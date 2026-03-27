Petrol Price Cut India : जागतिक तणावादरम्यान पेट्रोल-डिझेलबाबत सरकारचा मोठा निर्णय, सामान्यांना मिळणार दिलासा

1. भारत सरकारने पेट्रोलवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क कमी करून ते प्रति लिटर ३ रुपये केले आहे. 2. डिझेलवरील हे शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहे. 3. मध्य पूर्वेतील संघर्षामुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या बाजारात अस्थिरता आहे. 4. या निर्णयामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. .भारत सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरकारने पेट्रोलवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क कमी करून ते प्रति लिटर ३ रुपये इतके केले आहे, तर डिझेलवरील हे शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहे. यापूर्वी, पेट्रोलवर प्रति लिटर १३ आणि डिझेलवर प्रति लिटर १० रुपये इतके विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आकारले जात होते. मध्य पूर्वेतील संघर्षामुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या बाजारात मोठी अस्थिरता दिसून येत असताना आणि पुरवठा साखळ्यांवर वाढता ताण येत असताना, हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. .या निर्णयामुळे ग्राहकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे, तरीही बाजारातील किमतींचे कल मात्र अस्थिरच आहेत. विशेष म्हणजे, सरकारचा हा हस्तक्षेप अशा वेळी झाला आहे, जेव्हा 'नायरा एनर्जी' या एका प्रमुख खाजगी क्षेत्रातील कंपनीने पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर ५ आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर ३ रुपयांनी वाढ केली होती. यावरून हे स्पष्ट होते की, वाढत्या खर्चाच्या दबावामुळे कंपन्या आपापल्या स्तरावर किमतींमध्ये फेरबदल करत आहेत. .महत्त्वाची बातमी! पेट्रोल ५ रुपये आणि डिझेल प्रति लिटर ३ रुपयांनी वाढले; दर कुणी वाढवले? जाणून घ्या सध्याची किंम्मत....हा निर्णय का घेण्यात आला?पश्चिम आशियातील सध्याचा तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेली प्रचंड वाढ यामुळे भारतासारख्या आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांवरील दबाव अधिकच वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर, करांमध्ये कपात करून सामान्य जनतेला दिलासा देण्याचा आणि महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. पण तज्ञांचे असे म्हणणे आहे की, जर जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती उच्च पातळीवरच राहिल्या, तर भविष्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती पुन्हा एकदा वाढू शकतात.