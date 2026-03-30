Income Tax: नवीन कर प्रणालीचे 5 मोठे फायदे! कमी कर भरायचा असेल तर एकदा नक्की वाचा

5 Major Benefits of New Tax Regime : 1 एप्रिल 2026 पासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होत त्यामुळे करसवलत कशी घेता येईल याबाबत अनेक जण विचार करत आहे. यातच अनेक लोकांना असे वाटते की नवीन कर प्रणालीमध्ये जुन्या कर प्रणालीइतक्या कर सवलती आणि कपात नाही. जुन्या करप्रणालीत जसं कलम 80C अंतर्गत EPF, PPF आणि ELSS तर कलम 80D अंतर्गत आरोग्या विमा आणि कलम 24(b) अंतर्गत गृहकर्ज व्याज यामधील गुंतवणूकीला करतून सवलत दिली जाते. नवीन कर प्रणालीत सेम टू सेम सुविधा नाहीत पण त्यात तुम्हाला काही विशेष दिले जातात. .कलम 87A अंतर्गत सूटनवीन कर प्रणाली अंतर्गत आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 87A नुसार तुम्हाला 60,000 रुपायांपर्यंतची सूट प्रदान केली जाते. या कर सूटमुळे एका आर्थिक वर्षात 12 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न सर्व नवीन करदात्यांना करमुक्त होते..75 हजारांची मानक वजावटनवीन कर प्रणालीनुसार पगारदार व्यक्ती 75,000 रुपायांपर्यंतच्या मानक वजावट (Standard Deduction) साठी पात्र असतात. त्यामुळे ह्या गोष्टीचा समावेश केल्यास आर्थिक वर्षात 12,75,000 रुपायांपर्यंतचे तुमचे उत्पन्न करमुक्त होते..कलम 80 CCD (2)नवीन कर प्रणालीत तुमची कंपनी तुमच्या NPS (नॅशनल पेन्शन सिस्टम) खात्यात योगदान देत असेल, तर तुम्ही कर कपातीसाठी पात्र आहात. यात मिळणारी कपात ही सामान्यतः तुमच्या पंगरच्या 10% पर्यंत असू शकते. याचा सध्या अर्थ असा की तुमच्या कंपनीने NPS मध्ये योगदान केलेली रक्कम तुमच्या करपात्र उत्पन्नातून वजा होते आणि त्यामुळे तुम्हाला कमी कर भरावा लागतो..ग्रॅच्युइटी - कलम 10 (10)ग्रॅच्युइटी ही नोकरी पूर्ण झाल्यावर किंवा निवृत्त झाल्यावर तुम्हाला मिळणारी रक्कम आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी संपूर्ण ग्रॅच्युइटी करमुक्त आहे. तर खाजगी कर्मचाऱ्यांसाठी 20 लाख रुपयांपर्यंत कोणताही कर आकाराला जात नाही..कलम 10(10AA) अंतर्गत सूटआयकर कायद्याच्या कलम 10(10AA) अंतर्गत 'लीव्ह एन्कॅशमेंट' (रजा रोख रक्कम) म्हणजे निवृत्तीच्या वेळी मिळालेल्या रजेची रक्कम. यात सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणारी ही रक्कम पूर्णपणे करमुक्त असते. तर खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्ती किंवा नोकरी सोडताना मिळणाऱ्या लीव्ह एन्कॅशमेंटवर कमाल 25 लाखांपर्यंत सूट मिळते.