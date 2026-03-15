Income Tax Notice Scam : तुम्हालाही इन्कम टॅक्सची नोटीस आलीय ? आजिबात करु नका 'ही' चूक, होईल मोठे नुकसान

सध्या सोशल मीडियावर ईमेल आणि इतर माध्यमांद्वारे आयकर विभागाकडून नोटीस आल्याचा दावा करणारे फेक मेसेज मोठ्या प्रमाणात फिरत आहेत. या फसवणुकीच्या प्रयत्नांमध्ये करदात्यांना 'मूल्यांकन वर्ष २०२५-२६ साठी जारी केलेल्या असल्याचा दावा करणाऱ्या बनावट 'असेसमेंट ऑर्डर' किंवा कर मागणीच्या नोटिसा पाठवल्या जात आहेत. आयकर विभागाने स्पष्ट केले आहे की, अशा सर्व नोटिसा पूर्णपणे बनावट असून, त्यांचा उद्देश करदात्यांची वैयक्तिक आणि बँकिंग माहिती चोरणे किंवा मालवेअर सेट करणे हा आहे.या फसवणकीला बळी पडू नये असे आवाहन करण्यात आले. .या फसवणुकीच्या ईमेलमध्ये सामान्यतः एक लिंक दिलेली असते, ज्यावर क्लिक करण्याची सूचना दिली जाते. लिंक क्लिक केल्यावर युजरला बनावट वेबसाइटवर नेले जाते, जिथे पॅन, पासवर्ड, OTP, क्रेडिट कार्ड किंवा बँक खात्याचे तपशील मागितले जातात. काही प्रकरणांमध्ये अटॅचमेंट डाउनलोड करण्यास सांगितले जाते, ज्यामुळे डिव्हाइस हॅक होऊ शकते..पीआयबीचा इशाराप्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (PIB) च्या फॅक्ट चेक युनिटने आणखी एक घोटाळा उघडकीस आणला आहे. लोकांना ई-पॅन कार्ड डाउनलोड करण्यासाठी बनावट ईमेल येत आहेत, ज्यात "तुमचे ई-पॅन तयार झाले आहे" असा दावा करून लिंक दिली जाते. पीआयबीने सांगितले की, हे ईमेल पूर्णपणे बनावट आहेत आणि त्यामागे हॅकिंग किंवा माहिती चोरीचा डाव आहे.अस्सल ई-पॅन फक्त अधिकृत पोर्टलवरून (incometax.gov.in) डाउनलोड करता येते. .अधिकृत नोटीस कशी ओळखाल?आयकर विभागाने करदात्यांना सुरक्षित राहण्यासाठी खालील सूचना दिल्या आहेत:अधिकृत ईमेल फक्त @incometax.gov.in डोमेनवरून येतात. इतर कोणत्याही डोमेन (उदा. @gmail.com, @yahoo.com) बनावट असतात.कोणतीही नोटीस किंवा आदेशाची खात्री करण्यासाठी थेट ई-फायलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) वर लॉग इन करून तपासा. ईमेल किंवा SMS मधील लिंकवर क्लिक करू नका.आयकर विभाग कधीही ईमेल, SMS किंवा फोनद्वारे पासवर्ड, OTP, बँक तपशील किंवा क्रेडिट कार्ड माहिती मागत नाही. .संशयास्पद ईमेल आल्यास काय कराल?ईमेलला उत्तर देऊ नका.कोणतीही लिंक क्लिक करू नका किंवा अटॅचमेंट डाउनलोड करू नका.वैयक्तिक माहिती कधीही शेअर करू नका.डिव्हाइसवर अत्याधुनिकी अँटी-व्हायरस आणि फायरवॉल वापरा.अशा ईमेलची तक्रार webmanager@incometax.gov.in वर करा.