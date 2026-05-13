लेखक - भास्कर हाजरा(जॉइंट एमडी आणि सीईओ, सिस्टमॅटिक्स प्रायव्हेट वेल्थ)Wealth Management in India: मी गेली सव्वीस वर्षे या व्यवसायात आहे. भारतातील 'खाजगी मालमत्ता व्यवस्थापन' हा खऱ्या अर्थाने उद्योग फक्त संबंधावर आधारलेला व्यवहार होता, तो काळ आठवण्याइतपत माझा अनुभव जुना आहे. मुंबई, दिल्ली आणि कोलकाता या शहरांतील काही मोजकी शेकडो व्यावसायिक कुटुंबे आणि तिथे सल्ल्यापेक्षा उत्पादने विकण्यावरच जास्त भर दिला जायचा, इतकीच या क्षेत्राची व्याप्ती होती.त्यानंतर जे काही घडले, ते एक रचनात्मक कायापालट आहे. तरीही, अत्यंत प्रामाणिकपणे सांगायचे तर, आपण इथवर खूप लांबचा पल्ला गाठला आहे, पण तरीही ही फक्त सुरुवात आहे..देश बदलला आणि त्यासोबत भांडवलही बदलले२०१० मध्ये, भारताचा जीडीपी १.६७ ट्रिलियन डॉलर्स होता. आज ४.१५ ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचला आहे. दरडोई उत्पन्न चार पटीने वाढून वर्षाला ५४,००० रूपयांवरून २.२ लाख रूपयांपर्यंत वाढले आहे. ही संपूर्ण पिढी आपल्या आयुष्यात पहिल्यांदाच गुंतवणूकयोग्य अतिरिक्त रक्कम अनुभवत आहे.मला आठवतंय, बाजारातील कल हा एफआयआयच्या (परकीय संस्थागत गुंतवणूकदार) कामगिरीवर अवलंबून असायचा. ते समीकरण आता कायमचे बदलले आहे. एसआयपीचा ओघ दरमहा १,००० कोटी रूपयांवरून वाढून आता ३०,००० कोटी रूपयांवर पोहोचला आहे. गेल्या वर्षभरात, परकीय गुंतवणूकदारांनी (एफआयआय) विक्री करूनही भारतीय संस्थागत गुंतवणूकदारांनी (डीआयआय) जवळपास ६.६ लाख कोटी रूपयांची निव्वळ खरेदी केली. भारतातील बाजारपेठ आता अखेर भारतीयांच्या हातात सुरक्षित आहे..ग्राहकही बदलला मी या क्षेत्रात सुरुवात केली, तेव्हा साधारणपणे एखादा एचएनआय (उच्च उत्पन्न गटातील व्यक्ती) हा जुन्या व्यावसायिक कुटुंबातील असायचा, ज्याला मालमत्ता वारशाने मिळालेली असायची आणि त्याचे व्यवस्थापन एखादा विश्वासू सीए किंवा ओळखीचा बँकर करायचा. आजचा मालमत्ता निर्माण करणारा व्यक्ती असा आहे, ज्याने गेल्या दशकात स्वतःचा व्यवसाय उभा केला आहे किंवा ज्याच्याकडे मोठ्या प्रमाणावर ईएसओपी आहेत. फक्त २०२४ या एकाच वर्षात भारतात ३३,००० हून अधिक नवीन लक्षाधीशांची भर पडली आहे. एचएनआयची संख्या २०१० मधील १,५३,००० वरून आज ८,५०,००० च्या पुढे गेली आहे.हे फक्त तेच जुने ग्राहक नाहीत ज्यांच्याकडे आता जास्त पैसे आले आहेत; तर हे ग्राहक आता अधिक कठीण प्रश्न विचारतात. आणि तरीही आज सहापैकी एकापेक्षाही कमी व्यक्तीला औपचारिकरित्या सल्ला दिला जातो. अमेरिकेसारख्या देशात हे प्रमाण दर तीन व्यक्तींमागे दोन असे आहे. आपण काही संपृक्त बाजारपेठ नाही आहोत, तर आपण व्यापक आणि मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्षित राहिलेल्या संधीसमोर उभे असलेले एक उदयोन्मुख क्षेत्र आहोत..व्यवसायाची कार्यपद्धती २०१० मध्ये, एखाद्या मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीमध्ये जाणे म्हणजे एखाद्या म्युच्युअल फंड डिस्ट्रिब्युटरकडे जाण्यासारखे होते. पण, सेबीच्या (SEBI) २०१३ च्या गुंतवणूक सल्लागार नियमावलीने विक्री आणि सल्ला यामध्ये पहिला संबंध निदर्शनास आणला. तो संबंध अत्यंत महत्त्वाचा आहे. तेव्हापासून उत्पादनांची व्याप्ती वाढून त्यात पीएमएस, एआयएफ, प्रायव्हेट क्रेडिट, आरआयईटी आणि गिफ्ट सिटी स्ट्रक्चर्सचा समावेश झाला आहे. एकेकाळी फक्त म्युच्युअल फंडापुरती मर्यादित असणारी चर्चा आता खऱ्या अर्थाने पोर्टफोलिओवर आधारित चर्चेत रूपांतरित झाली आहे, ज्यामध्ये आता कर नियोजन, इस्टेट प्लॅनिंग आणि वारसा हक्क नियोजन यांचा एकाच सल्लागार नात्यांतर्गत समावेश होत आहे..ही तफावतच खरी संधीमी गेली सव्वीस वर्षे या उद्योगाची उत्क्रांती जवळून पाहिली आहे. ही प्रगती वास्तविक आहे. पण, जे आतापर्यंत साध्य झाले आहे त्यापेक्षा, जे अजून साध्य व्हायचे आहे, त्या विचाराने मी अधिक उत्साही आहे.२०२९ पर्यंत भारताची खासगी मालमत्ता २.३ ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे आणि २०३० पर्यंत एक दशलक्ष नवीन एचएनआय तयार होणार आहेत. त्यामुळे, भारतातील मालमत्ता व्यवस्थापन क्षेत्राची वाढ होईल की नाही, हा प्रश्नच उरत नाही. वाढ तर नक्कीच होणार. खरा प्रश्न आहे की, ज्या व्यक्तींची मालमत्ता पणाला लागली आहे, त्यांच्या सेवेसाठी हा उद्योग पुरेशा वेगाने आणि पूर्ण नैतिकतेने प्रगती करेल का? हेच या दशकातील खरे आव्हान आणि कार्य आहे.