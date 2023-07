Income Tax Return Filing ITR for the first time Know key points to remember to avoid Rs 5,000 penalty :

इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरण्याची शेवटची तारीख जवळ येत असल्याने कोणत्याही दंडाशिवाय हे काम पूर्ण करणे आवश्यक आहे. आर्थिक वर्ष 2022-23 आणि मूल्यांकन वर्ष 2023-24 साठी 31 जुलै 2023 पर्यंत तुमचा ITR दाखल करु शकता.

तुम्ही पगारदार व्यक्ती, फ्रीलांसर किंवा व्यवसायाचे मालक असाल, सर्वांसाठी ITR फाइल करणे अनिवार्य आहे.

योग्य कर व्यवस्था निवडा

भारतात दोन कर व्यवस्था आहेत - जुनी कर व्यवस्था आणि नवीन कर व्यवस्था. तुमच्या आर्थिक गरजांसाठी सर्वात योग्य कर व्यवस्था निवडा.

आवश्यक कागदपत्रे जवळ ठेवा

आयटीआर भरण्यापूर्वी तुमच्याकडे वैयक्तिक तपशील, कर तपशील, गुंतवणूक आणि उत्पन्नाचा पुरावा यासारखी आवश्यक कागदपत्रे असल्याची खात्री करा.

याव्यतिरिक्त, तुम्हाला तुमच्या कंपनीकडून फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, पॅन कार्ड, आधार कार्ड आणि वार्षिक माहिती स्टेटमेंट आवश्यक असेल. तुमच्याकडे कर्ज असेल तर व्याज प्रमाणपत्रही तयार ठेवा.

योग्य ITR फॉर्म निवडा

आयकर विभाग करदात्यांच्या विविध श्रेणींसाठी वेगवेगळे आयटीआर फॉर्म जारी करतो. तुमच्या उत्पन्नावर आणि प्रोफाइलनुसार ITR-1, ITR-2, ITR-3 किंवा ITR-4 मधून योग्य निवडा.

तुमच्या ITR ची पडताळणी करा