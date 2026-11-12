Personal Finance

HDFC Bank MCLR Hike : एचडीएफसी बँकेच्या ग्राहकांना मोठा धक्का! MCLR दरात १५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ; गृहकर्जासह इतर कर्जांचे ईएमआय महागणार?

Interest Rates : MCLR-आधारित गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज किंवा वाहन कर्जाच्या काही ग्राहकांच्या EMI मध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. EMI लगेच वाढत नाही – ती कर्जाच्या पुढील रीसेट तारखेला लागू होते.
HDFC Bank MCLR Rates Revised From 7 November 2026

HDFC Bank MCLR Rates Revised From 7 November 2026

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

देशातील आघाडीच्या खासगी बँकांपैकी एक असलेल्या एचडीएफसी बँकेच्या ग्राहकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. बँकेने आपल्या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) मध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँकेने वेगवेगळ्या कालावधीसाठी MCLR दरात ५ ते १५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ केली आहे. हे नवीन दर ७ नोव्हेंबर २०२६ पासून लागू झाले आहेत. या निर्णयामुळे बँकेकडून गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज किंवा वाहन कर्ज घेतलेल्या काही ग्राहकांच्या कर्जाचा हप्ता वाढण्याची शक्यता आहे.

सकाळ, साम, सरकारनामा, अ‍ॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा

Loading content, please wait...
HDFC bank
emi
loan allocation