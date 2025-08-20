HDFC Bank Alert: HDFC ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी; बँकेच्या अत्यावश्यक सेवा दोन दिवस बंद राहणार

एचडीएफसी बँक 22 ऑगस्ट रात्री 11 ते 23 ऑगस्ट सकाळी 6 या वेळेत 7 तास काही सेवा बंद ठेवणार आहे.या दरम्यान फोन बँकिंग IVR, व्हॉट्सअॅप चॅट बँकिंग आणि SMS बँकिंग उपलब्ध राहणार नाहीत.नेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंग अॅप, पेयझॅप आणि मायकार्ड्स सेवा मात्र सुरू राहतील..HDFC Bank Alert: जर तुम्ही एचडीएफसी बँकेचे ग्राहक असाल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. बँकेने जाहीर केले आहे की 22 ऑगस्टच्या रात्री 11 वाजल्यापासून 23 ऑगस्टच्या सकाळी 6 वाजेपर्यंत म्हणजेच तब्बल 7 तास काही सेवा बंद राहतील. हा निर्णय बँकेने सिस्टमच्या देखभालीसाठी (मेंटेनन्स) घेतला आहे, जेणेकरून आगामी काळात सेवा अधिक जलद आणि सुरळीत दिल्या जाऊ शकतील..कोणकोणत्या सेवा बंद राहणार?या काळात ग्राहकांना काही महत्त्वाच्या सेवांचा वापर करता येणार नाही. त्यात प्रमुख सेवा अशा असतील:फोन बँकिंगचा ऑटोमॅटिक IVR सिस्टमई-मेल किंवा सोशल मीडियाद्वारे ग्राहक सहाय्य सेवाव्हॉट्सअॅप चॅट बँकिंगSMS बँकिंग.कोणत्या सेवा सुरू राहतील?ग्राहकांनी काळजी करण्याची गरज नाही, कारण काही सेवा मात्र या काळातही सुरूच राहतील.फोन बँकिंग एजंटशी थेट संपर्कनेट बँकिंग आणि मोबाइल बँकिंग अॅपपेयझॅप (PayZapp) आणि मायकार्ड्स (MyCards) सेवा.Home Loan: तुमच्या होम लोनचा EMI कमी होणार; 'या' मोठ्या बँकांनी व्याजदर केले कमी, पाहा यादी.एचडीएफसी बँक नेहमीच आपली तांत्रिक व्यवस्था अधिक सक्षम, सुरक्षित आणि ग्राहकाभिमुख ठेवण्यासाठी काम करते. त्यासाठी नियमितपणे सिस्टम अपग्रेड आणि देखभाल केली जाते. हाच त्याचा एक भाग असून, यामुळे भविष्यात ग्राहकांना अधिक चांगल्या सुविधा आणि सुरळीत सेवा मिळतील..ग्राहकांना सूचनाजर आपली एखादी महत्त्वाची बँकिंग सेवा वरील बंद होणाऱ्या सेवांशी संबंधित असेल, तर ती कामे 22 ऑगस्ट रात्री 11 वाजण्यापूर्वी पूर्ण करून घ्यावीत. अन्यथा, पुढील 7 तासांकरिता आपल्याला अडचण येऊ शकते. मेंटेनन्स पूर्ण होताच सर्व सेवा पूर्ववत सुरू होतील, असे बँकेने स्पष्ट केले आहे..Trump’s Tariff Policy: ट्रम्प टॅरिफमुळे भारतातील 3 लाख लोक नोकऱ्या जाणार? तज्ज्ञांनी दिला इशारा.FAQs Q1. एचडीएफसी बँकेच्या कोणत्या सेवा बंद राहतील?A1. फोन बँकिंग IVR, व्हॉट्सअॅप चॅट बँकिंग, SMS बँकिंग आणि ई-मेल/सोशल मीडिया सपोर्ट बंद राहतील.Q2. कोणत्या सेवा सुरू राहतील?A2. नेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंग अॅप, पेयझॅप आणि मायकार्ड्स सेवा सुरू राहतील.Q3. या सेवा किती वेळासाठी बंद राहतील?A3. 22 ऑगस्ट रात्री 11 वाजल्यापासून 23 ऑगस्ट सकाळी 6 वाजेपर्यंत (7 तास)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.