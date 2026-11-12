HDFC Bank MCLR Hike : एचडीएफसी बँकेच्या ग्राहकांना मोठा धक्का! MCLR दरात १५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ; गृहकर्जासह इतर कर्जांचे ईएमआय महागणार?

देशातील आघाडीच्या खासगी बँकांपैकी एक असलेल्या एचडीएफसी बँकेच्या ग्राहकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. बँकेने आपल्या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) मध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँकेने वेगवेगळ्या कालावधीसाठी MCLR दरात ५ ते १५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ केली आहे. हे नवीन दर ७ नोव्हेंबर २०२६ पासून लागू झाले आहेत. या निर्णयामुळे बँकेकडून गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज किंवा वाहन कर्ज घेतलेल्या काही ग्राहकांच्या कर्जाचा हप्ता वाढण्याची शक्यता आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .या दरवाढीनंतर एचडीएफसी बँकेचे MCLR दर ७.८५ टक्क्यांवरून ८.७० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहेत. यापूर्वी हे दर ७.७५ टक्के ते ८.५५ टक्के या मर्यादेत होते. त्यामुळे MCLR आधारित कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांना आगामी काळात वाढीव व्याजदराचा सामना करावा लागू शकतो..MCLR म्हणजे काय?MCLR म्हणजे बँकेचा कर्ज देण्यासाठीचा किमान व्याजदर. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या नियमानुसार बँका हा दर निश्चित करतात. बँकेला निधी उभारण्यासाठी येणारा खर्च, ठेवींवरील व्याज आणि इतर आर्थिक बाबींचा विचार करून MCLR ठरवला जातो. त्यामुळे MCLR मध्ये वाढ झाल्यास त्याच्याशी जोडलेल्या कर्जांच्या व्याजदरावर परिणाम होऊ शकतो..Data Leaked: HDFC बँकेत खळबळ! गोपनीय माहिती बाहेर कशी गेली?.मात्र, MCLR वाढला म्हणजे तुमचा EMI लगेचच वाढेल असे नाही. फ्लोटिंग रेटवरील कर्जासाठी बँकेकडून निश्चित कालावधीनंतर व्याजदराचा आढावा घेतला जातो. याला 'रीसेट तारीख' म्हणतात. त्यामुळे कर्ज करारानुसार पुढील रीसेट तारखेला नवीन दर लागू होऊ शकतो..रेपो रेट आणि MCLR मधील फरक काय?MCLR हा बँकेच्या निधी उभारण्याच्या खर्चावर आधारित असतो, तर रेपो रेट हा RBI कडून व्यावसायिक बँकांना अल्पकालीन कर्ज देण्यासाठी आकारला जाणारा व्याजदर आहे. रेपो रेटमध्ये बदल झाल्यास त्याचा परिणाम रेपो रेटशी जोडलेल्या कर्जांवर होतो. त्यामुळे तुमचे कर्ज रेपो रेटशी जोडलेले असल्यास HDFC Bank च्या MCLR दरवाढीचा थेट परिणाम तुमच्या कर्जावर होणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.