देणे, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देणे आणि इलेक्ट्रिक तसेच हायब्रिड वाहनांच्या विक्रीला चालना देणे हा आहे..छोट्या गाड्या आणि दोनचाकींवर मोठी सवलतपेट्रोल इंजिन 1200cc आणि डिझेल इंजिन 1500cc पर्यंत असलेल्या तसेच 4000 मिमीपेक्षा कमी लांबीच्या छोट्या कार्सवर जीएसटी 28% वरून 18% करण्यात आला आहे. 350cc पर्यंतच्या मोटारसायकल्सवरही हाच दर लागू होणार आहे. या निर्णयामुळे बजेट सेगमेंटमधील वाहनांच्या विक्रीत वाढ होण्याची शक्यता आहे..ऑटो रिक्षा आणि सार्वजनिक वाहतुकीला फायदातीनचाकी वाहनांवर जीएसटी आता फक्त 18% असेल, जो आधी 28% होता. त्यामुळे ऑटो ड्रायव्हर्सना थेट दिलासा मिळेल आणि शहरी व ग्रामीण भागातील प्रवासाचा खर्च कमी होईल. राइड-हेलिंग सेवा आणि स्थानिक वाहतूक क्षेत्रालाही याचा फायदा होणार आहे..इलेक्ट्रिक व हायब्रिड वाहनांना प्रोत्साहनग्रीन मोबिलिटीसाठी मोठे पाऊल उचलत सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांवर जीएसटी 12% वरून 5% केला आहे. हायड्रोजन फ्युएल सेल गाड्या आणि हायब्रिड वाहनांवरही कर 28% वरून 18% करण्यात आला आहे. यामुळे आगामी काळात इलेक्ट्रिक वाहनांचा बाजार आणखी वेगाने वाढेल, असा अंदाज आहे..कमर्शियल वाहने आणि ट्रॅक्टरही झाले स्वस्तलॉजिस्टिक्स खर्च कमी करण्यासाठी ट्रक्स आणि गुड्स ट्रान्सपोर्ट वाहनांवर जीएसटी 28% वरून 18% करण्यात आला आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी ट्रॅक्टरवरील कर 12% वरून 5% करण्यात आला आहे, तर त्यांचे कलपुर्जे जसे की रेडिएटर, गिअरबॉक्स, ब्रेक असेंब्ली यांवरचा कर 18% वरून 5% करण्यात आला आहे..सरकारने उच्चभ्रू वर्गाच्या वाहनांवर करवाढ केली आहे. 1200cc पेक्षा जास्त पेट्रोल इंजिन व 1500cc पेक्षा जास्त डिझेल इंजिन असलेल्या गाड्यांवर जीएसटी 28% वरून 40% करण्यात आला आहे. 350cc पेक्षा जास्त इंजिन असलेल्या मोटारसायकल्सवरही हा वाढीव दर लागू होईल..No GST on Insurance: आरोग्य व जीवन विम्यावर शून्य GST; तुमच्या पॉलिसीचा हप्ता किती कमी होणार? .बस, अॅम्ब्युलन्स आणि वाहनांच्या पार्ट्समध्येही बदलबस आणि अॅम्ब्युलन्सवर कर कमी करून 18% करण्यात आला आहे, तर वाहनांच्या पार्ट्स, चेसिस, सीट्स यांवरही आता 18% जीएसटी लागू होईल. यामुळे मेंटेनन्स आणि रिपेअर खर्चातही घट होऊ शकते..या निर्णयाचा एकूण परिणाम काय?छोट्या वाहनांवरील करकपातीचा निर्णय मध्यमवर्गीय खरेदीदारांसाठी मोठा दिलासा देणारा आहे. इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड वाहनांना कर सवलतीमुळे ग्रीन मोबिलिटीला गती मिळेल. लॉजिस्टिक्स आणि ट्रान्सपोर्ट सेक्टरला याचा थेट फायदा होईल, तर ट्रॅक्टर स्वस्त झाल्याने शेतकऱ्यांचा खर्च कमी होईल. .GST Council Meeting: जीएसटी परिषदेचा महत्त्वाचा निर्णय; आत 'या' वस्तूंवर लागणार 40 टक्के GST, किंमत किती वाढणार? .FAQs प्र. 1: कोणत्या वाहनांवर जीएसटी कमी झाला आहे?उ: छोटे प्रवासी वाहन, दोनचाकी (350cc पर्यंत), तीनचाकी (ऑटो रिक्षा), ट्रॅक्टर, बस आणि अॅम्ब्युलन्सवर जीएसटी कमी करून 18% करण्यात आला आहे.प्र. 2: इलेक्ट्रिक व हायब्रिड वाहनांसाठी काय बदल आहे?उ: इलेक्ट्रिक व हायड्रोजन फ्युएल सेल वाहनांवर जीएसटी 12% वरून 5% झाला आहे, तर हायब्रिड वाहनांवर तो 28% वरून 18% झाला आहे.प्र. 3: लक्झरी गाड्यांवर कर किती वाढला आहे?उ: 1200cc पेक्षा जास्त पेट्रोल इंजिन आणि 1500cc पेक्षा जास्त डिझेल इंजिन असलेल्या गाड्यांवर जीएसटी 28% वरून 40% झाला आहे.प्र. 4: हा निर्णय कधी लागू होणार आहे?उ: 22 सप्टेंबर 2025 पासून नवीन कर दर लागू होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.