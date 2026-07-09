पेट्रोल-डिझेलच्या किमती पुन्हा वाढणार? HPCL, BPCL आणि IOCL ला ४७,७०० कोटींचा तोटा

देशातील तीन प्रमुख सरकारी तेल कंपन्या एचपीसीएल, बीपीसीएल आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (आयओसीएल) यांना आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत मोठ्या आर्थिक फटक्याला सामोरे जावे लागू शकते. विविध ब्रोकरेज कंपन्यांच्या अंदाजानुसार, या तिन्ही कंपन्यांचा एकत्रित EBITDA तोटा सुमारे ४७,७०० कोटींपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती, एलपीजीवरील वाढती अंडर-रिकव्हरी, रुपयाचे अवमूल्यन आणि पेट्रोल-डिझेल विक्रीतील घटलेले मार्जिन यामुळे कंपन्यांवर आर्थिक दबाव वाढल्याचे सांगितले जात आहे..तोट्यामागील प्रमुख कारणेपश्चिम आशियातील तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली. त्यामुळे तेल कंपन्यांना अधिक दराने कच्चे तेल खरेदी करावे लागले. मात्र, वाढलेला संपूर्ण खर्च ग्राहकांवर टाकणे शक्य झाले नसल्याने कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम झाला. याचबरोबर रुपयाचे अवमूल्यन झाल्याने आयात खर्चही वाढला असून पेट्रोल आणि डिझेलवरील नफ्याचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणात घटल्याचे ब्रोकरेज संस्थांनी नमूद केले आहे..ब्रोकरेज कंपन्यांचे अंदाजजपानी ब्रोकरेज संस्था नोमुराच्या अंदाजानुसार, पहिल्या तिमाहीत एचपीसीएलला सुमारे १३,९०० कोटी, बीपीसीएलला १५,८०० कोटी आणि आयओसीएलला १७,३०० कोटींचा EBITDA तोटा होऊ शकतो. दुसरीकडे, जेएम फायनान्शिअलने या तिन्ही कंपन्यांचा एकत्रित तोटा सुमारे ४७,७०० कोटींपर्यंत पोहोचू शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला आहे..Ethanol Petrol Issues : पावसाळ्यात तुमचीही दुचाकी अचानक बंद पडतेय? पेट्रोलमधील 'या' गोष्टीमुळे वाढली वाहनचालकांची डोकेदुखी; कशी घ्यावी खबरदारी?.मार्केटिंग मार्जिन आणि एलपीजीवरील वाढता भारब्रोकरेजच्या माहितीनुसार, पेट्रोल आणि डिझेलवरील सरासरी मार्केटिंग मार्जिनमध्ये मोठी घसरण झाली आहे. मागील तिमाहीत प्रति लिटर ₹०.७ इतके असलेले मार्जिन आता घसरून -२३.४ प्रति लिटरपर्यंत पोहोचल्याचा अंदाज आहे. याशिवाय, एलपीजी सिलिंडरवरील अंडर-रिकव्हरीही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. नोमुराच्या अंदाजानुसार प्रत्येक सिलिंडरमागे सुमारे ५६० चा तोटा होत आहे. तर जेएम फायनान्शिअलच्या मते, एलपीजीवरील एकूण अंडर-रिकव्हरी सुमारे २५,००० कोटी असू शकते..इंधन दर आणि सरकारी हस्तक्षेपाची शक्यता तज्ज्ञांच्या मते, सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर ₹३ ची वाढ केली असली, तरी त्यामुळे कंपन्यांचे नुकसान पूर्णपणे भरून निघालेले नाही. कच्च्या तेलाच्या किमती उच्च पातळीवर कायम राहिल्यास इंधनाच्या दरात आणखी वाढ करावी लागू शकते किंवा कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारला आर्थिक मदत द्यावी लागू शकते, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. .शेअर बाजारावरही परिणाम सध्या या तेल कंपन्यांना दररोज सुमारे १,३८० कोटींचे नुकसान होत असल्याचा अंदाज आहे. पश्चिम आशियातील परिस्थिती सामान्य होऊन कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्यासच त्यांच्या कमाईत सुधारणा होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. या दबावाचा परिणाम शेअर बाजारातही दिसून येत असून, २०२६ मध्ये आतापर्यंत एचपीसीएलच्या शेअरमध्ये सुमारे २३ टक्के, बीपीसीएलमध्ये २० टक्के आणि आयओसीएलमध्ये १७ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. आगामी तिमाहींमध्ये या कंपन्यांची कामगिरी प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती आणि सरकारच्या इंधन दर धोरणावर अवलंबून राहणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे..Petrol-Diesel Price: कच्चे तेल महागले! 9 जुलैला देशभरात पेट्रोल-डिझेलचे अपडेटेड दर जाहीर; पाहा तुमच्या शहरातील भाव .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.