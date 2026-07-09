Personal Finance

पेट्रोल-डिझेलच्या किमती पुन्हा वाढणार? HPCL, BPCL आणि IOCL ला ४७,७०० कोटींचा तोटा

Government Oil Companies Face Massive Q1 Losses as Rising Crude Prices Increase Pressure : कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे एचपीसीएल, बीपीसीएल आणि आयओसीएलला पहिल्या तिमाहीत तब्बल ४७,७०० कोटींच्या तोट्याचा अंदाज, पेट्रोल-डिझेल दरवाढीची शक्यता चर्चेत.
Petrol-Diesel

Petrol-Diesel

esakal

Sandip Kapde
Updated on

देशातील तीन प्रमुख सरकारी तेल कंपन्या एचपीसीएल, बीपीसीएल आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (आयओसीएल) यांना आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत मोठ्या आर्थिक फटक्याला सामोरे जावे लागू शकते. विविध ब्रोकरेज कंपन्यांच्या अंदाजानुसार, या तिन्ही कंपन्यांचा एकत्रित EBITDA तोटा सुमारे ४७,७०० कोटींपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती, एलपीजीवरील वाढती अंडर-रिकव्हरी, रुपयाचे अवमूल्यन आणि पेट्रोल-डिझेल विक्रीतील घटलेले मार्जिन यामुळे कंपन्यांवर आर्थिक दबाव वाढल्याचे सांगितले जात आहे.

Loading content, please wait...
petrol
petrol and diesel
petrol and diesel price
petrol and diesel price analysis